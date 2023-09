Tucanje jaja i bh pameti : SDA polaroid industrija se vraća, Zahiragić slika :

“Ovo je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, funkcioner bh Parlamenta, bivši i mogući budući član bh Predsjedništva, penzioner. Danas se slika sa Čovićem, a ovaj ga grli, kako i neće kada skoro tri decenije u koalicionoj vlasti kao predstavnci konstitutivnih bh ‘građana’, ‘drmaju’ Bošnjacima i Hrvatima, vladaju državom BiH , njenim kompanijama, ustabnovima, Sudovima i Tuilaštvom, vladaju nad rajom najkraće rečeno, čak evo ih kako veselo tucaju jaja jer su dogovorili izbore u Mostaru nakon 12 godina opstrukcije, zabetonirali dogovorom podjelu Mostara” …

Ovo je moj status napisan prema vijestima iz zvaničnih medija uz sliku od januara 2020. godine koju vidite, kad su se tucala bratska jaja u povodu nekadašnjeg hrvatskog blagdana Uskrsa koji se danas naziva ‘kalendarom’ zahvaljujući tajnom agentu SDA u SDP partiji načelnici Benjamini Karić, sličnih slika, osmijeha, zagrljaja, bureka u Konjicu u restoranu ‘NJIHA Prevljaka ili ‘give me five’ veselih fotkica ima ‘mali milion’.

Danas sam ga otipkao nakon što sam pročitao mudrost bizona iz krda SDA kamarile političara Harisa Zahiragića (a gdje bu drugo) na njegovoj vježbaonici politike, na njegovom profilu Facebook sranja, napisan jučer, gdje piše :

“Ovo je Rasim Smajlović, zastupnik NIP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH. Danas se slika sa Čovićem, a ovaj ga grli, kako i neće kada je on bodovao Vukoju – HDZ-ovog kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH, sa najviše bodova.

Na njega se Konaković poziva, kada kaže da je prepustio stvar struci jer struku poštuje.

“Stručnjak” krije gdje je diplomirao pravo, prema onome što možemo čuti u njegovim javnim istupima, možemo samo pretpostaviti da je diplomu “stekao” na nekom “renomiranom” privatnom Univerzitetu.

To je ta meritokracija i izvrsnost koju su nam najavljivali? To je ta promjena?

“Stručnjak” zato ne krije simpatije prema Draganu Čoviću, to je i pošteno, Dragan je svakako pravi predsjednik Trojke.

Građani Starog Grada, već 29. oktobra na lokalnim izborima, imaju priliku pokazati šta misle o politici Trojke, o Rasimu Smajiću, o porodici Isak i o svim poniženjima koje nam je Trojka priuštila posljednjih skoro godinu dana”.

Na prvi pogled razlika između ova dva posta je nikakva ali suštinski veoma bitna. Prvi je nastao onda kad nije bilo ‘trojke’, kad je država bila pod kontrolom SDA i inih zahiragića, kad je Bakir vladao njome, prije nego je sve što je do tada bilo lijepo ‘izdano’, ‘prodano’ i ‘kukavički i ponizno predato’ istima onima koji su to sve imali ranije, kada je sve, pa čak i slike ‘naših lidera’ bile onako baš pravo po mjeri domoljuba i ulleme, drugi dakako kad smo postali zarobljeni, okupirani i izdati UZPovcima koji to sve do tada nisu bili. I kad je, donešena odluka da se, ‘jer vakat je’ razračunamo sa ‘dušmanima’ BiH Srbima i Hrvatima i da konačno ostvarimo davno odsanjani san čiste i krijeposne islamske države.

Jer je ‘pao’ Bakir a i Zahiragić, sa njima je nestalo i slobode i države.

Ovakvih postova i slika ima na milione, međutim iako volimo i živimo od prošlosti, zanemarimo je kad ustreba. Po onoj iz onog filma iz onog ovogodišnjeg Sarajevo FestTeferiča ‘Poljubite budućnost’ – ‘Fuck The Past’, kada smo ovo brisanje prošlosti čak i nagradili.

Slika koju vidite je bratsko tucanje jaja sa UZPovcem Draganom Čovićem, kada bi imali prostora, volje i želje, čitav album ne samo od tucanja jaja mogao bi se preslikati, međutim za naprndacane i bezobrazne Bošnjake tipa Zahiragića i bh medija to je jalov posao. Mogao bih i stotinu novinskih kartica ispisati o ‘kemiji’ koju je Bakir hvalio između njega i Čovića jer kemija je izbrisana ovakvom polaroid fotografijom naturščika fotografa Zahiragića, jebo ‘kemiju’.

U tom albumu ima i slika Vrlog Mudraca Alije sa Karadžićem i ostalom bulumentom ratnih zločinaca, pa slika ‘Hižaslava’ Reisa Cerića sa Dodikom nekadašnjim najvećim vakifom sa čijim čekovima mašu čak i muftije a sada najvećim problemom Bošnjaka, ima grljenja i ljubljenja koliko hoćeš ali mi iz ‘naše slavne historije’ i albuma uzimamo samo ovakve polaroid uratke, ‘Fuck the Past’ jer nam sada treba kako reče u Konjicu onomad drug Zukan. Za one koji su zaboravili, to su fotogafije snimljene po tehnici ‘evo slike odmah samo škljocni i puhni da se ohladi pa da vidiš facu’, one druge su rađene primitivnom tehnikom koja ih i danas može pokazati za razliku od ‘polaroda’ čije slike vremenom izblijede i nestanu.

Uopšte ne poznajem tipa glavnog ‘negativca’ iz ovog posta-filma ‘junoše’ (junca, kako je sam Zahiragić pravnik koliko i Benjamina Karić protumačio taj izraz), tog Rasima Smajlovića niti vidim nekakvo ‘grljenje’ ali to je problem sa mojim staračkim vidom. Nije mi kriv Haris što vidim samo uobičajenu sliku koalicionih partnera i ništa drugo. Već viđeno. Međutim, u sveopštoj medijskoj sračunatoj halabuci na slike i slikanje, ovakav status ‘fejsbukovca’ Zahiragića je samo kap u moru. I znak da vrijeme ‘polaroida’ dolazi, lažu da se ta industrija ugasila, nije to Fadila Novalića firma u državnom vlasništvu.

Prije neki dan je zbog slikanja u Mostaru na nekom teniskom turniru polarod uhvatio i nesretnog visokog bh predstavnika Schmidt-a pa je pljuvačina krenula, ako se na njemu ima još išta popljuvati, i čak njegovo duštvo UZPovaca – ministra bh Pravde, pa ministrica Vlaisavljević (nju polaroid prati na svakom koraku, to je nama ‘farz’ iliti na našem obaveza) i fejsbučenje ili čerečenje Bosne uz pomoć slika u svrhu njenog konačnog razjebavanja je krenulo.

‘Ovo je slika…’

A onda uz sliku dodaš i ono što nema na slici ali je potrebno. Ustaša, četnik, UZPovac ne izostavljaš, dodaš toga čitavu hrpu. Da meta bude što vidljivija, da se ne promaši čak ni u mraku, da bitange i talibanska moralna policija ima sve kao na dlanu.

Kao sve lažne diplome osim diplome Sebije Profesorke, pa još dodaš ‘simpatije‘ prema uslikanima, da se vidi da je od nestanka SDA u vlasti zabranjeno i biti ‘simpatija’ Hravata ili Srba i da ti se ucrta krug na čelo da što više svijetli, dodaš šta god duša, partija i država zatraže. Tako isto sa slikama ‘istražuje’ i Avdo Avdić britko pero Hayata i SDA legla medija, ali birano. Umjesto svojih sa ‘Osmicom’ Mehmedagićem ili SDA prvacima, pronalazi slike Konakovića ili Nikšića sa sumnjivm tipovima. Na isti način preslikavaju se i foto susreti Fikreta Abdića i Biljane Plavšić, Miloševića ili Karadžića, kao da se političari u vlasti nikad ne susreću i ne slikaju. O slikanju sa Dodikom je glupo bilo šta reći. Znate već i zašto.

Dolazi vrijeme ‘puhni i sačekaj da se osuši’, jer ‘vakat je’, kako je to slikovito pojasnila SDA u kampanji za načelnika opštine Stari Grad. Kao nekad kad je Draža Mihajlović u zemunicama i hladnoći trljao ruke i čekao da dođe proljeće pa da konačno rasčisti sa tim partizanima, govoreći Kalabiću koji je došao da ga izda UDBi : ‘ojužilo Kalabiću, vakat je’.

Osim što je fino i ugodno za pogledati i pročitati, ovaj rat sa slikama je međutim uvertira nečeg drugog. Nečeg mnogo opasnijeg a željno očekivanog. Idemo, vakat je, hoćemo jedinstvenu državu, građansku državu, ma šta državu to je prevaziđeno, hoćemo Republiku ili Kraljevinu, i to je za pohvaliti. Međutim, osim jebačine majki, djece, žena i svake druge ‘klice’ po modelu ministra Zukana pa još i Heleza, onima odnosno ovima sa kojima se slikamo i želimo takvu državu, ne vidi se tu ništa osim ovoga :

Kad se već zna da ne možemo sa Hrvatima osim sa Komšićem i nećemo sa njima, kad nikako nećemo sa Srbima, onda polaroid Bošnjaci to znači da hoćemo jedinstvenu i građansku državu samo sa Bošnjacima. Dakle, hoćemo sa sobom, našu državu.

photo : tucanje jaja i bh pameti, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, januar 2020, arhiv