Opskurna blamaža ‘Sandžačkog Ataturka’, ličnosti i sličnosti tv ‘Face : Na istoj listi američki ambasador u BiH, Bogić Bogićević, Amra Džeko, Lepa Brena i Selma Bajrami, 2019. godine kandidat Face TV za ličnost godine bila je Karleuša …

­* Ima dosta toga bizarnog i problematičnog na tv ‘Face’ Senada Hadžifejzovića, ‘Sandžačkog Ataturka’ kako se narcisoidno sam prozvao u emitovanju novogodišnjeg, (plaćenog parama Istambolskog načelnika) Centralnog Dnevnika iz Turske. Gdje je samo da se zagrli i proćaska sa načelnikom tamo trknula sarajevska nasmijana Benjamina, pa se brzo vratila da kači jelke i balončiće i dijeli kolačiće po još veselijem Sarajevu. Poseban je ‘odabir’ njegovih gostiju koji je, kao što smo ranije pisali predvidiv.

* Čovjek je jednostavno zapleten u ratu i opsjednut sa ratom kojeg godinama ‘šokantno’, ‘senzacionano’ te ‘ekskluzivno’ najavljuje u BiH. Bakir i Sebija su mu dnevna lektira, Dodik magisterij a doktorat – ljubav bez granica naturalizovanog Sjeničaka iz Srbije prema BiH. Svaki Bošnjak koji ima šta negativno reći o Bakiru ili SDA (a tu se ima mnogo toga reći, Bakir je majstor za priču), njegov studio otvara nogom. Svakog Srbina ili Hrvata koji izbaci kakav post na ‘fejsbuku’ ili u novinama i pojasni da ‘voli državu’ ili da kaže ‘bio je genocid u Srebrenici’, mora dovući pred kamere po svaku cijenu. Generalno, svako ko ima pljuvačke za Dodika ili ‘eres’ (tako on po dužnosti naziva bh entitet) Republiku Srpsku, ima rezervisanu stolicu na ‘Face’ tv, kad god su vrata otvorena. I, naravno silne ‘patriote’ tu su skoro svaki dan. Takva mu je šema gostovanja koja se ponavlja ukrug, plus primitivno ili naučno tarlahanje po socijalnim mrežama, to mu je za ‘licem u lice’. Da se ‘fajtaju’ a mi glasamo.

* E, da, kad smo kod glasanja, ima ‘Ataturk’ od nekoliko rubrika onu famoznu ‘komentarišite šta god hoćete’ gdje se javljaju isti poznati glasovi, sve možeš reći, samo okreni moj broj. On uplati i zakupi nekoliko telefona od bh Telecoma, odreže se cijena impulsa da zaradi i on i Kompanija, pa razglasi tračajte. Eto ti ‘ankete’. Tako funkcioniše i famozno ‘centralno pitanje’ o politici, o potezima vlasti, o svemu šta mu padne na pamet. Zbrajanjem poziva dočarava nam, predviđa i sugeriše šta će se i kako desiti u BiH. ‘Anketa’ totalno nepouzdana ali ‘fercera’.

* Međutim, ima jedna rubrika koja zaslužuje moju pažnju a koja istim sistemom ‘okreni moj broj’ uveseljava gledaoce krajem svake godine. TV ‘Face’ bira ličnost godine sa spiska onih što su gostovali. Tu ima svega i svačega, ali stvarno što bi rekli ‘niđe veze’ s vezom.

Tako smo za kraj 2023. godine u rubrici ‘ličnost godine’ dobili udrobljenu i bizarnu listu kandidata da ne može bizarnije. Američki ambasador u BiH je na prvom mjestu liste, drugi je Christian Schmidt, onda je kao što je red stavio slijedećeg – Bogića Bogićevića, da se vidi koliko ga volimo, jer smo ga popljuvali i namjerno zbrisali iz javnosti i postavili veselu Benjku načelnicu te je red da ga svako malo vremena ‘oplačemo’. Zatim iz istih razloga tu je je ratni policajac Dragan Vikić a onda stiže cirkus ‘Face’ : Selma Bajrami na petom mjestu. Slijede Lepa Brena, pa Amra Džeko i njen mužjak i tako dalje. Nema nikakve logike osim Senadove da se ovako izmiješaju ‘krompiri i jabuke’ ali ovdje se kad telefoni zvrcaku gubi svaka logika.

Bog dragi zna i vlasnik televizije kako i zašto bi Selma Bajrami ili Brena, pa čak i Amra mogle biti ličnosti godine, ali jesu. Ili zašto uopšte gostuju na tv, šta nam imaju toliko važnog i korisnog reći ?

Dežurni telefonisti su kaže ‘Ataturk’ izglasali da je ‘pobjednik’ Bogić Bogićević. Tipično bošnjački : dobar je Bogi, ličnost je godine ali nije i neće biti načelnik, umjesto njega načelnikuje vesela razvijačica jufki i baklava Benjamina.

* Međutim, kao što rekosmo, Sandžo je u odabiru gostiju predvidiv. Selma Bajrami je pozvana u gostovanje jer je pjevajući neku pjesmicu ‘pokazala rukom znak orla’, kako Albanci sa Kosova ‘provociraju’ Srbe, zbog čega su joj uskratili i ulazak u Srbiju, i to je glavni razlog njenog gostovanja. Nismo u studiju vidjeli sve tetovaže i čitavo tijelo Selme Bajrami ni njeno međunožje koje smo nekad sa balama zvirkali (po onoj njenoj pjesmici odnekada, prije nego se bila zavila i nabacila hidžab ‘a ti poslije pričaj svima kakvo tijelo Selma ima’, koji hit je pjevala po SDA izbornim skupovima), vidjeli smo pomalo ocvalu i modernu ‘albansko-bošnjačku’ pjevaljku koja je Srbima pokazala inat i borbu za pravdu, i eto Selme za ‘ličnost godine’.

* Eto i Brene, ali iz drugih razloga : reklama za predstojeći koncert u Zetri se ne ispušta, eto Amre uz Džeku, eto liste ličnosti godine, da ti dah zastane. Podsjećamo, 2019, ‘ličnost godine’ kao kandidat bila je i plastificirana, razgolićena i sexom opsjednuta beogradska infuencerica Jelena Karleuša koja se naziva pjevačicom. I nju je kao i Selmu Senad pozvao s razlogom. Tada je, naime, pisala po instagramu kako voli Bošnjake i nešto oko genocida u Srebrenici te proklinjala Vučića i srbijansku vlastelu, što joj je u startu dalo pravo na gostovanje. I to ne jednom, dva puta je bila na tv ‘Face’, dva puta je i pisala slatke postove. Ove godine je nema na ‘listi’, zna se i zašto. ‘Podržava Vučića’. ‘Pička li joj materina’.

Na svu sreću, Selma Bajrami je kao i Karleuša nekada, kao i ostale bh ili srbijanske pjevaljke sa liste dobila nikakav broj glasova i poziva. No, ostalo je zapisano u CDu : svrstane su sa Murphy-em, Bogićevićem, Vikićem ili sa ostalima sa liste. Postale su ‘face’ godine.

photo : kandidat za ‘ličnost godine’ 2023 na tv ‘Face’ Selma Bajrami, arhiv