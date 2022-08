Bh ambasador pri UNu krstari po džematima, ždere i pije po sandžačkim kafićima i restoranima New York-a, promoviše islam i vrši ‘umrežavanje Bošnjaka’

Ono što radi u domenu vanjske diplomacije Bisera Turković, to u predstavljanju države BiH čini Sven Alkalaj postodktorant sa ‘prestižnog Univerziteta’ u Travniku, kao bh ambasador pri UNu, postavljen tu na prijedog Željka Komšića i DF stranke. To znači da ni on, kao ni Bisera ‘ne luta bez cilja’ sa tvrdnjom kako se nikad ne zna’gdje će gruhnuti ili pasti’ kako to u svojim primjedbama na rad ministrice vanjskih poslova ističu iz partnerskih redova u vlasti. Naprotiv. Sve je sračunato i isplanirano. Pri UN Alkalaj predstavlja isljučivo stavove svoje stranke DF i stavove šefa Željka Komšića, a to su svi već znamo stavovi SDA partije Bakira Izetbegovića i stavovi Islamske Zajednice BiH. Jednom smo već rekli i napisali, ponovit će mo opet : ono što je za ‘građansku BiH ‘ u zemlji ‘gazija’ notorni uvlakač i izvršilac stavova SDA stranke Komšić, to je u međunarodnim vodama pri UNu Sven Alkalaj.

Poprilično ljubitelj alkohola kao i šef mu Željko, Alkalaj sa sjedištem u New Yoruk-u jezdi po džematima Amerike, nabija guzicu po kafićima i restoranima Sandžaklija (najčešći je gost u kafe baru ‘Paulus’ Dine Redžića iz Plava gdje odsjeda i ahbab Alkalaja urednik web sraone Bošnjaci.net sandžaklija Krcić kojeg je čak Alkalaj zvao na domjenak u zgradu UNa), drži predavanja po džematskim sijelima. Iako nije muslimanski, alkohol mu kao ni Željku niko ne zamjera, radi ‘za našu stvar’. Ponekad ‘udari pesnicom’ za govornicom UNa na već poznati patriotski način hulja i bh bitangi, a sve to ‘nezavisni’ novinar Erol Avdović koji ga prati u stopu i koj se po svojim nezavisnm stavovima odavno svrstao među džematske medije iz dijaspore zabilježi i prebaci u medije kod kuće, svaki dolazak Željka Komšića u ‘zvaničnu posjetu’ Americi i Canadi ide preko Alkalaja i njegovih sponzora, džemata i bošnjačkih biznisa.

I tako iz dana u dan, iz godine u godinu, Alkalaj vazda u diplomatiji i ‘na liniji’ bošnjaštva, što znači ‘građanske države’.

Nakon otvaranja ‘predstavništva Islamske Zajednice BiH’ u Washington DCu sva bh, zapravo bošnjačka politika u Americi odvija se preko ovog ureda i njenih lobističkih organizacija u USA, kao što su ‘Bošnjačko-Američka Nacionalna Asocijacija’ (BANA), ‘Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Canade’ KBSA, Bošnjačko Nacionalno Vijeće – Bosniac National Council, te uz slične organizacije po državama i gradovima kao ‘BACA’-Bosnian American Community Association u gradu Utica NY, uz svesrdnu podršku džemata i konzula Bošnjaka i samozvanih ‘instituta’ za izučavanje genocida kojih već sada u USA i Canadi ima nekoliko.

Ništa to ne bi bilo sporno da je predstavljanje države BiH i lobiranje u Americi da kažem sinhronizovano i da je stvar dogovora sva tri predstavnika u bh vlasti i u skladu sa Ustavom BiH kao građanskom i sekularnom državom, međutim kako to nije slučaj i kako sve konce u ovim radnjama drži Islamska Zajednica BiH sa SDA i njihovi istureni organi u USA, to onda znači da se na ovaj način Amerikancima servira namjerno jednostranačka i vjerska komponenta države kao građanska i zvanična politika.

Nije prvi put da se tu ‘uvali’ ambasador Sven Alkalaj, ali evo, niko me ne može ubijediti da nekakav ‘susret Bošnjaka’ 25. po redu i pod palicom i organizacijom Islamske Zajednice mediji predstavljaju kao skup ‘edukativnog i kulturnog’ karaktera a to čine najavljujući skup za period 02. do 04. Septembra ove godine u gradu Denver država Colorado, iako i ćorava kokoš vidi da se radi o tipičnom vjerskom teferiču u dijaspori, gdje će biti ugošćen i držati govor i bh ambasador lično. Gdje će kažu u plakatu promovirati ‘očuvanje naše kulture, vjere i tradicije te umrežavanje Bošnjaka..’

Šta tu ima tražiti bh ambasador pri UNu, u društvu pjevača ilahija i kasida Muzaferije, direktora muslimanske tv Hayat Švrakića, Selme Porče ispred džematske krovne udruge KBSA gdje je prije nje ‘stolovala’ supruga bh političara Mirsada Hadžikadića (Mirzeta) pa i on lično ili nekakvog direktora ‘instituta za izučavanje genocida’ iz džemata u Canadi Ramića, pa šta znam Avde Huseinovića folkera koji se konvertovao u režisera bh ratnih filmova dokumentaraca …?

Ništa posebno, samo malo bošnjakovati kao i šef mu Željko. I nabiti dobro guzu, i popiti. I ‘umrežavati’ Bošnjake. Ujedno, pokazati kako u BiH zvanično teče ‘umrežavanje Bošnjaka’, kako se po najnovijem naziva bh politika građanskog lobiranja.

Događaj u Americi je već poznat ali nešto je posebno i specifično ove godine. Obično ovakva vjerska sijela dijaspore plaćaju bošnjački biznisi i džematlije u USA koji se kasnije uz patriotske slike reklamiraju do besvijesti, ove godine za divno čudo glavni sponzori su iz BiH. I to vječiti sponzori SDA i njenih akcija po dijaspori – BH Telecom i BH Pošte. Svoju donaciju dao je i Jusuf Nurkić, poznati NBA igrač i još poznatiji bot SDA stranke, preko svoje fondacije ‘Nurkic Foundation’.

