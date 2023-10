Bojkot ‘Coca–Cole’ kojeg najavljuju neke minorne kompanije u BiH a podržavaju ‘osviješteni mediji’ u BiH kao znak podrške žrtvama Palestine glupa je i nikako nova ideja, zapravo to je stari plan Islamske Zajednice BiH i usmjeren je na Novu Godinu, Djeda Mraza i Ameriku. Bolje bi bilo da su u šanak ubacili pivo ‘Okus Palestine’ umjesto ‘zapadnog smeća’ od alkohola na svojim policama …

Eto, neke gostionice u ZDK odlučile da se u njihovom lokalu neće moći konzumirati proizvodi ‘Coca-Cole’, daju ‘svoj doprinos i pokazuju solidarnost sa palestinskim narodom’. Kažu da je još par sličnih u Sarajevu najavila isto sad se očekuje ‘bum’ i navala u te ‘donere’- kafane, udaramo po šerbetu ili ‘Qibla-Coli’, može i ‘Mecca-Cola’, zašto da ne.

Solidarnost je sasvom u redu ali ovakvi populistički i bezvezni potezi su samo u domenu ‘fejsbuk’ naprđivanja i talasanja, niti će pomoći narodu Palestine niti će ‘satrati’ kompaniju koja u sat vremena izbaci na tržište 40 miliona limenki ili boca ovog osvježavajućeg napitka, najpoznatijeg svjetskog branda. Kako smo mi uvijek ‘Papa nad Papama’, ništa čudno, ‘bojkot’ će trajati koliko i histerija u vezi rata u Izraelu i Palestini, međutim ostaće zapisano da smo i prije Palestine jurišali na ovu kompaniju i njene produkte.

Naime, iz Palestine takav zahtjev još nije stigao u javnost, ljudi su u nevoljama kako spašavati gole živote, BiH se uvijek bavila i bavi sporednim stvarima.

No, ideja bojkota Izraela i njegovih proizvoda nije nova, dapače, ona se s vremena na vrijeme potezala u BiH, zavisno od izmjene vatre ili raketa između Tel Aviva i Gaze. Plus, još 2003, kompanija jednog Marokanca u Londonu je ovu akciju ne samo proklamovala već i u praksi pokušala ostvariti bez uspjeha. Kompanija je izbacila na tržište ‘svoju’, ‘našu’ colu zvanu ‘Qibla-Cola’, ali kao što je red kod Muslimana i Arapa, u trenu je dobila konkurenciju u limenkama ‘Mecca-Cole’ ili ‘Zem-Zem’ slatkog pića, ‘rat’ sa svjetski najjačom kompanijom u proizvodnji ovog gaziranog i bezalkoholnog pića je ostao samo za lokalne medije i sporadične trenutke. Ne znamo da li ‘bojkoteri znaju da se u Palestini proizvodi i pivo, jedna arapsko-jevrejska porodica je još u doba Arafafa krenula u proizvodnju piva u dvije varijante, bezalkoholnog i alkoholnog i ‘Okus Palestine’ se još može naći na tržištu, ima šest vrsta piva. Čak i u Izraelu, odakle uzimaju ‘vodu iz bunara’ specijalno za svoju pivaru. Bio bi veći efekat da su ovi naši ugostitelji u znak solidarnosti izbacili iz prodaje ostale a uveli samo palestinsko pivo, nisu se sjetili.

Da li će bojkot sa ‘Coca-cole’ preći i na bojkot ostalih proizvoda iz Izraela, ne znamo ali znamo da sveopšta histerija u BiH ne zna za granice i budalaštine. Tim prije jer se zna da je Coca Cola američka kompanija bez obzira ko je vlasnik, Amerikanac ili Židov i post od ‘Coca-cole’ neće zaustaviti ni avione ni granate u Palestini. Nije samo ‘Coca-Cola’ ‘cionističko i američko smeće’, ima toga smeća još koje se uvozi i konzumira u BiH. Počev od poljoprivrednih proizvoda pa do najsavremenije tehnike u aparatia ili naoružanju. Da li to znači da će mo i sve ostalo zbrisati? Ma jok, čista bh, bošnjačka talašika i vjersko ludilo koje je usmjereno više na vjeru nego na ekonomiju i čiji krajnji cilj je uz dolazeću Novu Godinu obnoviti stare bh boljke. Kako dokusuriti Djeda Mraza jer se uz njega od II Svjetskog rata veže ‘Coca-Cola’ i crveno-bijela boja. Istovremeno, kako uvesti Dedu Hidžru umjeto Svetog Nikole, Božičnjaka ili kako još sve ne ‘krste’ ovog simpatičnog dječjeg omiljenog lika koji nam djecu uveseljava decenijama.

Juriš na Djeda-Mraza je otpočeo još davno izjavom Alije Izetbegovića kako Djed-Mraz ‘nije dio naše tradicije‘ a s tim ni Nova godina, osim one Hidžretske, pa smo tako dobili Hazriju Mahmutović direktoricu JP Dječji vrtići Sarajeva koja je zabranila dječje radosti uključujući i Svetog Nikolu. A nastavili praksu njegovi i njeni nasljednici. Prošle godine po Zenici, Cazinu ili Bužimu su ovanuli bilboardi o zabrani ovog ‘tipa’ što se ‘smuca kroz dimnjake i voza nekakvim kočijama i kvari našu dječicu‘, preferirao se ‘Dedo Hidžro’. ‘Em je lijep i zelen, ’em čist jer ima zavrnute patalone i ne muči životinje na nebesima, o pojasu mu ‘Mecca-Cola’ umjesto one ‘čifutske’ na kaišu Svetog Nikole, i ne krade po dimnjacima – vozi se na konjskim kolima i sa fenjerom u ruci osvjetljava naše prostore.

Okretanje prema ‘Qibli’ ili ‘Mecci’ je ujedno i okretanje leđa Americi koja ‘podržava terorizam i ubijanje Palestine’ kažu ovi ‘pioniri’ sok bojkota, ali nisu potpuni ni bojkot ni solidarnost. Trebamo se odreći i interneta, i mobitela, viskija, Barbike, odjeće, helikoptera, oprema za Mesdžide i džamije, pametnih tabli u Mejtefima i svake druge vrste ‘američkog smeća’, da ne spominjemo silnu pomoć i uticaj Amerike od čega zavisi i opstaje čitava država BiH.

Voditi solidarni rat i ‘ginuti’ za Palestinu samo preko sokova i košer krastavaca čista je blasfemija. I to samo takva. A kažu naši mediji ‘ovaj potez je izazvao reakciju širom svijeta’. Jašta, nego.

U humanitarnim konvojima koji jedva stižu do Palestine, do gladnih i žednih civila ovih dana, prije će se naći limenke ‘Coca-Cole’ nego ‘Qibla-Cole, Arapi su poznate cicije kad treba svojima pomoći.

Tite mi, da puste tamo Djeda Mraza i on bi bio darežljiviji i humaniji od Dede Hidžre. Dokazano.

photo-montmontaža Cross Atlantic : Djed Mraz i Coca-cola ili Dedo Hidžro i Mecca-Cola, arhiv