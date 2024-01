Još jedna bruka Sarajeva : Benjamina Karić sa Jasminom Ademovićem i Odborom za organizaciju dogovorila učešće Tonyja Cetinskog uz 40-godišnjicu Olimpijade u Sarajevu a kad je vidjela što joj internet papanluk na osnovu čega ona i načelnikuje poručuje, sve otkazala i provela kao u ‘slučaju Bogićević’ opštesarajevsku igranku

– Čega se god ozbiljnog dotakne osim pituljica i baklava, sarajevska bolesno nasmijana načelnica (nasmijana čak i kad pozira ili govori o genocidu, ratu ili kakvim prirodnim nepogodama) upropasti i upršće na svoj način. Kičasto, lažljivo i bezobrazno ali sa patetičnim i vjerskim islamističkim nabojem isplativo, to je princip rada Benjamine Karić. Ona zapravo nije ništa drugo nego krtica Rijaseta u redovima SDPa koja je svojim djelovanjem Sarajevo svela na seljakluk popločan bošnjačkim nacionalizmom, pretvorila glavni bh Grad u tipičnu mahalu tjerajući da ga čovjek naprosto zamrzi. Međutim, pored njenih sličica, lajkova na ‘fejsu’ gromoglasnog navijanja po internetu ili praćenja želja i zamisli rulje, još je gadljivije gledati njene sličice i komentare koji su za nju opijum, te hvalospjeve njenim nakaradnim i bezobraznim spomeničarenjem od Kazana do Tvrtka i tenka ispred škole, koje je iz zone namjernog zataškavanja bh istorije prešlo u uličarsko dodvoravanje, u njene maloumne ode mašnama i fasadama koje obnavlja privatnicima, penjanjem na jelku ili slikama sa njene šetnje dok je odobravanje ovakvih njenih degutantnih poteza vlasti Sarajeva još mučnije i opasnije.

– No, da nije usamljena i bez podrške i da nije sve u njenom osmijehu i patetici već u osmišljenom scenariju vlasti ‘trojke’ podilaženja samo jednom od tri naroda u njenom ‘Evropskom Jeruzalemu’ pokazalo je u startu njeno ustoličenje kada su u poznatoj ‘igranci’ SDPa, Konakovića, njegovog kuma AIDovca Keme Ademovića i sina Jasmina ustoličenog na mjesto predsjedavajućeg Vijeća Grada na sraman način eliminisali i uvrijedili Bogića Bogićevića. Poslije je sve čista ljigava talašika vlasti prepuna kiča i internet načelnikovanja umjesto rješavanja pravih problema Grada. ‘Plač’ za Bogićevićem je neizbježna nota ove političke ujdurme zamišljene u glavama ‘trojke’ iz kojih izvora je niotkuda i iz vedra neba pronađena ‘doktorica Rimskog prava’.

– Teško je pobrojati ‘gafove’ i poteze degutantne načelnice jer nižu se kao niske lošeg filigran majstora. Od dodjeljivanja ‘zlatnika grada’ najekstremnijim uličarima i islamistima kao što je njeno darivanje poznatom vehabiji Nihadu Aličkoviću ulickanom šizofreničaru i mrziocu nemuslimana koje proganja po Sarajevu i okolici ili nagrađivanje poznate fašizodine web stranice Bošnjaci.net pa do putešestvija Benjamine Karić po svjetskim destinacijama bez reda i ikakve koristi osim nekakvog ‘bratimljenja’ ili otimanja Vijećnice od građana i njene tihe predaje Reisu kojem plaća mjesečnu rentu, čime je ovaj nacionalni spomenik kulture postao vakuf i silnih spomenika koje je osmislila i na silu postavila.

Ništa od pravih problema građana načelnica ne rješava, osim što pravi veselice, što slika Grad i hvali ga birajući pažljivo šta će slikati. U objektivu nema smeća, propale kanalizacije, urbanističkih rješenja u korist Grada, nema ni traga o davanju najelitnijih lokacija tajkunima domaćim i arapskim, zbog čega se mijenjaju i podešavaju planovi i urbanističke skice, sve je sjaj i raskoš, ‘evropska slika’ i balkanska prilika.

– Isto je učinila i sa najavom i odlukama proslavljanja 40-godišnjice Zimske Olimpijade Sarajevo što je izorganizovano i planirano za februar ove godine. Kog je vraga, zašto i kako Odbor za organizaciju uopšte došao na tu ideju da se slavi nešto što je totalno zaboravljeno i od Boga i ‘one omrznute komunističke vlasti? Valjda zato jer ova ‘demokratska’ ništa nije ni uradila?! Kad se zna i kad to vidi svaki Sarajlija da su od nekadašnje Olimpijade samo ostale muzejske slike i da i tu prokišnjava i da istorija nestaje, da su sportski tereni ruglo kao što je ruglo i sama načelnica, da su nam olimpijske planine pretvorene u gradilišta privatnika, u hotele i zgrade, u arapske oaze, kad su na nekima sagrađene i džamije, a staze, posebno ona za sankanje bob-sankama u raspadanju kao i kompleksi hotela uz nju. Posebno nikad nećemo doznati čija je ideja da se uopšte uz ovaj događaj pozove u zabavnom dijelu programa Tony Cetinski estradnik pjevač iz Hrvatske, da to Odbor za organizaciju oglasi i promoviše, da se utvrdi cijena njegovog nastupa (80.000 KMa), a da onda, kad sarajevska internet nacionalistička kanalizacija proradi da se sve to otkaže.

I da ležerno mala lažljivica Benjamina sve to opravda poznatim osmijehom ‘kako neće raditi mimo zakona’, i kako neće isplatiti dostavljene pare na račun Grada Cetinskom jer ‘nije provedena pravilno procedura’ i sve u sličnim bestidnim glupostima.

Odgovor je jasan. Benjamina je kao mnogo puta ranije bez da trepne slagala. Naravno da je učestvovala u pregovorima i skupa sa predsjednikom opštinskog Vijeća Grada Jasminom Ademovićem to promovisala, postoje i tonski i novinski zapisi i video klipovi, i naravno da je to promovisanje načelnica platila medijima što je sve ostalo zapisano a Benjamina prosipala patetiku i ljepotu Olimpijade i ‘Sarajevo kao Centar Svijeta’, ali kad je vidjela da to rulja ne odobrava i kad je vidjela kako joj se smanjuje broj komentara sa poljupcima i srcima, sama je sve otkazala sa pozivom na zakon. ‘Nisam učesvovala u organizaciji i nisam ništa dogovarala’ – procrvrkuatala je slatka lažljivica i dovela i sebe i Odbor i Opštinsko vijeće u govna koja je sa njima izasrala. Sada je po njoj kriva Turistička zajednica, pa ‘neka privatna firma’ koja je koncert dogovorila, a postoje i izjave i njene slike i Ademovića koje govore drugačije. Napose, ko bi na račun Grada uplatio trošak nastupa hrvatskog muzičara onako napamet, da nije bilo dogovora?

– Briga Benjku šta će biti sa ugovorom između organizatora i Cetinskog (briga i mene za njim, ali neko će platiti podpisano, neće Benjamina), dobiće lovu pjevao ili ne pjevao, ali ostaje užasan bljutav dojam o djelovanju Benjamine i njenih suradnika u vlasti. I pitanje najnormalnije : koji si klinac palac uopšte prihvatila Cetinskog pa ga onda ovako ružno kao i Bogićevića izigrala?

Komentari na njenom službenom ‘fejsu’ dokazuju da je uradila pravu stvar. Neće nama ustaša pjevati u Sarajevu, glavna je okosnica svih poruka zbog kojih je i Benjka pristala da opet kenjka.

Nisam siguran da će i Zdravko Čolić dobiti plaketu Grada Sarajeva ‘6. april’ kako je načelnica najavila i 10.000 KMa uz nagradu, jer već su Benjamini Bošnjaci iskopali kako mrzi Sarajevo i kako je zapravo prikriveni četnik.

Iz razloga više jer Benjamina osluškuje samo internet reakcije ulice i nacionalista iza kompjutera te osluškuje dove Reisa, dok ni njenim ‘šefovima’ nije mrsko kako ona vodi grad.

I oni su od nje skoro svi redom dobili ‘zlatnik Sarajeva’ (ona kaže ‘suvenir a ne zlatnik) i ponosni su kao i Benjamina. Njoj kao i njenim navijačima po ulici i internetu, niko osim Bošnjaka u Sarajevu ne treba.

photo : Benjamina Karić i Jasmin Ademović (prvi s lijeva), najava 40 godina Olimpijade i Cetinskog, arhiv