Po izvornoj definiciji demokratije utjerivati nekoga zakonom u demokratiju čista je suprotnost i negacija demokratije, pa ipak Amerikanci rade na donošenju Zakona o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana : američka senatorica Jeanne Shaheen, predsjedavajuća Pododbora za Evropu u Odboru za spoljnopolitičke odnose američkog Senata i kolega senator Peter Welch gostovanjem u BiH najavljuju donošenje takvog propisa …

** Bili kod nas naši prijatelji, američka senatorica Jeanne Shaheen predsjedavajuća Pododbora za Evropu u Odboru za spoljnopolitičke odnose američkog Senata i kolega joj senator Peter Welch, da nas obiđu. I to ‘s obrazom’ došli, ne baš ‘maksuzile’ (obišli su oni i Prištinu i još dva-tri mjesta) ali kod nas su se zadržali najviše, zna se red i zakon. Posjetili su posebno troglavo bh Predsjedništvo, nema koga nisu već ima koga jesu. Pa obišli Emira Suljagića u Potočarima pa mu ostavili 300.000 dolara (‘za izgradnju nekoliko prostorija za čuvanje ličnih predmeta i stvari žrtava) da ‘zakrpi’ još koju svoju megalomansku ‘rupu bez dna’, za dodatnu ‘muzej-sobu’ unutar muzeja-Potočara. Pa položili cvijeće i proučili dovu, dobro nisu učili ali su se poklonili žrtvama genocida, a onda u Sarajevu u Vijećnici gostovali kao pravi domaćini na ‘Sigurnosnoj Konfenerciji’. Opet su to izdašno platili Amerikanci, USAID i ostala ‘cionistička’ i ostala zločesta družba sa Zapada. Kako Bošnjaci vole tepati ‘partnerima’ i prijateljima države BiH.

** Ova manifestacija je zamišljena kao ‘paltforma’ za dijalog i razmjenu ideja o ključnim sigurnosnim pitanjima između domaćina, Amerike i dijela Evrope, međutim bila je to klasična govornica gostiju iz USA. Čim je organizator Suljagićev pobočnik Hikmet Karčić uposlenik i kod njega i u Institutu za izučavanje genocida u Sarajevu a glasnogovornica Ema Džejna Smolo-Zukan (umorih se od ovih imena i prezimena, posebno sa ovim Zukan) odmah se može naslutiti da se radi zapravo o platformi ‘nevladinih’ organizacija kako onih kod kuće tako i ovih iz Londona ili Washington DCa. Zašto baš uvijek uz sve platforme i teme vežu BiH uz sigurnost pa i ono još gore što ide uz to, kao pranje novca, korupciju ili terorizam, treba pitati organizatore. Pored govornika, prisutna je bila skoro sva bh politička krema, od ministra Konakovića pa naniže ili naviše do Predsjedništva.

** Američki senatori su pohvalili svog ambasadora Murphya, da onog ‘kauboja sa čizmicama što sakuplja tračeve po kafanama’ kako ga opisa Bakir Veličanstveni, vazili o Ukrajini i hvalili ‘našu’ podršku Zelenskom, svojih 2 milijarde donacija BiH, aplauzi su vrištali. Hvalili su i Konakovića, ministra, i generalno su nas sve pohvalili. Od svega međutim što je iznešeno na ovoj Konferenciji poslije koje se možemo osjećati i sigurno i bezbjedno jesu silni aplauzi na svaki pomen Dodika i njegovih ‘nestašluka’, Ukrajine ili važnosti BiH kao partnera i Amerike koja je uz nju, tj, BiH, valja reći slijedeće.

Senatorica Shaheen kojoj ovo nije prva posjeta ni Bosni ni Potočarima je najavila u američkom Senatu donošenje veoma interesantnog i specifičnog zakona, namijenjenog samo Zapadnom Balkanu, a s tim i nama, logično. Kaže da po drugi put ide u proceduru (prvi put nije prošlo) sa prijedlgom da američki Parlament donese ‘Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana’. Kako bi predupredili “demokratsku stabilnost i ekonomski razvoj regiona, kroz inicijative u infrastrukturi, trgovini i antikorupciji, uključujući zakonsko ozvaničenje sankcija, kako bi se odvratili akteri koji vode destabilizirajuće aktivnosti”.

Aplauzima je pohvaljena ova inicijativa, evo i ja dok pišem aplaudiram glavom i nogama ali moram o tome prozboriti koju makar me koštalo, a koštaće. Naime, svi znamo šta je demokratija, u BiH znaju o njoj još više ovi što su grijali dlanove jer znaju kako joj ‘dohakati’, ali ne znamo, bar nije se čulo da je igdje i bilo kojoj drugoj zemlji osim zemljama Zapadnog Balkana, neko drugi pa i Amerika donosio zakon o demokratiji. Demokratija znači zapravo – ‘vladavinu naroda’, većine, kroz Ustav, propise, biranje predstavnika u izborima, priznavanje propisa i zakona, odsustvo korupcije, odnos pojedinca prema državi, ma ima toga svašta, ima i više vrsta demokratije. Ali braćo, toga kod nas nema i nije ni bilo iako smo po uređenju, rođenjem i propisima i građanska i demokratska i moderna država a sve stranke nam u nazivu ‘demokratske’. Džaba nam svake dvije godine ‘demokratski izbori’, kod nas su već tri decenije iste face i ista ‘demokratska’ vlast, tri vođe odlučuju autokratski a vjerski kor podupire, tri nacionalistička plemena vladaju i narodom i državom, po korupciji smo među prvima, odmah do ‘slava Ukrajini’, eto čak nam i Dayton nije demokratski, a pravili ga ovakvi kao ovi naši gosti. Nama uopšte takav zakon ne treba, pretpostavlja se da smo u startu demokrate, inače ne bi toliko dugo bili isti vlasnici države.

** No, da izuzmemo i te ‘sitne’ začkoljice i finese, nacijo, kako takav zakon implementirati u praksi? Hoću reći kako ga osnažiti kad stigne uz Bijele Kuće, jer da bi se primjenjivao, moraju ga usvojiti tri vođe i tri plemena, demokratski kako smo naučili, da ne idem dublje. Moraju ga odobriti ovi što aplaudiraju ali za takvo nešto šanse su minimalne, ne postoje. Osim toga, reče fino jednog dana Mahatma Gandhi poznati mislilac i pravi borac za demokratiju da ‘demokratija dolazi iznutra a ne izvana’, kako će mo sad to razriješiti? Naša vlast ubija u startu svaku demokratsku misao iznutra, iz naroda, ona je spremna i hoće ubiti i ovu izvana, aplauzi su dobar znak. Hoće Tite mi, ili da me Bošnjaci bolje shvate – hoće Allaha mi, pred nama je.

** Lično mislim ako nas neko mora učiti palicom demokratiji, a zakon je palica, demokratija je onda izišla iz raja, nema druge. I motka ili palica su također izišle iz raja pa opet ne možeš sa njom raju ‘uhavizati’, jer motka kao i demokratija imaju dva kraja. A djeca se odavno ne tuku motkom već pametnim telefonom.

Uvažavajući svaku podršku i jaranstvo Amerike, vrlo ružno je da nam druga država donosi zakon po kojem se moramo učiti demokratiji. Znam, donose oni zakone nama i u BiH, ali o demokratiji se nema šta pričati, to se valjda kod nas podrazumijeva.

Ali, eto, kad smo takvi kakvi jesmo, biće zgodno ako se taj zakon donese popratiti njegovu primjenu. Senatori uz zakon opet pominju nekakve sankcije, to svaki zakon ima, ali braćo, kako će to izgledati da neko fasuje kaznu, bilo kakvu, zbog nepoštivanja demokratije, niko se ne pita? Ako se to svede na crne ili kakve druge liste, bolje je da ga ne donose, jer svaki vlasnik takve američke liste i sankcije do sad je u našoj demokratiji postajao ‘gazija’, heroj ili ponosni konstitutivac, i imamo takvih previše, puna ih vlast.

** Jesam legalista ali kad su u pitanju ovakvi propisi osjećam se i uvrijeđenim i posramljenim, makar ovakvim idejama pljeskali do besvijesti i domaći i strani učesnici ove ‘sigurnosti’ u Sarajevu. Senator Welch je svojim govorom već u startu pokazao koliko ne poznaje ni Zapadni Balkan ni bh demokratiju čime je moje mišljenje o dolazećem zakonu postalo još mračnije. Kaže da se u Sarajevu osjeća ‘inspirativno’ u šta ne sumnjam, naveo je opsadu grada četiri godine ‘bez struje i vode’ a onda dodao.

‘I preživjeli ste. Inspirativno je biti i u ovoj zgradi, predivnoj biblioteci koja je uništena u ratu i obnovljena. Ovo je znak nade i pokazatelj šta može biti urađeno uprkos nevjerovatnoj patnji..’

Jesmo, sve smo to preživjeli a umiremo poslije svo vrijeme, i nada umire u našoj demokratiji, među prvima, ne poslednja, nikako. Senator to ne primjećuje.

Kakva zabluda, on čak ne zna ni gdje se nalazi. Nije u bibiloteci već u Vijećnici a to nije isto. Tačno je da je EU dala milione za popravak i obnovu Nacionalne Biblioteke i istorijskog blaga, međutim Biblioteka nije tu, dragi moj senatore ti se nalaziš u otetom spomeniku kulture od naroda kojem spremaš zakon o demokratiji. ‘Demokratski’ je to uradila ‘zeleno-rumena’ Benjamina Karić koja je pljeskala sve sa osmijehom Mušana Topalovića Cace u lukavim očima dok ste govorili, nije imala srca da zajeca’ i da vam kaže da se ‘demokratski’ u Vijećnicu ulazi samo uz ulaznicu i kad ona odključa. Svo neuništeno nacionalno blago i Biblioteka se nalaze negdje u podrumima Univerziteta Sarajevo gdje propada dalje, Benjamina neda knjigama ni Biblioteci unutra, vodi sa njima sudski spor, dok je Vijećnicu izrentala uz debelu mjesečnu naknadu Reisu Kavazoviću. Na osnovu neke šerijatske hipoteke iz vremena Austro-Ugarske.

Tek da ti kažem djelić naše demokratije, ugradi i od toga nešto u taj Zakon, please.

photo : američki senatori Jeanne Shaheen (u sredini) i Peter Welch (desno na slici) sa našim se(r)natorima Predsjedništva, arhiv