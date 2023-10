Raspodjele EU novčane pomoći ili od vlasti BiH uvijek iste : ukradi, zapetljaj sa pravilima i dokumentacijom, otegni dok raja ne popada u redovima ili ne odustane

* Svi smo zaboravili 2022. godinu i velikodušnu podjelu pomoći vlade u BiH po receptu Fadila Novalića, prevaranta i lopova SDA bratije, samozvanog premijera, onih 100 KMa jednokratne novčane pomoći koja je trebala da popravi (!?) krvnu sliku bh sirotinje, uzroke corone i vojsku nezaposlenih. Slušali smo priču i svjedočili od aprila prošle godine do oktobra kad je konačno otpočela podjela ove sadake begova i sultana voljenoj raji, znamo kako je tekla ta ‘operacija’ vlade : kako od obećanih 25 miliona KMa isplatiti što manje a uzeti što se uzeti može.

Niko ne zna pravila, svako zna kako se to radi, svi su tobože ljuti jer je komplicirano, niko nije kriv ‘takav nam je sistem’, ali zato smo rođenim očima vidjeli bruku i sramotu. Redove ispred opština, banaka, ureda za evidenciju nezaposlenih ili boračkih udruženja. Rezultat takve dobro smišljene akije znamo. Narod iznerviran i zatrpan silnom dokumentacijom, zahtjevima, papirima i po nekoliko dana ili čitav mjesec stajanja u redovima (donesi ovu potvrdu, pribavi ovo ili ono) potrošio je pola od obećane pomoći na plaćanje dokumentacije, goriva i gubljenja vremena, uključujući čak i proviziju i obavezno otvaranje bankovnog računa da bi dobio novac, sramota i već viđena bahatost i nebriga vlasti.

** Ove godine, aprila mjeseca EU je iz svojih fondova obezbjedila za sirotinju i najugroženije kategorije u BiH daleko više love i isplata je ‘otpočela’ odprilike kao i ona prošle godine, ovog mjeseca. Nova vlast ‘trojke’, nema lopova Fadila, eto sadake i potrebnih para, po medijima se pričalo dabi svako domaćinstvo moglo dobiti po 300 do 600 KMa, jer navodno je EU dala dosta love. Ali vraga, jedan ode, tri se lopova rode, nova vlast a isti stari problemi. Ne zna se tačno koliko je EU dostavila para, za početak. Jedni mediji tvrde 100 miliona eura, drugi 70, treći 80, Bog zna i EU i davaoci ove tuđe milosti. EU je objavila još aprila ove godine da je uplatila na račun vlade 70 miliona eura, uzećemo taj podatak približno tačnim, zna se i razlog.

I sve od aprila pa do ovih dana kada je navodno ‘krenula isplata’, država se služila tim parama, odugovlačeći isplatu namjerno, njima je uvijek para malo. Kad je konačno krenula ‘isplata’ a zapravo mučenje, još pare nisu dostupne, vidjeli smo da smo i bez Fadila na istom. Redovi, potrebni papiri, tumačenja koje ‘kategorije’ dobivaju lovu, potvrde CIPSa i druga dokumenta, sramota i satiranje pameti građana do besvijesti.

Iste scene kao i oktobra prošle godine kad se dijelila sadaka Fadilove sehare.

I ista prevarantska šema.

Odmah u startu vlada je, iako je pomoć namijenjena za najugroženija domaćinstva, iz ove donirane sume ‘odlučila’ donirati građanima 50 miliona eura, 25 miliona je u staru ‘ćapila’ i uskratila. To će kao podijeliti ‘za 4000 stambenih zgrada, za unapređenje njihove energetske učinkovitosti (koje i čije zgrade i kakva učinkovitost, vlada ne navodi) te za 400 mikro-malih i srednjih poduzeća da im umjesto građanima popravi sirotinjsku poslovnu sliku. Ne treba navoditi da će vlast određivati koje zgrade i čije firme će se osladiti.

Maltretiranje sopstvene raje se nastavilo i ponovilo. ‘Nova’ vlast kao i prethodna ne može bez toga a ne može ni bez lopovluka i pljačke pa će tako mnogi zbog danima stajanja u redovima i plaćanja dokumentacije odustati kao i oktobra prošle godine. Što i jeste cilj i ove kao i prethodne vlasti. Svakodnevni redovi po glavnom gradu BiH i po Kantonima te isfrustriranost i ljutnja građana što danima moraju stajati u redovima samo da se registruju i što moraju trčkarati po silnu dokumentaciju i plaćati ‘papire’ repriza je oktobra pošle godine. Posebna zbrka se ove godien stvorila oko CIPS potvrda i kategorija stanovništa koje bi pomoć trebale primiti, te bankovnih računa (koji se traže iako i penzioneri i većina ugroženih već ima bankovne račune) građana.

Što znači da će se opet osladiti vladine firme, zgrade i poduzeća jarana te banke, a mi će mo danima gledati iste i poznate slike i slušati hvalospjeve kako je vlast ‘po zakonu’ pomogla tuđim parama svojim podanicima. Evropa će ‘u čudu i zabrinuto’ (kao da se balkanizirala i kao da ništa nije od nas naučila za ove tri decenije) posmatrati kako se od jednostavnog posla napravi nauka. Jednostavno, s pravom i iz razloga : dala je pomoć a vi građani odlučite.

Ili kmečite ili šutite ako vam je dobro.

Bh raja se odlučila dostojanstveno kao i uvijek za ovo drugo.

P.S.

Ovaj recept da vlada raspoređuje i udjeljuje strani novac je davno izmišljen i svaka vlast ga primjenjuje jer je profitabilan. Podsjećamo, slično je kao i danas nekada u nekadašnjem Okrugu Bihać poslije bh rata gubernator Okruga Mirsad Veladžić, SDA zet (Čengića) i mafijaš kojeg je Visoki ondašnji predstavnik smijenio zbog radikalizma i širenja mržnje sa svih silnih funkcija, raspoređivao pare iz EU namijenjene izbjeglicama. Vlasti nekih EU zemalja (Švicarska i Njemačka) su u cilju smanjenja broja emigranata poslije bh rata ponudile porodicama iz BiH da napuste njihove zemlje uz novčanu naknadu. Svakoj porodici od 15 do 20 hiljada ondašnjih njemačkih maraka ili švicarskh franaka. I bilo je puno interesanata, ali se umiješala bh vlast pa predložila EU predstavnicima da oni to odrade umjesto direktnog davanja novca izbjeglicama. Fino, ovako, vi nama dostavite pare a mi ćemo novac podijeti, mi najbolje znamo ko su izbjeglice i kako to odraditi. Uredi švicarske i njemačke vlade su pristali i potpisali Sporazum. Za Okrug Bihać potpis je dao Veladžić i lova je legla na račun pod njegovom kontrolom, porodice izbjeglica koje su se saglasile, morale su napustiti ove države u dogovorenom roku. Ili natragu BiH ili u druge države, uglavnom u Ameriku i Canadu. Oni koji su se vratili kućama, prvo su zatražile lovu koja je namijenjena da okrpe prozore i zatvore rupe od granata na svojim krovovima ali umjesto love čekalo ih je bh iznenađenje, slično ovom kojeg gledamo ovih dana. Papiri, dokumenta, imaš pravo, nemaš pravo, dobivaš ovoliko ili ništa i sve je leglo. Samo su oni najbliži vlasti dobili dogovorenu sumu, većina nije dosegla sumu od 5.000 maraka ili franaka, mnogi nisu dobili ništa. Ogroman većina je ostala bez love a vratila se kući u BiH.

Veladžić još živi u našim srcima. I kod Fadila i kod ‘trojke’.

photo : redovi za prijavu EU pomoći, Sarajevo oktobar 2023. arhiv