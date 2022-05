Bakir Izetbegović konačno javno priznao da koncept ‘građanska Bosna’ ne postoji i nije ni postojao, da je rat u BiH bio vjerski i građanski a ne oslobodilački : “u politiku sam ušao da branim vjeru”. Uvodi u praksu i upotrebu još jednu novotariju : bošnjački islam.

* Bakiru Izetbegoviću istina i odmjerenost su slaba strana, njegovo političarenje je dokazalo ovih 30 godina njegove vladavine državom da mu laž dođe kao karakterna osobina i vrlina koje se ne stidi. Reći će, kada je riječ o politici kako je to naučio od Oca, Alije Izetbegovića (jedno mislim na sabaHu-ujutru, drugo oko akšama-uvečer, ili ono : politika se vodi ‘uz dlaku’-strpljenjem koje se zove sabur) i uopšte ne krije da su programi i planovi SDA BiH u izgradnji države temelji ‘Islamske Deklaracije’.

Iz knjige njegovog oca zbog koje mu je Ćaća robijao i koja predviđa šerijatsko islamsko društvo kakvo je na tlu BiH ozvaničio i otpočeo sa gradnjom još u toku bh rata i kasnije, njegov sin je samo nastavio tamo gdje je otac stao. Međutim, uporno će Bakir javno zastupati tezu kako gradi i kako se bori za ‘građansku’ BiH jer ‘nema druge opcije’ zbog strukture i prošlosti države, dok će u svim potezima i stranke i države raditi na učvršćivanju islama kao religije, na uvođenju islama i islamskih propisa i običaja u sve pore države od dječjih vrtića do bh Predsjedištva, napadajući one koji ga zbog toga kritikuju.

* Dana 08. aprila ove godine dao je intervjuu za tv ‘Hayat’ (muslimansku televiziju) koji je izazvao buru medijske prašine zbog njegove skandalozne izjave kako je sretan kad vidi pune džamije i kako ne brine za budućnost države BiH kad vidi stotine hiljada ljudi u džamiji koji se dižu noću i koji poste, taslačio je nešto o islamu kao ‘vezivnom tkivu Bošnjaka i Bosne, međutim nakon manje od mjesec dana evo opet Bakira da ‘utvrdi gradivo’, zasmetale mu kritike na prethodne tvrdnje pa je jučer 05. maja 2022. godine za federalnu tv bliže pojasnio taj najviše napadani dio njegovog Ramazanskog intervjuua od 08. aprila ove godine.

I dobili smo konačno, dočekali to javno priznanje Izetbegovića Mlađeg, ako se slučajno ne oglasi sutradan da je ‘izvučen iz konteksta’ : da, pravim vjersku državu i nećete me zaustaviti niti cenzurisati.

Znači, prethodni intervju nije uopšte bio ni šokantan (što bi rekao Senad Hadžifejzović za svaku vijest na njegovoj tv) ni skandalozan. Potvrdio je opet svoju tezu odranije o vjeri kao vezivnom tkivu Bošnjaka bez kojih nema Bosne, a onda dodao.

“Islam je jedan kompletan pogled na život, uključujući i politiku i sve aspekte života i ja se toga odreći neću. Jedan od razloga zašto sam ušao u politiku jeste da branim vjeru jer smatram je boljim dijelom mene, boljim dijelom ljudskog roda, nešto što popravlja ljudski rod i tu me reducirati neće…”

Dakle, konačno možemo odahnuti, Bakir je na kraju svih krajeva priznao da su njegove bljuzgotine o BiH kao ‘građanskoj državi’ (bile) čista laž i talašika, na kojoj jezdi i njegov partner Željko Komšić ‘gazija’ i zlatni ljiljan vrijedan 700 KMa mjesečnog dodatka na platu. Ujedno ovakvim nastupom je da li svjesno ili nenamjerno čak promijenio karakter bh rata : rat se vodio radi odbrane islama i nije uopšte bio odbrambeni i oslobodilački već vjerski, građanski i civilni, jer građani upražnjavaju vjeru. Također, dodatno je pojasnio i čišćenje nemuslimana iz redova ArbiH onda u ratu i kasnije, u mirnodopskom periodu u vlasti, jer tako se vodi borba za islam.

Bakir je mogao sebi priuštiti ovakav komoditet jer ima podršku izvana (Amerike i Turske), dok ga kod kuće sretno zbog vlasti i njene slasti prate i ostale bh političke partije zvane ‘opozicija’, titulišući se još i terminom ‘probosanske’ ili ‘probošnjačke’, još jednom udicom Bakira Izetbegovića kojom dijeli državljane BiH na patriote i din-dušmane (neprijatelje) i zavađa ih, a na koju su se namjerno i sa zadovoljstvo upecale sve bh ‘ljevice’ i ‘desnice’ pa i one u ”centru’ Dine Konakovića.

* Još je Bakir dodao u ovom izlaganju da se neće odreći islama (ne znam da li je to iko od njega tražio, tražilo se samo da se vjera odvoji od države koja je po Ustavu sekularna i građanska ali Bakir opet svjesno lažucka i spinuje), da islam popravlja svakog pa i Bošnjake (dabome, popravio je oba Komšića, pa Mijatović Vojina, pa Lagumdžiju, Nikšića, Benjaminu Karić, nju posebno, eno je zamotava se SDPovski kao i Bisera Turković u Katru i samo dovi kao i Ramiz Salkić ili Šefik Džaferović, čak i Peđa Kojović iz Naše Stranke se napaja svake godine islamom na grobu Alije Izetbegovića na Kovačima..), u zanosu uveo je još jednu podjelu i novotariju, novi pojam vjere u BiH – ‘Bošnjački islam’ .

Sve do pojave Bakira, Oca mu Alije i Reisa bivšeg i sadašnjeg, smatralo se da je islam jedna i jedinstvena religija, evo odsada da se zna – postoji i poseban njegov ‘ogranak’, zove se ‘bošnjački islam’.

* To ti je onaj islam u kojem živi i kojeg prakticira poseban i nenadjebiv (nikad poražen, nepobjediv opet, najčistiji, najbolji, nebeski narod) narod Bošnjaci, u kojem postoji građanska država sa šerijatskim propisima i fetvama, i gdje zbog ‘vezivnog tkiva’ ne možeš i ne smiješ naći i napraviti razliku između Islamske Zajednice i države. I gdje mora biti kako kažu Bošnjaci jer su najbrojniji i ‘jer jedino oni vole državu BiH’. Onaj merhametli islam koji, na svaku kritiku ili zahtjev onih koji nisu u islamu i vjeri proglasi četničkom ili uzp ideologijom za koju ima spreman odgovor : kome se ne sviđa ovaj naš proevropski model vladanja državom i narodom, neka piči preko Drine, Une i Korane… Traktorom, najčešće … Tako naime o komoditetu i suživotu govore manje više svi relevantni i manje relevantni faktori u BiH, od Rijaseta i ‘Hižaslava’ savjetnika Kavazovića do SDA vrha ili bošnjačkih i drugih ‘nevladinih’ udruga.

Tako je i jučer ‘prvakinja’ SDA Alma Čolo u vezi izbora i reakcije Hrvata ležerno procvrkutala ‘izbori će se održati, kome se ne sviđa taj ne mora ni učestvovati’…

Po toj formuli ‘kome se ne sviđa neka…’ država BiH funkcioniše odavno.

Imamo razvlašteno i preoteto Vijeće ministara (diplomatiju i vanjske poslove), bh Predsjedništvo, pa skoro i bh Parlament z akojeg Bakir tvrdi da je blokiran od strane drugih stranaka u vlasti. Organe gdje učestvuju sami Bošnjaci suprotno Ustavu i Daytonu. Znači, ‘bošnjački islam ‘fercera’!.

Svakog popravlja jedino Bakira kvari. A on ga brani. Što je pogubno, jer ‘što više Bakira, to manje države BiH’.

photo : Bakir Izetbegović na FTV 05.05.2022, arhiv