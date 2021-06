Tačno je da Konaković voli selefije, ali šta će mo sa kompletnom postavom SDA i Islamskom Zajednicom BiH, od Alije Izetbegovića i ‘Hižaslava’ bivšeg Reisa Cerića do ef. Kavazovića, šta sa Bakirom ili Biserom?





*** Sarajevski novinar i advokat Senad Pećanin (i Sandžaklija, zna se), nekadašnji urednik i vlasnik strašno dobre novine ‘BH Dani’ (koju su progutali SDA tajkuni vlasnici ‘Oslobođenja’ braća Selimovići) davno je rekao odličnu misao o bh političarima.

‘Njima treba vjerovati samo kad se posvađaju’, jer upravo tada kao u brakorazvodnoj parnici iznose prljavi i čisti veš na površinu, kažu dosta. Tako je i sa novinarima, i uopšte sa bh medijima. Dok su ‘nesvrstani’ i nezavisni od njih možeš svačeg dobrog i naučiti i pročitati, kad postanu režimski onda su samo filijale vlastodržaca za koje rade. Prodaju dušu đavolu i izlaska iz Pakla nema do kraja.

*** Primjera ima u bh medijima koliko hoćeš, najočitiji primjer je novinar Avdo Avdić.

Nekadašnja uzdanica bh televizije (FTV, sve do 2015. odakle je otjeran) gdje je čak bio i urednik, kasnije novinar portala ‘Žurnal’ koji je razotkrio mnoge afere i bh skandale, sada vlasnik aferaškog online magazina ‘istraga.ba’ kojeg je pokrenuo septembra 2020. pa od tada praši o ‘skandalima’ i ‘aferama’, ne možeš ga stići zapisati ni citirati.

Međutim, Avdić je već poodavno sagorio na svom putu slave i ‘istraživačkog novinarstva’, šteta, jer njegov portal iako pretenduje na ‘objektivnost’, ‘istinu’ i ‘pravdu’, sveo se na ‘afere’ političkih protivnika SDA bratije i OSAe i njenog kriminogenog direktora električara sa nekoliko fakultetskih diploma koje se istražuju ali su još uvijek ‘državna tajna’. Čak i za Avdu.

Izblamirao se AV, originalna dokumenta koja mu dotura ‘Osmica’ Osman Mehmedagić za kojeg je Bakir Izetbegović rekao da će ga zadržati u fotelji direktora OSAe ‘dok god je on, Bakir, u vlasti’ a kojima Avdo udara na sve protivnike SDA mafije (u politici u medijima) bilo preko fotografija, podataka iz Policije, Suda i Tužilaštva ili iz carinskih i pasoških službi, čak i sa državne BH Pošte, doći će mu glave vrlo brzo.

Prvo je ‘pao’ na istraživanju lažnih i nezakonitih diploma gdje je ‘obradio’ na stotine načina ‘bh edukacije’ za desetak dana ili za dan, jer je dokazao da su sve diplome nelegalne osim nekoliko istih direktora OSAe, poslije se profanisao sa Rusima i njihovom ‘napadu’ na BiH i uticaju na HDZ nakon čega je u blato povukao i Šefika Džaferovića i Komšića koji su ‘gazijski’ ignorisali ruskog ambasadora svojevrsnim skandalom, onda se dao u ‘rat’ sa Hrvatskom da pojača Bakirove pozicije u pregovorima sa Draganom Čovićem, svi znamo da smo zbog takvog odnosa sa Hrvatima nigdje, poslije je došao na red novi Visoki predstavnik za BiH preko kojeg je Avdo u ‘igru’ ubacio i Njemačku ‘kao neprijatelja BiH’, jučer je lansirao ‘novu istragu’ oko boravka Elvedina Konakovića u Turskoj i njegovom susretu sa poznatim selefijom koji je protjeran iz Njemačke, pričom kojom je da li svjesno ili iz želje za senzacijom i osvetom (zbog rekacije Konakovića na pisanje Avdića o kartelu ‘Tito i Dino’ i sarajevskom biznismenu prijatelju Konakovića Gordanu Memiji kojem je bačena bomba na auto nakon pisanja Avdića o njemu i suradnji sa mafijom), kako i sam voli reći, ‘stavio metu načelo’ samom sebi, najviše svojim nalogodavcima u vrhu SDA i Islamskoj Zajednici BiH.

*** Pod naslovom ‘Fotografije i dokumenti dokazuju: Konaković se u Turskoj službeno sastajao sa šejhom Abu Anasom, selefijskim vođom kojem su Nijemci zabranili djelovanje zbog radikalnih stavova i antikršćanskih izjava‘, Avdo je donio više fotografija o susretu Konakovića i njegove ‘delegacije’ sa selefijom (Muhamed Çiftçi, u selefijskim krugovima poznat kao šejh Abu Anas) pri boravku u Turskoj marta ove godine. Kao ‘reakciju’ na reakciju Konakovića i odbranu jarana Memije, malo i zbog neodlaska Bakira umjesto Konakovića bratu Erdoanu u zijaret, Avdo se raspisao pa istražio. Selefija i šejh je protjeran iz Njemačke zbog svojih radikalnih stavova o kršćanima, o ženama ‘koje treba tući’, zbog veza sa radikalnim islamistima koji idu boriti se za ‘Islamsku državu’ i njegove online škole radikalizma, plus naglašavajući kako su pokloni selefiji (knjiga) dati na račun budžeta.

Priča između redova treba pokazati kako je Konaković radikalan islamista a Bakir Izetbegović i SDA uopšte temelj demokracije i građanstva i Evrope i kako je susret sa selefijom najgore što se može pripisati Konakoviću, najžešćem kritičaru i Bakira i SDA, Boga mi i Avde Avdića. Međutim, priča će više naštetiti Avdi, Bakiru a poprilično i državi Bosni, evo i zašto.

*** Puna je Bosna takvih kao ‘šejh Abu Anas’ i oni su ne samo u susretu već odavno žive legalno, normalno kao ‘neki originalni muslimani’ što bi ono rekao ‘Hižaslav’ Mustafica Cerić, kao kod svoje kuće. Bilo da ih zovemo vehabije ili selefije ili ahmedije, oni su ‘naša braća’ i razlika između njih je samo ‘u nijansama’.

I ima ih koliko hoćeš, ne mora Avdo da ih pronalazi u Turskoj, žive po svojim zakonima a u našoj zemlji, i išli su u Siriju i Iraq kao i oni od ovog Konakovićevog ahbaba preko Turske, i borili se za islam i ‘Islamsku državu’, i otkidali glave ‘din-dušmanima’ pred kamerama, pa smo ih onda ‘kao naše građane’ doveli, pa im k’o fol sudili a oni ‘ne priznaju naše zakone’, pa im ‘odrezali’ skoro svakom do godinu dana a oni fino platili i uredno nastavili da se ‘resocijaliziraju’, u posebnim svojim kućama i naseljima, ‘uzgajajući koze’ i pčelinje košnice. Dakle, bez namjere da imalo branim Konakovića koji, to se zna, obožava i jedne i druge, i vehabije i selefije, priča Avdića nije kopletna.

*** Iako on -AV, kao Reis, kao i SDA ergela tvrdi da su nam ih ‘podmetnuli’ Hrvati, znamo da ih je Bakirov Ćaća doveo, islamizirao vojsku, uveo isilovske pozdrave, tekbire i opremu u ArBiH, otjerao Srbe i Hrvate, znamo da ih je ‘ko fol’ odfikario Reis Kavazović tako što je formalno donio fetvu-deklaraciju početkom 2016. god ‘stavljajući ih, ako hoće, pod isti kišobran Islamske Zajednice BiH’, dok je iz zekjata svaki mjesec jednom drugom selefiji (Abu Hamza) slao u Zavod za emigracije po 500 KMa, ovim je ‘oprao’ svoju odgovornost i prebacio ih ‘Osmici’ ili Biseri Turković a raji zamazao oči kad već nije mogao izbjeći pritiske međunarodne zajednice, znamo da oni i dalje žive pod svojim kišobranom i da stvarna želja SDA i Reisata nije nikada bilada ih se ‘kutarišemo’, a stalno su nam ‘o vratu’. Migranti u BiH su dokaz da braće nije nikad viška.

Slika Konakovića sa ovim šejhom nije ništa manje ‘vrijedna’ od slike Bakira Izetbegovića sa ‘Muslimannskom Braćom’ osumnjičenom ta terorizam, u Sarajevu sve sa ‘četiri prsta’- njihovim i Bakirovim znakom raspoznavanja ili Bisere Turković sa islamističkim radikalnim ideologom (šejh Yusuf Qaradawi) koji je sve do 2017. bio na potjernici Interpola za terorizam a Bisera ga posjetila 15 dana prije nego će postati ministrica vanjskih SDA poslova, ili Alije Izetbegovića sa odsječenim glavama u rukama mudžahedina (Abu Maali) ili njemu sličnima. Čak, više su ‘vrijedne’ ove potonje, svi mi znamo kakvo mišljenje imaju šejhovi o kršćanima ili Židovima, za BiH to nije nikakva senzacija.

Znamo i to da u BiH znak ‘Islamske države’ nema veze sa muslimanima’, to nije ništa opasno ni štetno jer je to ‘pečatnjak Poslanika’, pa prem tome, šta je sporno u Konakovićevom susretu sa jednim takvim ‘islilovcem’, molim fino?

Plus, malo žešći originalni muslimani, hafizi, mualimi ili daije, ma šta god to značilo na bosanskom su i danas aktivni u Islamskoj zajednici BiH, filaju fetve i video uratke, pun je Youtube kanal njihovih tumačenja i savjeta, mnogi su i profesori na bh Fakultetima ili obnašaju državničke funkcije, dok se i dalje u Maoči u BiH vijori zastava ‘Pečatnjaka’ ili se smiješi na majicama šetača po Sarajevu, Zenici ili Bihaću.

Uostalom, čak je i Bisera Turković sa titulom šejha pa ‘normalno’ obavlja funkciju ministra BiH, zna li Avdić da joj je ova titula data u tekiji kod generala ArBiH Halila Brzine sa sadašnjim imenom koje se može samo napisati a izgovoriti teško (Halil Hulusi Nakšibendi Al Bosnawi) odakle Bisera niže svoje stolice i mlati lovu, gdje su nauku taslačili i Selmir Kaplan, i Senad Šepić ili Denis Zvizdić i još mnoge uzdanice SDA koje vaze danas o ‘građanskoj Bosni’? Naravno da zna, čak se sa njima i uslika i popije kaficu pa to nije nikakva senzacija, iako su ‘šejhovi’ sve do jednoga…

Zato mislim da je ovim potezom Avdić sam sebi i svojim šefovima ‘stavio metu načelo’, kako je on okarakterisao post Konakovića prije ove slatke priče o našoj svakodnevnici, kojim ga je prozvao za laži i nesitine. I zato jer, ponovit ću opet : ko je sa ‘Osmicom’ sadio šljive, obrao je bostan. Kad-tad.

photo : kad je nama susret sa selefijama i islamskim radikalistima bila senzacija, gore lijevo : Bakir Izetbegović sa ‘Muslimanskom braćom’ u Sarajevu, lijevo dolje : Bisera Turković sa islamskim radikalom šejhom Yusuf-om Qaeadawi-em, desno gore : delegacija Konakovića u Turskoj sa islamističkim radikalistom šejhom Abu Anas-om, desno dolje : zastava ‘Islamske države’ u Maoči, u BiH, arhiv