NJ. E. Bakir Izetbegović kao brat Erdogan : izgubio prijestolnicu a osvojio državu

Kada su objavljeni prvi preliminarni rezultati bh lokalnih izbora predsjednik SDA mafije u bh vlasti Bakir Izetbegović stao je pred kamere u pratnji zamaskiranih ahbaba pa kao brat Erdogan juna prošle godine kada je izgubio Istambol a pobijedio ‘na nivou države’ Turske odvalio.

‘Može se reći da smo u Sarajevu izgubili, a da smo u Bosni i Hercegovini pobijedili. Na prošlim izborima imali smo načelnike u 30 opština, a sad ćemo imati koju manje..’

Dakle, pobijedili na mostu a popušili na ćupriji.

Bilo je tu još onoga ‘mi smo ipak pobjednici’, teško je izdržati ‘kad se svi ujedine protiv vas’ a onda je naišlo obavezno relativiziranje pobjede tzv. četvorke (Naša stranka, SDP, Narod i Pravda, Nezavisna bh lista) i gubitka najmanje tri opštine u Sarajevu, posebno one ‘važnije od rugih deset’-Opštine Centar, te bespotrebnog (da li?) a lažnog elaboriranja o važnosti izbornih rezultata u Srebrenici i Vel. Kladuši, gdje je Bakir zinuo i ‘lagnuo’. Niti je ‘dobio’ Veliku Kladušu, jer kao što znamo tamo je pobjedu odnio Fikret Abdić, niti je vjerodostojna objava Ćamila Durakovića kako je Alija Tabaković načelnik Srebrenice, svi su izgledi da dosadašnji načelni Grujičić ponovo osvaja mandat.

Corona mu je odlično došla da ne vidimo njegovu facu ispod maske ali se po disanju dalo naslutiti da je bijesan i ljut kao ris, no kao i uvijek arogantan i bahat, te lažljiv kao što ga je sam Bog nama dao, samouvjeren do prepoznatljivih visina.

Kada je novinarki onako sa đilkoški prebačenim sakoom na ramenima odbrusio ‘navali’ sa pitanjima, mogli smo odmah saznati da se u ovim lokalnim izborima kao i svim onima od ranije zapravo vodila bitka za teritorij i stolice i da se gubitak i jednog i drugog teško podnosi dok je Bakir ponudio medijima sliku tipičnog političkog diletanta iz kafane, ili sa pijane svadbe.

Dobro smo još i prošli, ja sam očekivao kako će ‘naš lider’ izjaviti kako su ovi izbori zapravo ‘napad na Bošnjake’, što je u njegovoj percepciji jedan od glavnih odbrambenih stavova kad god treba oprati ili opravdati kriminal, korupciju pa i gubitak moći, međutim ovaj put Bakir iliti NJ.E. (Njegova Ekselencija, kako ga titulišu počesto u medijima) se na toj terni suzdržao. A mogao je komotno tako reći jer ovi izborni rezultati nisu ništa drugo nego ‘napad na Bošnjake’ Bakirove provijencije.

No, za razliku od njegovog ahbaba Huse Ćesira, Bošnjaci su ovaj put jurišali ranjenom olovkom a ne kamerom dok je SDA kamarila išla ‘na gotovs’ kamerama. Od prebrojavanje četnika po Sarajevu do pronalaženja neprijatelja u nekadašnjoj televiziji ‘Yutel’ (svih osim Gorana Milića, barda ulizivačkog i političkog novinarstva) do prozivke mrtvih boraca ArBiH da izađu na izbore ili pucanja iz bh mitraljeza ‘za nedaj Bože’ kao ‘strahovito opasnim oružjem’, lijepeći mete na čelo ‘din-dušmanima’ voljene i jedine Bosne.

Rezultate, one preliminarne koji će najvjerovatnije uz manja odstupanja postati uskoro i zvanični već znamo, čujemo i blage najave SDA fosila i uvlakača kako će trebati ‘procijeniti’ uzroke ovakvih rezultata, najavljuju se i nekakve promjene kroz ‘restart’ u partiji SDA, pale su i poneke ostavke a neke još ‘vise’ u najavi, SDA mediji su odmah nečekajući da dan svane krenuli u pranje ovog djelimičnog poraza.

Licitira se ‘ukupno osvojemim opštinama’ u BiH, prebrojavanju se vijećnička osvojena mjesta, život ide dalje.

Naravno, jer se to zna, da SDA osim nekakvih kozmetičkih promjena neće odstupiti od svoje koncepcije bahatosti, bezobrazluka javnog kriminala i pokazivanja moći, posebno, i ono što je najvažnije, iz centrale ovog familijarnog mafijaškog stožera neće izaći ‘na vidjelo’ ono što se u javnosti već zna, a koje govori zašto je ‘bitka’ za Sarajevo ovako važna i zašto bitka još nije izgubljena.

Bitka je tek otpočela.

SDA je svoj kriminogeni i koruptivni kod ugradila skupa sa Islamskom zajednicom BiH (koja se ‘umirila’ kao i Željko Komšić, ‘ni habera ni glasa’) u sve pore društva, tako da gubitak nekoliko načelnika pa čak i onog u ‘opštini koja vrijedi kao drugih deset’, neće oslabiti njegovu moć.

Ostaju opštinska vijeća, ostaju službenici, direktori Agencija, javnih ustanova, banaka, ostaju ‘jarani’ u bezbjednosnim organizacijama, u policiji, sudovima i tužilaštvima, ostaje čitava gromada državnih fićfirića koji će pokorno i po direktivi obavljati svoje (SDA) zadatke iz centrale širom BiH, a što će u konačnici dovoditi do ‘podmetanja klipova’ novoizbranoj vlasti do iznemoglosti te miniranja i umanjenja njihovg djelovanja.

Do slijedećih izbora, jer ova vlast nema namjeru otići do smrti.

Ovakav izborni rezultat je po svom habitusu sličan izborima u Americi u zadnjim predsjedničkim izborima. Građani BiH, posebno Sarajlije su kao i građani Amerike glasali više po inerciji nego iz ubjeđenja. Dakle, Glasali su ne protiv Bakira i SDA već za ‘četvorku’. Zbog svakodnevnog ponižavanja, zbog smrti po bolnicama, zbog afera i korupcije koja je ozakonjena, zbog Sebije koja je sa Bakirom, mužjakom, odvukla čitavu SDA u bračni krevet gonjena bolesnom političkom ambicijom, zbog ismijavanja i pljuvanja inteligencije i struke, zbog bijede i siromaštva naspram bogatstvu pohlepnih ‘lidera’ i ‘vođa’.

Građani su glasali zbog ‘respiratora’ u malinama, zbog nesmjenjivog kriminalca Asima Sarajlića i poltrona Prevljaka, mladomuslimana sunetlije Abdulaha Skake, zbog male Nadin Smajlović i njene zabrane iz Kliničkog Centra i hanume Sebije da se liječi, zbog ‘Osmice’ Osmana Mehmedagića koji je službu bezbjednosti svojim radom i diplomama doveo u rang ‘tv farme’, zbog ‘puta pacijenta’ u pandemiji koji se još ne zna a ljudi umiru, zbog namještanja tendera i javne pljačke, sudskih postupaka koji oslobađaju najveće kriminalce i korupcionaše, zbog bezobraznog otimanja parkova, zbog djece iz Doma za nezbrinute koju vežu za krevete, zbog zapošljavanja za lovu, zbog svega onoga što se već godinam taloži i nakuplja a prašinu niko ne skida. Zbog toga je Bakir ‘izgubio na ćupriji a dobio na mostu’. Nikakve ‘tektonske promjene’ ne dolaze u obzir, jasan je i precizan Bakir i tačan kao švicarski sat. Kakav ‘Valter’ u Sarajevu, kakvi bakrači, kao što neki mediji laskaju i sebi i nama.

Tektonske promjene će nastupiti kad vlast umjesto ovih kriminalaca roditelja ne budu vršila ‘njihova djeca’, gdje se mogu uz časne izuzetke podvesti skoro sve face iz ‘četvorke’, kad se lopovi i banditi koji zemlju pljačkaju i ubijaju već tri decenije strpaju u zatvor, kad im se oduzme kriminalom i muljažom stečena imovina a kad na vlast dođu oni što im neće najvažnije biti ‘a gdje si ti bio 1992’ već neki drugi ‘klinci’ sasvim neopterećeni prošlošću a zadojeni budućnošću. Međutim, takve su odavno prestali rađati čak i partizani, oni izrođeni su odavno postali dijasporom.

Sve do tada, ‘gubitak’ Sarajeva Bakir će sa jaranima iz vlasti nadoknaditi.

Zemlja Bosna je već dužna 12 milijardi KMa (podsjećamo, nekadašnja Yugoslavija je bila dužna 18 milijardi dolara a šta je sve izgradila i napravila ova ‘demokratska vlast’ rasprodaje i poklanja već trideset godina), u šta je BiH potrošila svoje milijarde to znaju samo ovi što nam svake dvije godine printaju svoje slike i lijepe po zemlji. Koliko jučer, prodano je preko 50 miliona KM državnih zapisa iz trezora, što znači da će mo uskoro slušati o potrebama ‘privatizacije’ bh Telecoma i Elektroprivrede, koliko prekjuče, nepostojeća i nelegalna bh vlada je već uputila Svjestkoj Banci i MMFu zahtjev da im se u skladu ‘sa agendom’ odobri dodatno zaduženje za 1,5 milijardi eura. Da trpaju u svoje nezajažljive džepove.

Dok šef ‘antikorupcijskog’ tima Amerikanac Eric Larson poziva raju da prijavljuje kriminal i da ‘bude strpljiva’, tvrdeći da ‘nije sve u pravosudnim postupcima’.

Naravno, i predstavnik EU Johan Sattler te američki ambasador u BiH Eric Nelson već su se sastali sa Bakirom Izetbegovićem i vodili su fine razgovore. Kao da nisu ništa čuli o planetarnoj pljački državnih para od 10.5 miliona KMa u vezi nabavke neispravnih respiratora, ćaskali su o Presudi ‘Sejdić-Finci’ i slijedećoj izbornoj šegi koja se zove Mostar a koja nam uskoro gostuje. Ili, recimo, kao da ne znaju da su na izbornim listama mahom osuđeni kriminalci i profiteri.

Zbilja, da li su čuli kako Stipe Mesić, bivši predsjednik Hrvatske lobira za bihaćkog SDA krimosa Galijaševića, sve skupa sa ‘lopovom’ Alenom Islamovićem i Goranom Bregovićem?

‘Ma hajte molim vas’ što bi rekao bošnjački član bh predsjedništva ‘iz reda Hrvata’ Željko Komšić, pa Stipe je dragi prijatelj Alije Izetbegovića i vlasnik ključeva na desetke bh gradova, počev od Sarajeva do Bihaća a Emdžada kriminalca poznaje kao svoju bradu.

Zato i zbog još koječega tvrdim prvo, izbori nam nisu ni potrebni, drugo, sve će ostati ‘po starom’.

Živi bili pa vidjeli, što bi rekao filmski Valter,onaj drugi, realni, odavno ne postoji u Sarajevu. Ovo njegovo ukazanje je bila samo njegova prethodnica, što nije za odbaciti ali nije ni za slavlje.

*** Kao što smo mogli vidjeti i čuti, u Velikoj Kladuši je pobijedio Fikret Abdić, a samo što je izašao iz pritvora, dva dana prije izbora. Šta smo onda mogli zaključiti?

Iz izjave Bakira ‘Veličanstvenog’ se da vidjeti da je njegovo pritvaranje bilo isplanirano, ovih dana su ga čak i mrtvim proglasili, međutim samo su tim svojim ‘rješavanjem’ kako su bošnjački mediji najavili zatvaranje Abdića juna ove godine, pustili vodu ‘na njegov mlin’. Fikret Abdić je kao ‘žrtva’ pobijedio na prvim ‘demokratskim’ izborima 1990 i pravo iz zatvora ušao u BH Predsjedništvo. Iz zatvora Hrvatske, ušao je kao načelnik u Opštinu Velika Kladuša 2016, ove godine ponovo stolicu načelnika uzima iz zatvora, ovaj put sa Bihaćkih Luka.

Obzirom na broj glasova koji opada u svakom izbornom ciklusu i obzirom na ‘tijesnu pobjedu’ daje se zaključiti da bi vjerovatno ovu bitku za drugi mandat izgubio da nije bio uhapšen. Raja voli ‘žrtve’.

Međutim, privatna ‘Arijan TV’ Abdićevog unuka iz Rijeke slavodobitno javlja kao su pobijedili uprkos ‘sluganima’, djelovanju ‘režimskih snaga’ i ostalih progonitelja te potvrdili da su ‘najveća politička snaga’ u Velikoj Kladuši.

Dobro, snaga klade valja a Abdiću za Kladušu za pobjedu ne treba ništa osim nešto malo pritvora ili zatvora, no obzirom ko su mu bili protukandidati, bilo bi pravo čudo da nije pobijedio.

Ljubilac koronom zaražene osobe i kladuški jalijaš Ado Pajazetović ili predsjednik lovačkog društva Ramo Hušidić te bivši načelnik Edin Behrić mogu biti sve ali nikako politički kandidati. Za poraz nad njima zaista nije trebalo puno, čak ništa. Jasmin Hušić, iako ‘pojačan’ sa više političkih subjekata, iako obrazovan i pošten, nije također imao šansi. Samo zbog toga jer je ‘udario na žrtvu’. A to raja u Velikoj Kladuši ne oprašta.

*** Pobjeda Draška Stanivukovića u Banja Luci nad kandidatom Milorada Dodika (Igor Radojičić) će se ‘oprihodovati’ kao i pobjeda ‘četvorke’ u Sarajevu nad Bakirom Izetbegovićem. Skoro ‘u bobu’ su i razlozi ovakve pobjede dok Milorad može kao i Erdogan ili Bakir slavodobitno izjaviti ‘kako je izgubio Banja Luku a pobijedio u Republici Srpskoj, narod je glasao iz istih razloga i ubjeđenja. Banja Luku kao i Sarajevo čekaju četiri teške i duge godine.

Stanivuković je mlad i hrabar, energičan i pun entuzijazma, isti kao Dodik kad je prvi put osjetio vlast. S tom razlikom što mladi Stanivuković koketira sa četnicima i četništvom dok je Dodik na tom polju malo oprezniji.

photo : SDA press po održanim lokalnim izborima u BiH, arhiv