O(DRONI) POLITIKE : Da smo nabavili bar trećinu od do sada ‘kupljenih’ dronova bili bi balkanska dronovska sila, za sada smo samo šampioni u medijskoj play station igrici …

Imamo silne opštenarodne veselice kao medijske događaje, kao što su ‘trahanijada’, ‘grahijada’, ‘puzijada’, ‘ribljijada’, ‘čorbijada’ i njima slične, takmičenja u najvećoj pizza poslastici, ćevapu ili kobasici, svašta imamo, u zadnje vrijeme najpopularnija je ‘dronijada’. Igra se tako što ministar, predsjednik stranke ili bilo ko iz vlasti objavi onako iz dokolice i želje za slikama ili za pokazivanjem našeg poznatog naprđivačkog duha i uslika se da BiH uskoro, samo što nije, nabavlja dronove za sve namjene i oprema ‘zajedničke oružane snage BiH’ a onda se raja zabavlja i igrica otpočne. A raja, slika i preslika ‘svojih predvodnika’ navija, piše, komentariše i uživa.

Igru je osmislio, a ko bi drugi do li Zukan Helez ministar nepobjedive, savremene i najbolje opremljene vojske ponukan već zaboravljenom izjavom Bakira Izetbegovića o robotima i dronovima u vojsci BiH, tako što je otpočeo sa kalašnjikovim, sa ‘uređajima za kontrolu našeg neba’, da bi, kad je vidio kako se njegove kolege u susjednim neprijateljskim državama naoružavaju, prešao na dronove. Čak se sa simpatičnim naočarima za play station ugođaj uslikao na jednoj livadi kao svježi tinejdžer sa zmajevima, ukazao nam se u ‘probi’ dronova. I dodao, za razliku od prvobitne ‘ekskluzive’ kako će mo dronove dobiti, kupiti, tako se kaže od bratske Turske i firme “Akinci” iz fabrike familije Erdogana ‘gdje se već obučavaju naše ekipe’, da ne samo da će mo kupiti već da dronove ‘proizvodimo u našoj namjenskoj industriji. I ‘kamikaze’ i one druge ‘samoubice’ i ubice, sve imamo, provjereno jer ministar nikada ne laže.

Zukana koji vazda ‘zuji’ o nekakvim specijalnim uređajima o ‘kojima nam ne smije puno reći’ a sve kaže je demantovala i ‘naša namjenska industrija’ i nabavna služba, demantovao ga je čak i američki ambasador u BiH u vezi izjava o pristupanju BiH NATO savezu koje je po Zukanu ‘gotova stvar’ napisavši mu kulturno da laže jer je Amerika donirala bh vojsci uniforme koje Zukan nije uspio obezbjediti, ali džaba, Helez se igra i veselo zabavlja.

Kad je skontao kako je ova igrica popularna, uključio se u nju i ministar vanjskih poslova Dino Konaković pa se uslikao sa tvorcem dronova Selcuk Bayraktarem familijom predsjednika Tayiba Erdogana u Sarajevu a ovaj mu dao umjesto pravog drona maketu, kao dokaz da se na bratsku Tursku može uvijek računati, da bi se u ‘dronijadu’ ubacio pomalo već zaboravljeni a pofino dosadni Bakir Izetbegović. Iako nije u vlasti, voli se igrati pa je tako umjesto da se skupa sa Konakovićem uslika u Sarajevu sa bratom ‘bayraktarem’ i dronom pride, otišao u Tursku i tamo napravio sa njim selfie.

Ko je slijedeći koji će upasti u igru, čekamo i brojimo. Da smo bar trećinu od uslikanih dronova kupili ili dobili pošto je to naš sistem prepoznavanja, ta sadaka, do sada bi bili regionalna vojna sila. Ovako, postali smo uigrana ekipa zajebanata koja neće da shvati da više imaju dronova američke pizzerije za dostavu nego što su oni napravili slika sa maketama nepostojećeg oružja. Na redu su podmornice, budući da su mediji javili da izvozimo nuklearno oružje odavno, a onda će doći ‘fantomi’ ili ‘rafale’ avioni. I to ne onakvi kakve je kupio Aleksandar Vučić ili Plenković koji su ‘prevaziđeni, stari i nekompletni’ kako je pojasnio Zukan, već modero opremljeni i ‘ganjc novi’, ubjeđujući narod da ‘mirno spava’. Dok se Zukan ‘sigra’ a asistiraju Bakir i Dino.

photo : Zukan Helez demonstrira bh dronove a Bakir Izetbegović i Konaković dogovaraju turske, arhiv