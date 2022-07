A kako bi to izgledalo da kolacija Vojin Mijatović-SDP i Edin Ramić-SDA organizuju nagradnu igru za dijasporu ; ko se registruje i glasa za koaliciju ima pravo da besplatno popravi zube u bilo kojoj ordinaciji u Banja Luci?

* U Bosni je otpočela borba na život i smrt, borba za ostanak u vlast, kao sastavni dio izborne kampanje koja u BiH traje skoro permanentno. Takvu grčevito i kurčevitu snagu u zadržavanju stolica i evropskih privilegija za nerad i kriminal još odavno nismo vidjeli, što znači da je vlast ugrožena. Dva su momenta koja zaslužuju posebnu pažnju a to su najava nametanja promjena Izbornog zakona od strane Visokog bh predstavnika i alarmiranje dijaspore u izborma i glasanju.

* Nije prošao ni jedan čitav dan od medijskih najava mogućih izmjena Izbornog zakona od strane Christian-a Schmidt-a visokog bh predstavnika a reakcije ne prestaju. Ide se dotle i toliko duboko da se raja, narod, javno poziva na nerede i proteste i neposluh odlukama Visokog bh predstavnika ako se obistine medijska nagađanja o izmjenama Izbornog zakona. Slučaj za primjer i pouku.

Ništa, ama baš ništa ova bh vlast nije učinila niti čini godinama i decenijama da poboljša status svoga naroda, sirotinje, bolesnih, djece u vrtićima, u bolnicama, penzionera i poljoprivrednika niti je ikada stala na čelo na stotine pokušaja protesta i demonstracija održanih pred naši očima. Dapače, tome se samo ismijavala putem svojih medija i botova i tvrdila kako je poziv na demonstracije poziv na terorizam i bezvlašće, kao onomad 2014. Kad se vidjelo da bi eventualnim izmjenama Izbornog zakona bile ugrožene stolice i debela zarada za nerad, pljačku i korupciju, vlast sada bez uvijanja i bezobrazno poziva narod na neposluh.

* Prvi je ‘u ime i radi zaštite bh naroda’, borbu ‘svim sredstvima’ nagovijestio bošnjački član bh Predsjedništva SDA, priljepak i zaštitnik dinastije Izetbegovića i SDA Željko Komšić. Čim je ‘načuo’ da njegova ‘fejk građanština’ gubi naspram legitimnosti koju zastupa Čović i HDZ a koju je još prije dvije godine ispred BiH i Bošnjaka potpisao lično Bakir Izetbegović u Mostaru. ‘Gazija’ i zlatni ljiljan koji cijeli život živi na grbači i ‘u ime’ bh naroda skontao je da ovim izmjenama ako do njih dođe njegove šanse da kao Hrvat zastupa Bošnjake u vlasti gube na značaju i mogućnostima pa se kao Bakir u aferi ‘respiratori’ pozvao na ‘udar na Bošnjake’. Zaboravio da je predstavnik Hrvata, da bi to trebao biti. Takvim željama Komšića su se odmah pridružili i SDA i Izetbegović, Džaferović, Konaković ispred ‘Naroda i pravde’, SDP i Nikšić a i mnogi drugi tobože opozicionari a zapravo sitni lešinari u vlasti, Nikšić se odmah predložio da narod izvede na ulice. SDA predstavnik u Parlamentu Mehmedović Šemsudin je pozvao u pomoć BUndestag i Adisa Ahmetovića u Bundestagu čime je značaj ovog mladog i neiskusnog političara i lobiste Bošnjaka u njemačkoj vlasti dobrano kompromitovao kao i njegovu ‘Rezoluciju’, koja mu je donijela mogućnost slikanja po BiH sa svim i svakim od vrtića do Predsjedništva. Uključujući i Reisa Kavazovića i Benjaminu Karić. A sebe iskarikirao, preuzeo je primat pisanja pisama od Zvizdića i Bećirevića.

* Riječju, bošnjačka kamarila u vlasti još samo treba osudu Visokog predstavnika od strane Reisa, a to samo što nije objavljeno, pa da se onda može izjednačiti sa Dodikom i njegovim poimanjem OHRa i njegovog predstavnika. I njegovih odluka. Botovi SDA u liku i djelu Suljagića ili Bajrovića bi ne samo protestovali, oni bi i ratovali kao i uvijek, u OHR su odaslali tako jasnu poruku, nazivajući ga posprdno ‘Dritanom’.

Tako to rade Bošnjaci, kad im voda ide pored njihovog mlina.

* Istovremeno, već nekoliko mjeseci traje snažan lobistički i svaki drugi pritisak na dijasporu da se prijavljuje i da glasa i opet sa pozivom na ugroženost i gubitak države ako to ne učini. I tu je kompletna vlast u BiH bošnjačke i tzv. lijeve opcije zajedno i na istom zadatku skupa sa Islamskom zajednicom da je prosto milina to gledati. Posebno se potencira neskrivena koalicija između SDPa, SDA i DF partije te nekoliko ostalih minornih stranaka u ‘probosanskom bloku’ (tako sebe nazivaju oni koji kao vole Bosnu, za razliku od ostalih) koji ispred SDPa a iz Republike Srpske kandiduju u Predsjedništvo Vojina Mijatovića a u FBiH SDP ‘stoji’ iza zajedničkog kandidata Bećirevića. Silna putovanja i lobistička druženja po džematima dijaspore u EU i vjerska lobiranja po džematima Amerike i Canade, gdje dojučerašnji ljuti neprijatelji Edin Ramić i Vojin Mijatović zagrljeni po Evropi kliču kako jedino dijaspora može ‘spasiti Bosnu’ i skinuti sa trona Dodika, te nezabilježena ‘halakanja’ i licitiranje sa brojem prijavljenih i registrovanih siguran su znak da je vlast uplašena za gubitkom izbora i ne bira sredstva. Koliko do jučer dijaspora joj je niko i ništa, važna je samo silna lova iz dijaspore, sad najednom nema ništa bez dijaspore. Posebno para oči i uši to licitiranje sa brojevima po čemu proizilazi da je već ‘sve riješeno’ a ništa nije riješeno. Mijatović u zanosu tvrdi da zna tačan broj registrovanih ali ‘neće saopštiti’ čeka da to prvo učini CIK, što znači da ima veze i u CIKu te nagovješatav da ‘više nikad neće ništa biti isto kao prije’, pozivajući se na 90.000 prijavljenih birača iz dijaspore.

Još jedna i to zadnja ‘navlakuša’ za dijasporu, kao ‘bingo’ igrica u kafani. Ne bi li se prodao još koji tiket i ne bi li se broj uvećao na glasanju, jer se može glasati i na druge načine osim poštom. U ambasadi, recimo. Majke mi, kao da je dijaspora hrpa ovaca, tako se ponašaju prema njoj. Ovih 90.000 ne znači nikakav uspjeh, Mijatović u samoreklami načisto zamajava i skriva istinu. Iz CIKa upozoravajuda da tu ima najmanje 10.000 nevažećih prijava ali sama registracija ne znači i broj osvojenih glasova. Osim toga, nisu svi prijavljeni Bošnjaci, to se zna. Toliko registriranih je bilo i ranije pa opet nije bilo glasova, a to je neka druga tema i priča. Međutim Vojin i brat Edin sve skupa sa Ćamilom Durakovićem (koji juriša na mjesto predsjednika Republike Srpske glasovima dijaspore) nastavljaju kao na utakmici: hajmo Bosno, hajmo Hercegovino. Kao da je dijaspora ćutuk pa ne vidi pljačkanje, korupciju, afere i nepotizam SDA vlastele, koja sebi diže plate i paušale i dnevnice a raji odbija svaku mogućnost olakšanja muka i života u ovoj situaciji, odbija smanjenje akciza i PDVa i još je u zagrljaju sa Vojinom. A sve ‘za borbu za državu’ ili da sruši Dodika. Vraga, hoće da povećaju broj stolica i podebljaju vlast i moć ovih što tri decenije vladaju a stolice im se drmaju, zna se i zašto.

Ovaj način animiranja dijaspore kad je vlasti dogorilo do noktiju podsjetilo me na jedne davne izbore prije rata u Vel. Kladuši kad su putem ondašnjeg Radia ‘Velkaton’ u dan izbora organizirali nagradnu igru. Koja Mjesna Zajednica bude imala najviše glasova i najprije obavi glasanje dobiva tv u boji. Pa je tragom radio igre MZ Rajnovac ‘završila glasanje’ u dva popodne i već donijela vreću sa listićima a po zakonu su biračka mjesta otvorena do 7 uveče. Samo zbog tv aparata. Umalo je i sadašnja vlast postupila isto.

Mogli su recimo, pošto to uvijek nabijaju na nos dijaspori i ovako to formulisati. Onaj ko se prijavi i glasa, moći će besplatno popraviti zube u Banja Luci u jednoj od zubnih ordinacija po svom izboru.

Vidio bi Vojin onda gužve i navale.

photo : sa jednog od mnogobrojnih ‘druženja’ po džematima EU Vojina Mijatovića- SDP, Edina Ramića-SDA i Ćamila Durakovića u borbi za glasove iz dijaspore, arhiv