otkrivamo : Arapi u dogovoru sa vlastima Sarajeva daju ogromnu lovu za formiranje druge Biblioteke umjesto državne Nacionalne NUBBiH koja se sistematski zbog toga guši i urušava

Priča o propadanju državne nacionalne biblioteke NUBBiH i neprocjenjivog državnog blaga nije slučajna i od jučer, pisali smo o voj ustanovi više puta. Podsjećamo, nakon spaljivanja Vijećnice dio spašenog državnog blaga je izmješten u privatna skladišta a najveći dio u memljive i mračne podrume kampusa Sarajevskog Univerziteta. Od tada pa i sada na sceni je neviđeno i po scenariu planirano uništenje knjižnog i bibilotekarskog fonda ove institucije kojoj se ne dozvoljava povratak u Vijećnicu koju su vlasti SDA nakon obnove parama EU preuzele i pretvorile je u sale za sastanke, vjenčanja i politička sijela, a svesrdno nastavile vlasti ‘trojke’ na čelu sa Benjaminom Karić. Iako je EU u donaciji od 22 miliona eura za obnovu Vijećnice poseban dio od 9 miliona namijenila za obnovu i povrat NUBBIH na mjesto gdje je bila od postanka a vlasti to prihvatile, nikada nisu dozvolile da se Biblioteka i knjižni fond sa ostalim za državu važnim kulturnim blagom smjesti u nekadašnji prostor. Benjamina je Vijećnicu čak sudskom odlukom upisala u vlasništvo grada i više od deset godina NUBBiH vodi sudski spor da joj se dozvoli povratak u Vijećnicu, ali bez uspjeha.

Ovih dana vidimo agresivnu hajku na direktora ove Ustanove Ismeta Ovčinu i od vlasti ciljano huškanje radnika NUB koji već mjesecima ne primaju platu, pa slušamo kako vlast preko radnika opužuje direktora da je nezakonito imenovan, da čini zloupotrebe, da je oteo pečat i otišao na godišnji, naprosto ga linčuju. Dok istovremeno ‘traže rješenja’ jer se još ‘ne zna ko je vlasnik’ ove Ustanove. Cilj je totalno i zauvijek uništiti NUB i sve vrijednosti koje su decenijama sakupljane i čuvane, zbog čega se ni po koju cijenu u Vijećncu neće pustiti ni NUB ni građani ili naučnici koji su tu uzimali građu za svoje radove, treba je skroz ugušti.

Razlog : Sazanjemo da su vlasti od Arapa (Saudi Arabia) već odavno dobile obećanja da će dati najmanje 10 miliona dolara za ofomljenje i opremu ‘nove’ Nacionalne Biblioteke i da je već u vezi sa timpotpisan i Sprazum. Vlast opijena parama i potpomognuta Islamskom Zajednicom koja to podržava ima zbog toga velikih razloga da ovako postupa sa domaćom Nacionalnom Bibliotekom koja u svom sastavu ima i Agencije za ISBN, ISSN i ISMN, ima višegodišnju uhodanu i uspostavljenu suradnju i članstvo u međunarodnim bibliotečkim asocijacijama i organizacijama: IFLA, CDNL, CENL, EUROPEANA i LIBER, te potpisane međunarodne sporazume o saradnji sa najznačajnijim nacionalnim bibliotekama u regionu, Europi i svijetu. Takva im ne treba.

Džaba što iz EU i od pojedinih intelektualaca i biznismana iz dijaspore stižu pisma i molbe za spas NUB, vlast hoće ‘novu’. No, kako Arapi koji daju lovu za tu slijedeću ‘nacionalnu biblioteku’, u startu se može znati kakav knjižni fond i kakvo ‘blago’ će se tu nalaziti. Biće to još jedna vjerska Biblioteka, kakvu već imamo u Sarajevu uz Husrev-Beg džamiju i to je ‘vakuf’ iliti zadužbina Gazi-Husrev Bega. Samo sa razlikom što će imati sjedište u Vjećnici, da se ‘muslimani ne dosjete’.

photo : NUBBiH nekadašnji ulaz u Vijećnicu, arhiv