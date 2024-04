Kao što smo i predvidjeli ranije, Željko Komšić poslije sastanka u UNu uz očekivanu Rezoluciju o Srebenici skrasio se u okrilju džemata New York : skupa sa ahbabom iz džemata u Canadi ‘akademikom’ Emirom Ramićem proslavio sa zakašnjenjem još jednom Dan ArBiH uz ratne zastave i bez državnih i zvaničnih obilježja, paradirao sa djecom u maskirnim uniformama i kao i obično prosipao patriotske borbene ratne floskule …

Paradiranje i slikanje sa djecom u ratnim uniformama, beretkama ArBiH i zabranjenim ratnim zastavama načelnice Grada Sarajeva Benjamine Karić nije incident, to je bošnjačko pravilo. Ponavlja se namjerno, isto je učinio i najveći bh uljeb i štetočina gazija Željko Komšić bošnjački član bh Predsjedništva u New York-u gdje je doputovao skupa sa Bećirovićem da ‘brani Bosnu’ lobiranjem za usvajanje rezolucije UNa o Srebrenici. Kao što smo i predvidjeli, Komšić je, jer bez toga ne može, u organizaciji sandžačkog džemata u New York-u (džematlije to fino zamaskiraju, organizator je navodno ‘udruženje veterana u Americi’!??) prisustvovao proslavi Dana ArBiH 15. aprila sa četiri dana zakašnjenja. To kod nas može, važno je samo osmisliti ideju, pa se tako primjera radi 01. Mart proslavlja i u februaru ili sredinom marta, sve zavisi od ‘zvanične posjete’ iz BiH, iskoristi se svaki dolazak gostiju za susrete u džamiji a što se prikaže kao ‘susret sa dijasporom’.

Bez ijedne državne zvanične zastave Komšić je u društvu Sven Alkalaja nekadašnjeg Silajdžićevog bh ambasadora u Americi a poslije njegovog (Komšićevog) izbora, uz tambure i folklor okićen plaketom, držao hvalospjeve ratu, bitkama i zaslugama, a ujedno je kao i načelnica Benjka u Sarajevu, posegnuo za zloupotrebom djece u ratnim maskirnim uniformama kao javnim dokazom bošnjačke militarizacije i želje za ratom. Svečanosti je prisustvovao i ‘akademik’ iz džemata Hamilton u Canadi Emir Ramić, iz fantomske džamijske udruge ‘Instituta za izučavanje genocida’.

Da slikanje sa djecom u ratnim uniformama i obilježjima dobiva javnu potvrdu, Komšić se nije libio priznati. ‘Važno je da se priča o onome što je bilo prenosi na djecu’ – mudro je prozborio ovaj ‘građanski’ nacionalista pa dodao i zašto.

‘Država nije data zauvijek, puno je dušmana koji kruže oko države i rado bi završili ono što nisu uspjeli krvlju, tenkovima, topovima, uključujući i genocid, rado bi to danas da završe u miru. Zato kažem, važno je da se priča prenosi dalje, da naša djeca, ako ništa, imaju tu strast u sebi kada govorimo o Bosni i Hercegovini…‘

Rat i ratovanje, ratna strast, širenje mržnje te permanentno pronalaženje neprijatelja ovaj tip zbog čije stolice je BiH ušla u bespotrebni konflikt sa Hrvatima u BiH i u Hrvatskoj te sa mnogim zvaničnim predstavnicima Regiona i Zapada ima ucrtano u svojoj uhljebskoj agendi, a dijaspora je, kao što znamo, kopija zvanične sarajevske džamijske politike tako da je sijelo bilo pravi ugođaj iz zavičaja.

Postoje u bh zvaničnoj politici takozvani ‘elitni zlatni ljiljani’ kao što postoje i ‘elitni šehidi’. Željko Komšić je tu svakako na prvom mjestu za sada kao ‘ljiljan’ a ako jednog dana umre i kao ‘šehid’. Bećirović se nije pojavio na ovom skupu, ali i on ‘odrađuje’ posao u Americi na drugi način Uskoro će uslijediti slike sa sijela nekih drugih ‘organizacija dijaspore’ iz domena ‘uspješne i politički aktivne omladine’ (takvih udruga se nakotilo u Americi kao i u BiH, ni broja im se ne zna), mora se na neki način opravdati ‘bitka za Bosnu’ pri UNu. Gdje su proveli par sati a ostatak po sijelima, kafićima i restoranima ‘nabijajući odžak’ prije napuštanja elitnog hotela u kojem su odsjeli.

P.S.

Uz Rezoluciju o Srebrenici sjatila se u New York čitava bošnjačka BiH elita. Paralelno sa svađom i nadmudrivanjem ko je više zaslužan za ovaj ‘papir’ UNa, parira joj velikodušno i srbijanska politička ergela na čelu sa notornim Aleksandrom Vučićem, UN će se naslušati balkanskog mahalanja do besvijesti. Oni što su ostali kod kuće pišu pisma na sve strane, tužakaju jedni druge i naprđuju se po internetu, reketaš a ambasador Zlatko Lagumdžija je pronašao odlično rješenje za dio teksta Rezolucije. Okrivljuje UN za genocid u BiH zaobilazeći Srbiju a od njih traži Rezoluciju o genocidu koja bi trebala utvrditi postojanje genocida bez bez navođenja počinioca i to još proglašava umijećem i pameću, sa istim žarom sa kojim se Vučić protivi rezoluciji ‘jer nanosi štetu Srbiji i Srbima’ iako u njoj nema takvih navoda.

Saznajemo da uskoro u Ameriku stiže i ‘majka nad majkama’ Munira Subašić sa bratom Muratom Tahirovićem. Da i oni popiju kafu u kafedžinici UNa i da vide Amerike, nisu odavno, prošlo već nekoliko mjeseci od zadnje ekskurzije. Znači, opet slijedi kakva takva džamijska proslava ili sjećanje, neka godišnjica. Ko je slijedeći dobitnik putne karte za Ameriku? Ne zna se još, ali ima još vremena za rezervacije.

photo : Željko Komšić i Sven Alkalaj na džamijskoj proslavi Dana ArbiH, u okviru djeca sa maskirnim ratnim uniformama i obilježjima, arhiv