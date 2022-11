Politički leksikon za odrasle (nedorasle), pomalo i za omladinu

* Zašto stalno ponavljamo da je BiH mjesto gdje svi živimo zajedno a živimo jedni pored drugih?

– Zato što se može sjediti na dvije stolice, naučno je dokazano.

* Zašto su ‘naši lideri’, ‘vođe’, ‘plemenske poglavice’, ‘predsjednici tri ratna i poratna plemena još uvijek na slobodi kad svi pišu, viču i govore da su lopovi, mafijaši, kriminalci i glavni razbijači države?

– Zato što sloboda nema cijenu.

* Zašto imaju perspektivu dvije škole pod jednim krovom koje u BiH egzistiraju već skoro tri decenije?

– Zato jer štedimo na materijalu, odgajane generacije su dokaz pride. I zato jer nam osim istorije i gegrafije ni matematika nije baš jača strana.

* Zašto nam nedaju da budemo građani?

– Zato što ugrožavamo seljake koji nas vode, šta sa njima?

* A kad će mo onda postati građani?

– Kad Željko Komšić bošnjački član bh Predsjedništva iz reda Hrvata objavi popis građana iz svoje izborne ankete ‘milion potpisa za građansku državu’.

* Zašto Ejup Ganić i kompanija optuženi za ratni zločin traže da im se u predmetu ‘Dobrovoljačka’ optužnica prevede na bosanski?

– Zato jer ih tužilac ekavicom prisiljava da ne zaborave maternji jezik?

* Zašto Bakir Izetbegović nosi langetu na desnoj ruci?

– Zato jer mu tetiva ruke ‘utrnula’, već dvije godine je ‘ispružena’ i u istom položaju, ‘pruža je’ svima.

* Zašto su svi predsjednici političkih bh partija uz provedene opšte izbore nezadovoljni, pišu krivične prijave za krađu glasova, ne priznaju rezultate izbora, jedino Željko Komšić prezadovoljan, ni slova nije prozborio o izborima?

– Zato što je po habitusu legalista, priznaje zakonske izborne krađe, nije lud da sam sebe napada.

* Otkud i zašto tolika buka, uvrede i halabuka na VP BiH Schmidt-a?

– A na koga bi još mogli napadati, osim na njega nema se više na koga udarati, niko više vlast ne ugrožava.

* Ko je legitimni a ko legalni predstavnik u bh vlasti ?

– Svi su legitimni, manje više svi su nelegalni.

* Šta je to međunarodna zajednica u BiH i zašto mediji bruje o ovoj tajnoj organizaciji koja navodno vlada Bosnom?

– To ne postoji, postoje samo međunarodne večere, žderačine, piknici i fešte, sve ostalo je domaće.

* Zašto svi bh političari i strane diplomate u BiH idu kod Reisa Kavazovića, a on ih ‘prima’ svaki dan?

– Izvinite, kakvo je to pitanje, u državi na šerijatskim postulatima zna se ko koga prima.

* Zašto su sve džamije u BiH ‘istorijski spomenici’?

– Logično je, sve nam je istorijsko, što bi to bio izuzetak. Osim toga, ko brani gradnju crkava i sinagoga. A i mnogo je praktičnije i bezbolnije: nema troškova.

* Zašto je Denis Bećirević odmah nakon položene zakletve i poznatog govora, prvi korak napravio odlaskom u Potočare i kod ‘nane’ Fate Orlović, gdje je pojeo tortu sa svojom slikom?

– Radi porodičnog albuma gdje mu dominiraju slike iz Kuće Cvijeća, zato da se ogradi od silnih napada na njegovo bošnjaštvo, da pokaže da je SDP na pravom putu jer svi znaju ‘Fatihu’ napamet, zato je i pojeo sam sebe, njegova glava sa torte je završila na njegovom tanjiru.

* Zašto se Alma Čolo SDA nova medijska zvijezda izvinjava naciji što je u jednom javljanju na Facebook profilu velikim slovima napisala Republika Srpska a nije kao što je red stavila ono ‘eres’ ili mala slova?

– Pravnica Alma je pojasnila : to je stvar bh pravopisa i Dževada Jahića, treba mijenjati pravopis, drugačije, ona zna da je taj entitet mali, 49% bh teritorije je manje od 51% koliko nemamo.

* Zašto je Dodik izjavio da njegova ljubav prema Čoviću ‘nema alternativu’?

– Jasno kao dan, tek se zaljubio, nije vrijeme za prljavi veš, treba sačekati ‘medeni mjesec’.

* Zašto nema hapšenja uz aplikaciju ‘sky’ takozvanih ‘velikih riba’, uhapšena pa puštena sve sama boranija, ‘odranije poznata’?

– Zato jer su velike ribe pronašle još ‘ljepšu i noviju’ aplikaciju, čeka se da se to dešifruje. A i trač na internetu nije neki veliki grijeh, čak ni bh Sud i Tužilaštvo’ nisu sigurni’ da li je to dokaz ili bezvezna prepiska familije.

* Ko su ‘izdajnici’ države BiH, zašto je opšti haos na tom planu, zbunjola bez granica?

– Svi su izdajnici, nema nevinih u patriotizmu.

* Hoćemo li u EU i zašto nam tamo ne daju? Zato što smo ‘muslimani’?

– Ne daju nam u Evropu ne zato što smo muslimani već zato što mi tamo nećemo. Osim toga, to je obična glupost, pogledajte samo karte, atlase i google mape. Prvo su nastali Bošnjaci i Bosna pa onda amebe i Evropa. Što bi radili nešto što je bespotrebno.

* Da li će BiH ući u NATO i kada, zašto se gložimo oko toga kad je sve ‘gotova stvar’?

– Mi smo odavno u sastavu NATO snaga u Pakistanu, Afganistanu i na još mnogo mjesta, uključujući i Manjaču u Republici Srpskoj i okolicu sarajevskog aerodroma. Gložimo se oko ‘papira’, ne znamo da li je APN ili ‘Program reformi’, kad se kao Daytonski Sporazum izgubi taj originalni papir, kad Željka Cvijanović i Denis Bećirević obuku maskirnu uniformu kao Željko Komšić, onda će stvari postati puno jasnije.

* Može li nekoliko vojnika u sastavu Misije OHRa iz Hrvatske ugroziti ovaj idilični mir u BiH i zašto najavljuju rat u BiH ako oni pristupe među vojnike EUFORa?

– Može, zato što ‘Alliance’ Reufa Bajrovića prognozira rat ako deset vojnika stupi na tle BiH, sve je kod Reufa moguće. Zato je ‘majka’ Munira Subašić stupila u akciju kod Vijeća sigurnosti UNa i NATO centrale u EU, ne postoji ni teoretska šansa da bilo koji ‘UZpeovac’ ili ‘ustaša’ osim Ante Gotovine svrati kod nas.

* Hoće li Željka Cvijanović u bh Predsjedništvu donijeti harmoniku i dovesti harmonikaša i zašto nam fali taj dio naše tradicije?

­- Neće Željka svirati veliku, ona preferira usnu harmoniku. Zato će country muzike biti još.

* Zašto je Denis Bećirević koji je u izborima mlatio promjenama, ekspertima i novim mladim snagama a u kabinet uhljebio starce i metuzaleme i tipove koji su godinama plivali u aferama i skandalima te lutali sudskim hodnicima kao što je onaj Šahbaz Džihanović (73) istraživan zbog korupcije, izdavanja pasoša Sandžaklijama i Arapima u Konzulatu kad je nekad stolovao u diplomaciji ?

– Zato jer profa često gleda one stare dobre ‘Nadrealiste’ i u glavi mu permanentno ‘istorijska’ replika ‘Eto Šahbaza, ne znate ko je Šahbaz, on vam je ko mač’ija guza’, pa nam konačno otkrio ko je Šahbaz a ko je guza. Osim toga, pošto je zaljubljen u Halida Genjca a Šahbaz liči na njega, i to je presudilo. Omladina i mladi tek trebaju da nauče pa onda da vladaju.

* Zašto mnogima smetaju ‘job interview’ pitanja nesavjesnim ‘građanima’ BiH tipa ‘je li bio genocid u Srebrenici’, ‘koji je tvoj omiljeni glavni grad u BiH’ te ‘da li ćeš tražiti da se odcijepiš od BiH ili nećeš’, kad je to nešto najnormalnije na zapadu, gdje su takva pitanja za posao neizbježna?

– Zato što mi još učimo ‘zapadne vrijednosti’. Oni koji ne znaju odgovore na ova krucijalna pitanja države, sami će biti krivi kad ostanu bez dobrog posla. A budale. Mogu jednostavno odgovoriti kako treba a poslije raditi kako hoće.

* Kako je i zašto moguće da nam Fadi Novalić nelegalni i nelegitimni premijer ponovo osvoji mandat u Parlamentu a vidjeli smo kakav je sve belaj napravio, zbog čega je i ‘zaradio’ mjesto na ‘crnoj američkoj listi’ zbog grijeha : ne zna staviti masku na nos, optužuje Poslanika zbog ‘Armani’ sakoa, ne zna zakopčati sako ili pozdraviti sa četiri prsta?

– Zato što naš narod zna Fadila, džaba vam trud svirači. I zato što se niko nije naučen rodio. I zato jer smo mi kao i Fadil potomci naših idola Ajvaz Dede, kapetana Huseina Gradaščevića i Hadži Loje, šta znaju Amerikaci o nama – ništa. To što je pisao penzionerima a trpaju mu to kao krivično djelo, ‘ma dajte molim vas’, ili što je čopnuo desetak miliončića uz coronu ‘ma dajte molim vas’, sve će to izbrisati ‘potvrda o poštenju’ uskoro, ‘nacrt’ potvrde je već razradio sudija Perić Branko Valter.

* Zašto sadašnja zvanična vlast tvrdi da je tzv. ‘osmorka’ prodala državu BiH Draganu Čoviću kojem ‘ide na noge’?

– Zato što kao isključivi i jedini vlasnici države ne voli da neko drugi osim njih trguje. Međutim, iako je ta bajna ‘osmorka’ zapravo grupa bivših i odmetnutih vlastodržaca, nema potrebe za strahovima i panikom : skoro sve je već ranije prodato. Mahnuto. A to da ‘ovi’ idu Čoviću ‘na noge’ je baš smiješno. Zato jer su ‘oni’ prije njih ‘širili noge’, pa nikom ništa.

* Zašto nam je u BiH stanje ovakvo a nije onakvo?

– Zato, dobrim dijelom, jer su utihnule dove ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, moraće se on ponovo dinamizirati inače ode nam ‘Hiža’ koja je u Božjim rukama. Ma ne Slovenija, o Bosni je riječ, samo se ovaj bauštelac tako dodvorava ‘majci državi’, kako to slikovito kaže Denis Bećirević.

( nastavlja se, akoBogda … )

photo : kao ilustracija, arhiv