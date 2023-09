‘Hakuna matata – hukuma salihu’!

Jezične akrobacije i varijacije bogatstva našeg jezika : Džemo Latić, hodža Kavazović i Milan Tegeltija



‘Uvaženi’ Reis političar BiH hodža Kavazović je, kažu bošnjači mediji, u povodu teške tragedije u Maroku nakon jučerašnjeg zemljotresa koji je uzrokovao preko 1000 žrtava (za sada) uputio kralju Kraljevine i ‘bratskom narodu’ – ‘tazijetnamu’. Do sada je u sličnim nesrećama i tragedijama upućivao ‘hatarnamu’. Nisam mogao pronaći šta znači na našem matrenjem jeziku ta riječ, google me nikako ne simpatiše i ne prepoznaje, ali obzirom na silne ‘telegrame’ saučešća narodu Maroka i Kralju iz BiH od Zvizdića pa do Bećirovića i Komšića, čemu se pridružio i Dodik, skontao sam da se radi o zvaničnom izrazu sućuti.

Prije neki dan brat poznatog novinara i pisca Nedžada Latića – Džemaludin, poznatiji kao ‘ideolog Alije Izetbegovića i SDA’ a još poznatiji po fašistiškom i vjerskom ratnom projektu – novine zvane ‘Ljiljan’ kojeg je (one)uređivao sa bratom (sada vlasnikom web portala ‘The Bosnia News’) Nedžadom i parama iz Alijine kase dok se ‘braća Latići’ nisu ‘razvoljeli’ i sa Ocem Nacije i strankom pa postali žestoki konvertiti i kritičari, u ljubavnim patriotski jadima i pismima starom ahbabu ‘Hižaslavu’ Mustafi Ceriću, koji je napao Džemaludina za (a zašto bi drugo?) ‘izdaju države’ donio je u bogatstvo našeg jezika još dvije zlatne sintagme.

Da ih nije pojasnio Džemo profesor, novinar, pisac i neuspješni političar i nekadašnji kandidat za bh Predsjedništvo, ne bi znali o čemu se radi. Srećom išlo je objašnjenje, poslije ‘bratske svađe’ i to na web portalu brata, drugi bh mediji sve dok se Hadžifejzović ne vrati sa godišnjeg na svoju tv ‘Face’ uvrijeđenom Džemaludinu nisu posvetili ni retka. Njih je više zanimalo hoće li Schmidt popiti kafu sa rahat lokumom u Banja Luci, šta je danas kakio Dodik a šta piškio Bakir ili mokrio Reis, te kako je Mira u Bužimu postala ‘Amira’, kako poznata džihad-skojevka i mualima Elmedina Muftić roni suze za osuđenim ratnim zločincem ArBiH iz Bužima ili gdje gostuje ‘predavač’ vehabija Nihad Aličković, nosilac ‘zlatnika Sarajeva’ iz sehare vesele Benjamine Karić.

Uz besmislena pitanja (pitanja koja svi znamo kao i odgovore na njih) ‘najčistijem’ kriminalcu i lihvaru ispod ahmedije Ceriću ‘gdje su ti 4 miliona IZBiH iz Švicarske’, gdje ti je oteti stan-kuća u Sarajevu, ko je kačio cvijet Srebrenice teroristima, gdje ti je ovo ili ono, pa oružje koje sam ugovorio (a ‘mi goloruki i nenadjebivi satrli 4tu silu Evrope, sami i bez ikoga, op. Cross) itd, sadašnji krvavi kritičar SDA braće i mafije Džemaludin Latić, profesor i književnik naveo je da se borio za državni sistem u BiH koji se zove ‘hukuma salihu’, dok se ‘Hižaslav’ zalagao za ‘hukuma fasida’. Prvi je, uređenje države i vjere u njenim istorijskim granicama, dakle muslimanske tvorevine, sa ‘demokratskom vlašću’ za što se ‘borio Džemaludin’, drugi je vladavina korupcije i harama, tj. nečega nedozvoljenog, na čemu je ‘poginuo šehidski’ više puta munafik Cerić…

‘Optužio’ je profa i Aliju za ‘podjelu BiH’ koju prema tvrdnjama bezobrazluka SDA nije nikad tražio ni želio već se ona takva sama stvorila, za silne donacije i za mnogo toga još, o čemu svi u BiH znamo ali kao i da ne znamo, međutim ove dvije kovanice našeg famoznog jezika su veće bogatstvo od svega.

Sad znamo da živimo u državi ‘hukuma salihu’ koja izgleda kao ‘hukuma fasida’, ako smo dobro naučili govoriti i pisati bosanski.

To sa jezicima ‘naših naroda’ je osim bogatstva različitosti ili što bi demokratski Amerikanci rekli ‘diversity’ potvrdio je i nekadašnji šef sudija i tužilaca Milan Tegeltija, pravnik, muzičar, savjetnik Dodika i direktor banjalučkog borca, riječju ‘potkivač’ u poznatoj aferi dogovaranja mita, kada je 16.01.2020. godine dok je Parlament ‘analizirao’ njegovo ‘izviješće’ o radu firme VSTV bio sa ženkom na egzotičnim destinacijama Zanzibara umjesto u Parlamentu, poslao ‘kolegama’ pozdrav sa plaže na čistom dijalektu jezika Swahili, da ga ‘čitav Svet’ i oni razumEju.

‘Hakuna matata, rajo’ – otipkao je šef pravosuđa u BiH parlamentarcima koji su se borili da razumiju brojke i slova njegovog uspješnog izvještaja, uz ‘smajliće’ svoje ‘hazbendovke’ kako je tepao ženi. A ona njemu ‘najlepši hazbendić’, što će reći mužjak.

Kažu da je ovu frazu teško prevesti na Swahili, ali da na bosanskom i srpskom znači nešto kao ‘sve je u redu’ ili ‘nema problema brate’, zato i u tom pravcu i zbog istih razloga, a sve čuvajući naš jezik kao ‘svetinju’ i ‘naše blago’ i ‘naš identitet’, na ove jezične vratolomije Reisa i Džeme pa pomalo i Tegeltije samo kratka i jasna ‘tazijetnama’ nama i vama, državi i njenom jeziku :

‘Hakuna matata – hukuma salihu’!

