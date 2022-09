Ovako sa punom čistoćom islama, vjere i bošnjaštva sa čime se permanentno hvali i što deklaratorno protura i gura, web sraona Bošnjaci.net fašizoidni portal IZ iz dijaspore vidi ‘zajedničku, multietničku i građansku Bosnu’ …

Bošnjacima, muslimanima, ili ako hoćete probosancima kako se u zadnje vrijeme sve češće dozivaju (pameti), puna su usta vjere, islama, čistoće vjere i države, kao glavnog znaka njihovog prepoznavanja u ‘građanskoj’ državi Bosni u kojoj ‘ima mjesta za sve’.

Međutim, to njihovo bošnjakovanje iz dana u dan postaje sve nervoznije i sve jasnije dok se obrisi države koju oni zamišljaju samo za sebe a bezobrazno furaju izraz ‘građanske opcije’ odavno naslućuje.

Pisali smo često o web sraoni Islamske Zajednice BiH Bošnjaci.net, fašizoidnom web portalu radikalne islamističke provijencije, jučer je iz te kanalizacije izronio još jedan u nizu nepismenih tekstova izvjesnog penzionera iz Mostara Milana Jovičića.

Sadržaj teksta se odnosi na dolazeće izbore i u njemu autor nakon povratka iz Švicarske/Švajcarske gdje je bio u posjeti familiji naglaba o kandidatima za bh Predsjedništvo i preferira Željka Komšića i Denisa Bećirevića, ružeći i pljuckajući kandidate Srba i Hrvata, međutim nije riječ uopšte o pisanju, a moglo bi se i o tome pofino. Posebno o naslovu ‘Budimo precizni kao ŠvajCERSki sat’ koji je gramatički šupalj kao ‘švajCERski sir’. Riječ je o slikovnim prikazima teksta koje su uradili u uredništvu ovog portala koji je pravi i školski primjer kako Bošnjaci posmatraju ostale nacije u ‘zajedničkoj državi Bosni’.

Na lošim montažama su prikazani Čović Dragan i Milorad Dodik kao magarci u sexu sa svojim kandidatima za bh Predsjedništvo-Bojanom Krišto i Željkom Cvijanović, pored dodatnih slika Draže Mihajlovića i Ante Pavelića uz Dodika i Čovića.

Zašto ovakvom primitvizmu i prostakluku dajemo uopšte pažnju , možda će se neko zapitati?

Evo kratkog odgovora.

Zato da razobličimo ove islamske radikale, fundamentaliste i sijače mržnje, blasfemiju i sprdnju sa vjerom, ujedeno da pokažemo šta to hoće Bošnjaci u BiH i koliko lažu i obmanjuju javnost sa dvostrukim aršinima i vjere i države.

Ne zaboravimo, ovu montažu je urednik ovog portala inače sandžaklija Krcić koji je nedavno od načelnice Sarajeva Benjamine Karić dobio plaketu Sarajeva u New York-u (samo Bog zna i uvijek sumnjivo nasmijana Benjamina, zašto?), postavio ispred zgrade bh Predsjedništva, tako da i mi znamo i naučimo ono što on misli o toj zgradi : to je mjesto kurvarluka, čisti kupleraj gdje nikako u odori magraca ne mogu polno opštiti recimo Bakir i Sebija Izetbegović ili šta znam, Mustafa Cerić i njegova Azra, Sabina i Željko Komšić, sex magaraca je rezervisan samo za Srbe i Hrvate.

Ovakav čin vrijeđanja i skrnavljenja i novinarske etike i novinarskih tekstova je neprevaziđeno ruglo od novinarstva, ovdje još i sa dodatnom težinom. Jer je web portal leglo islama, finansira se iz IZ i prilozima džematlija, dovljenja, vjere, ljiljana i čistoće, hafiza, hodža, gazija, abdesta, često se ovdje oglasi i Reis Kavazović dok je ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić redovni ‘kolumnista’ ove bljuvotine sa svojim patetičnim, uvredljivim i podjebljivim tekstovima začinjenim svaki put sa dovom.

Zapravo, ništaod toga, web stranica je izvor mržnje, nacionalističkih pobuda i sprdačine sa islamom.

Ako neko misli drugačije, neka mi kaže idu li ovakve slike uz svakodnevna arlaukanja o džamijama, džematima, čistoći vjere, dove i ahmedije na ovom istom mjestu? Zašto se u ovakvim situacijama ne oglasi političar Reis Kavazović, on uvijek ima šta za reći, budući da je uz ovakve slike Bosna sve manja? Koje tu ostao bez abdesta?

‘Hižaslava’ Cerića tu ne računam, taj nikad nije ni bio pod abdestom.

* avdest : obredno pranje dijelova tijela kod muslimana prije molitve

photo : montaža muslimana sa web kanalizacije Bošnjaci.net, muslimanski pogled na državu BiH i zajedništvo, arhiv