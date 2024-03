Dok po Sarajevu padaju fasade, satovi sa katedrale ili reklamni panoi, vlast se zabavlja, vlast ne pada : Sarajevska zelenkapica Benjamina Karić iz svog kraljevstva priča raji nove bajke, utrka bolida ‘Red Bull Showrun Sarajevo’ planira se za juni ove godine, prije toga smo imali skazku utrke bolida ‘formule E’ Abdulaha Skake koja nije održana a iza toga zabavljala nas je propala ‘Zimska Olimpijada 2030’ od koje su samo ostale slike ‘Vučka’ i princeze u albumima.



* Nije naučno dokazano ali je potvrđeno u praksi : vlast Sarajeva je zaluđena bolidima. Snažnim sportskim trkaćim mašinama uz koje ide adrenalin, zabava za raju a posebno biznis i lova. Tamo gdje je lova tamo vlast pokazuje najviše ideja, tako je i sa ovom najnovijom u bh ‘mahali’ koju hoće po svaku cijenu izdignuti u rang ‘metropole’. Ima i ovoga. Vlast je načisto opsjednuta i zaluđena svakodnevnim utrkama tatinih nadrogiranih sinova koji bijesnim autima i često bez vozačke dozvole nemilice gaze i ubijaju pješake pa otuda i ova ljubav prema bolidima i prema tim ubicama nedužnih, koji voze i prije i poslije nesreće, sakupljajući neplaćene kazne koje se kreću od par do stotonu hiljada KMa, dok vlast reda radi postavlja spomen-ploče ubijenima i time iskazuje svoju patnju za pokošenom mladošću i sakriva i izbjegava svoju odgovornost. Vlast je također zaljubljena u bajke i priča ih a raja, iako su to priče za odrasle, svaki potez, čak i najpogubniji, pretoči u slatku priču i to progutaju i mali i veliki, i u tom spoju razonode i mitova, sretno se smjenjuju vlade i bajke u virtualnom džennestkom ozračju.

** I da se ne zavaramo, sve vlasti su iste ili slične, neke malo sličnije, zato ne treba kriviti vlast već podanike, ali u bajkama se obavezno svi vole, tu su i najodvratniji kraljevi pitoma i dobrodušna bića.

Evo, recimo, za bajkoviti početak, podsjećamo na Abdulaha Skaku SDA načelnika koji je zasjeo u stolicu prevarom sa glasovima (Asim Sarajlić i ostala SDA mašinerija za kriminal, Skaka ‘pobijedio’ sa jednim glasom više) i njegovu genijalnu ideju da u Sarajevu organizira utrke bolida formule iz klase E, kako je i nastala bajkovita istorija SA-bolida 2018. godine. Raspričao se ‘sunetlija’ (poznat po tom nadimku jer mu je babo imao brijačnicu u Sarajevu gdje je šišao i sunetio Bošnjake i o tome vodio evidenciju’), vlast Sarajeva, pisao je o tome čak i ‘The New York Times’, bh mediji su Sarajevo poredili sa Londonom, Bečom ili Hong Kongom i Parizom. Nije mala šala, ej, dovesti svjetske vozače i istu takvu formulu u bh glavni grad. No, ubrzo su sarajlije ‘zaspale’ čim je bajka ispričana. Ako je, a jeste, Skakin glavni ‘stručnjak’ bio izvjesni ‘biznisman’ iz Londona Samir Cerić kojeg u Britaniji optužuju i sude za malverzacije i kriminal, moglo se odmah znati da tu nešto ne štima. Da, ali ne u bajci Sarajeva gdje je ‘princ Cerić’ harao medijima i planovima. Ovaj tip je dosta toga uradio za Sarajevo a što je ostalo nepoznato, pomenućemo samo dva primjera. Bio se uvukao u rasprodaju imovine FK ‘Željezničar’ pod krinkom njegovog ‘spašavanja’, samo čudo je doprinjelo da ‘odustane’ i da nestane i on i milionska ‘ulaganja’. Poslije se o njemu ništa nije pričalo do ‘afere respiratori’ u kojim malverzacijama je učestvovao skupa sa jednom crnogorskom firmom i ‘malinarom’ Hodžić Fikretom. No, nema zvanične istrage protiv njega a nema ni zahtjeva za njegovo izručenje, Cerić se neće još dugo vidjeti u Sarajevu jer je u drugoj bajci na drugom mjestu, niti će ga biti u medijima kao u vrijeme Skakine neodržane utrke. Skaka, je poslije odlaska za bh ambasadora (hvala i aferim ahbabu Bećiroviću) uhapšen i sada se protiv njega vodi postupak između ostalog i zbog ove neodržane utrke koja je progutala silnu lovu.

*** Poslije Skake, na isti način (prevarom i trgovinom glasovima SDP i NiP poslanika) na njegovo mjesto je zasjela Benjamina Karić pravo političko nakaradno čudo i čedo SDPa, nakon što je Bogić Bogićević izigran, popljuvan i prevaren, ali bajke nisu prestale, dapače.

Ova Reisova službenica koju je njena partija instalirala i koju podržava je Sarajevo uvela u pravu bajku, sa većim umijećem od Skake. Svakodnevno se šeta po gradu sa korpicom i kolačima, umiva se kod ‘Sebilja’, jede ‘kod Mehe’ i pije bozu a sve to oglašava kao svoje radne zadatke, razvija jufke i baklave, slika se i ‘fejsbuči’ koketirajući sa islamistima ‘metropole’ a raja kao u svakoj bajci aplaudira svome ‘kraljevstvu’.

Tipična ‘zelenkapica’, plagijat ‘Crvenkapice’ je tako kritikujući Skaku po ulasku u fotelju, krenula njegovim bajkovitim stopama. Dok joj po gradu padaju fasade, satovi sa ketedrale ili reklamni panoi, ona se raduje ‘najdražem’, predvodi demonstracije protiv ‘vlasti’, prima svakoga u rezidenciju i dijeli zlatnike najokorjelijim barabama i uličarima i dok nije u avionu na kakvom ‘važnom’ sastanku za bratimljenje nastavlja tamo gdje je Sakaka stao. Tako će obznaniti da će Sarajevo biti domaćin ‘Zimskih olimpijskih igara 2030’ skupa sa Španijom, i kreće u lobiranja i trošenje para na nemoguće. Osim ‘Vučka’ simbola nekadašnjeg olimpijskg Sarajeva ova štetočina od načelnice i influencer bez premca je smislila svakodnevne priče ali od te ispričane bajke nije ostalo ništa, a potrošena je poprilična lova. Benjka se islikala sa svjetskim odborom za kandidature, sa španskim predstavnicima vlasti, da bi na kraju odjavila ‘Olimpijadu’. Navodno Španci dustali. Kako joj objasniti da je ona sedmicu dana slavila onu nekadašnju Olimpijadu iz 1984. ali samo sa golubovima i Muzejom Olimpijade, budući da su svi objekti onda izgrađeni ruglo i otpad a za nove nema love ni umijeća, što ona nije uslikala kad ona živi u bajci. Tako je od te priče ostao samo pojeden burek sa Jurom Frankom i predstava olimpijskog događaja koji je bio nekad davno i koji se sa njom nikako ne može ponoviti.

**** Da bude u svom patetičnom stilu i obećanjima (‘obećano-učinjeno’) datim po ulasku u Vijenicu koju je otela od naroda i pretočila u svoje carstvo gluposti i opasnog nacionalizma, kada je rekla da neće raditi kao Sakaka, ovih dana nam ona i njena lakrdijaška familijarna vlast najavljuju novu utrku po ulicama Sarajeva. Po uzoru na slične trke u kojma njena raja gazi svakodnevno nevine pješake i ljude a ona umesto da se sa tim pozabavi jer je vlast, niže spomen-ploče ubijenima i zrikavo nariče za nekoliko selfie slika.

Kažu, Sarajevo će organizirati juna ove godine utrku bolida ‘Red Bull Showrun Sarajevo’ sav Svijet će se sliti u Sarajevo a biće i slika za privatne albume. Daj Bože da se ‘kćer uda’, treba sačekati juni, međutim valja iskreno reći da je ovo ipak Skakina a ne njena ideja, zbog koje ga dobrim dijelom istražuju sada. Nisu bolidi one ‘E formule’ već ‘formule 1’ ali se trka i bolidi su. Skaka je ponov među nama.

***** U bajci o ‘Crvenkapici’ vuka su ubili lovci i spasili ljepoticu iz njegovog gladnog stomaka kao i baku i sve se sretno završilo. U ovoj bošnjačkoj bajci o ‘zelenkapici’ se također očekuje happyend, bajka je to.

Unaprijed se zna da vuk neće pojesti ‘vlašku baku’ jer u bosanskom jeziku toga nema, može samo pojesti ‘nanu’ ili ‘nenu’. Osim toga, onaj zli vuk iz ‘Crvenkapice’ nije ni nalik na našeg dobrodušnog ‘Vučka’. Koji, to smo vidjeli, voli ‘Zelenkapicu’ i njenu korpicu gdje se napaja i hrani svaki dan, zašto bi je onda pojeo? Taman posla.

photo : Crvenkapica i ‘Zelenkapica’ Benjamina Karić, arhiv