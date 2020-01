Inspektor čeka legalizaciju, ne radi vikendom i usmeno naređuje zabranu gradnje, načelnik opštine ‘ništa ne zna’

Poslije ‘odličnih lokacija’ u centru, ‘braća’ Arapi su načisto preokupirali atraktivna zemljišta u blizini centra glavnog bh grada.

I dok građani BiH za svaki objekat, pa bio makar ćumez za kokoške, moraju uredno platiti državi danak-porez i dobiti potrebne papire kako na selu tako i u gradu, Arapi, a u poslednje vrijeme i Turci grade bez muke i problema. Bez dozvole za gradnju, ‘preko noći’, bez planova i dozvola, kao da su u svom pustinjskom pijesku ili ‘voćaru’.

BH vlast ne reaguje namjerno, čeka se pogodan trenutak da se ovako napravljeni objekti legalizuju, naši to odlično znaju po pravilu ‘rodilo se, haj’mo ga ljuljati’. Kad su ‘braća’ u pitanju, onda je zid šutnje i tolerancije upravo onakav kakav treba i biti. ‘Ma nisu tačne te medijske priče o sveopštoj navali Arapa, a osim toga šta fali što Arapi grade, naši neprijatelj bi željeli da se ne razvijamo’. O divljoj gradnji stranaca ‘niko ništa ne zna’, tako da opštepoznata bošnjačka krilatica ‘nema Arapa u Bosni’ sve brže prerasta u drugu : ‘ima arapskih naselja’.

Novinari CINa (Centar za istraživačko novinarstvo) su samo na nekoliko građevinskih lokacija slikom, tekstom i tonom pokazali kako se to radi, čisto onako da se raja malo zabavi, drugih posljedica nema.

Kako bi i bilo kad nam je prije dvije godine sada već bivši ministar sigurnosti Mektić javno priznao da u BiH ima preko 400 stranih kompanija koje su nelegalne a bave se nekretninama, i sve je ostalo na tome.

U ovoj bezobzirnoj i bezobraznoj koruptivnoj i kriminogenoj klackalici učestvuju osim ‘braće’ i najviši predstavnici bh vlasti, načelnici i građevinski inspektori ali ništa novo, mi smo po tom već poznati ne samo kod kuće već i u svjetskim razmjerama

2018. godine, neki ‘arapski ulagači’ na očigled vlasti Sarajeva u opštini Ilijaš, bukvalno ilegalno su izgradili ogromno stambeno naselje namijenjeno bogatim kupcima sa Bliskog Istoka. Kao ‘kaznu’ dobili su samo ‘usmenu opomenu vlasti’, a radovi su zaustavljeni tek kad je skoro čitavo naselje već završeno. Radi se o naselju ‘Sovrle’ koje su izgradaili bez dozvole Kuvajćani (firma Bosnian International for Turism).

Da li baš bez dozvole?

Vlasti su svojim prepravljenim regulacionim planovima predvidjeli da ova firma izgradi 47 stambenih objekata samo 1 km od centra opštine, Arapi dozvolu nisu ni tražili već su upalili mašine i doveli radnike.

Nadležni inspektor je na pitanje novinara dao ovakvo vickasto obrazloženje.

‘Pošto sam otišao na godišnji odmor, oni su to vrijeme iskoristili i izgradili čitavih 37 objekata’.

Baš zgodno. Koliko traje godišnji inspektora, da li je koga upozorio, prijavio, kaznio, sve su to jebeno smiješna pitanja za državu Bosnu?

‘Usmeno sam im naredio da ne grade prije nego ću na odmor‘, kaže inspektor Vahid Hadžiabdić. Njegov načelnik opštine Fazlić kaže ‘da je inspektor odradio svoje sve bi bilo drugačije … vidjet će mo šta će mo dalje..’

Znači, do inspektora je. Ha, haha ha, nije nego do načelnika. Ma jok, do sekretarice je. ? Šta će biti dalje?

Neka još malo da završe pa će mo onda za dozvolu da se dogovorimo. Da zalijemo gradnju.

Slično je i u opštini Stari Grad, sa ‘Saray Resort’ gradilištem, firme iz Ujedinjenih arapskih emirata ‘Caphy International’ koja je u mjestu Hladivode bez ikakvih ‘papira’ umalo dovršila naselje ‘Saray Resort’ sa 93 vile, šet zgrada, hotel i džamija pride.

Opština ‘ništa ne zna’ a dala je usmenu saglasnost, čak i pismeno naredila da se prvo sanira klizište pa onda gradnja, međutim ‘braća’ su požurila i završila posao i šta sada

Nećemo ih valjda ubiti, već je 27 vila završeno pa će džamija… ej! Radi se.

Kad je već gradilište dovršeno, inspektor je ‘naložio zabranu daljnje gradnje’, mo’š mislit’.

Ali, nema ‘fajde’ od toga. Kaže ‘vlast’ kazne su male i vrlo rijetke, načelnik je ‘pokrenuo disciplinski postupak’ protiv ‘pomoćnice inspektora’. Molim fino, ima da se kazni, da se vidi da država ‘radi’.

A ‘radi’, odmah do ovog ‘radilišta’ Kuvajćani su u naselju Emirovica ‘razgrnuli’ gradilište za još jednu džamiju, hotel sa 5 zvijezdica sa polumjesecom, dvije zgrade sa partmanima i 26 vila. Na 30 duluma zemlje

I bez ikakvih ‘papira’.

Kaznit će mo sekretaricu, čim se objekti završe.

Isti investitor, „Prva Zvijezda“ iz Sarajeva, je bez dozvola istovremeno pokušao napraviti i kompleks od pet vila nekoliko stotina metara dalje u naselju Brusulje. Vlasnik ove firme je iz Katara. Sekretarica je iz Sarajeva, načelnik Hadžibajrić također.

A da li iko razmišlja o zatvaranju nelegalnih graditelja ili možda o rušenju objekata, jer prema postojećim propisima u Sarajevu nema ‘legalizacije’?

Ma, šta znam, onako. Osim toga, ko će to rušiti, to ‘košta’.

„Oni to neće sami srušiti, uraditi, a da mi našim sredstvima i bagerima… Nemamo mi nikakvog interesa da na granici entiteta privatnu livadu rovimo“.

Naravno, itekako imamo interesa da gledamo kako se gradi bez dozvole.

Tako kaže inspekcija i inspektor Srna, što kad se prevede na bosanski znači : ‘braćo, samo piči, pali bagere’.

U Vogošći su pak ‘bezobrazni’ Turci koji također grade a vlast nemoćna.

Još 2017. godine inspektor je ‘zatvorio’ ilegalno gradilište u naselju „Solaris“ jer turski investitor Hayri Genc nije imao dozvole za gradnju niti ju je ikada zatražio. Međutim radilište nije uopšte zatvoreno. Turci ‘rade noću i vikendom’, kad dođem poslije vikenda, “tap-tap – gotovo je…šta mogu’, kaže inspektor.

Ništa, naravno i ‘brat’ je tako ‘na brzaka’ napravio 11 kuća.

Sve subotom i nedjeljom, da se zna, đe ćeš vikendom inspektora da radi. Njegovo je da kad dođe u ponedjeljak vidi šta je i kako urađeno, da li je sve čvrsto i zašolano, onako kako valja.

Ovom Turčinu su kobajagi čak i donijeli ‘rješenje o rušenju’ ali nisu mogli odluku uručiti.

‘Kad smo zatražili od Policije da se utvrdi njegova adresa, nije bilo dokaza da je uopšte u registru službe za strance’.

Bog te malov’o, nevidljivi Turčin a kuće se vide ‘iz aviona’.

I tako ‘od vikenda do vikenda’, od načelnika do inspektora i sekretarice a naselja rastu.

Iako nema ni vlasnika ni dozvole, kuće i vile niču ‘samo tako’.

Na ukupno sa Sarajevom – preko 133.000 m2 bh zemlje.

Još jedno od ‘Alijinih’ bh čudesa. Računajući i opštinu Ilidža bez izuzetka, i opštinu Trnovo.

Samo, oprez, ne preporučuje se domaćima da tako grade. Inspektori za bh državljane rade i vikendom i svim državnim praznicima. I noću i danju.

Jeba od države, zaslužena jeba u zdrav mozak.

photo : naselje “solaris” ‘brata’ Turčina i Ilijaš naselje ‘brata’ Kuvajćanina, arhiv