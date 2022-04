Neće špijun na špijuna : SKANDALOZNO slikanje američkog ambasadora u BiH (Michael Muphy) sa korumpiranim direktorom bh obavještajne službe OSAe (‘Osmica’ Osman Mehmedagić) nikako se ne uklapa u ‘odlučnu i beskompromisnu borbu i podršku’ američke administracije’ protiv bh korupcije i koruptivnih političara

Onaj prethodni američki ambasador (Eric Nelson) ništa bogzna nije (u)radio u BiH. Stalno je ‘twittao’, obećavao, kobajagi prijetio, najavljivao – ništa. Slikao se sa svojim partnerom, svakih mjesec dana, mijenjao namještaj u ambasadi (vidjeli smo česte javne objave i rasprodaje), uspio je održati paradu ponosa (bezbjedno) u Sarajevu augusta 2020. i odlepršao na druge destinacije. Eno ga u Njemačkoj.

Zamijenio ga je Michael Murphy i preuzeo zgradu američke ambasade 18. 02. ove godine, te dužnost američkog ambasadora. Ovaj iskusni diplomata koji govori sh jezik (samim tim i bosanski) je bio kratak i rezolutan : boriće se za prosperitet, suverenitet i teritorijalni integritet BiH, BiH je ‘partner’ Americi, boriće se protiv korupcije jer to je najveći bh problem, političari su korumpirani a on, Murphy će dati sve od sebe da se korupcija iskorijeni.

Ha! Nije prošlo ni, ček’ da izračunam… ma ni puna dva mjeseca a evo američkog ambasadora u sred korupcije. Održa nam lekciju iz svog obećanja i svojih zadataka. Posjetio je kažu vijesti ‘Osmicu’ Osmana Mehmedagića u njegovom ‘osinjem’ gnijezdu u OSAi gdje se razgovaralo o ‘sigurnosnoj sutuaciji u BiH’, direktor ‘Osmica’ je ‘upoznao ambasadora Murphy-ja o aktuelnom stanju sigurnosti u u Bosni i Hercegovini te radom OSA-e na prevenciji i suzbijanju sigurnosnih prijetnji, s posebnim osvrtom na dešavanja u Ukrajini i mogućih implikacija na sigurnosno okruženje u Bosni i Hercegovini’.

Što bi se reklo razumljivim jezikom : razmijenili bezbjednosne informacije, još razumljivije ‘ ‘Osmica’ je davao informacije a američki ambasador primio k znanju. Kažu vijesti dalje, Murphy se ‘zahvalio OSA-i na partnerskoj saradnji sa sigurnosnim agencijama SAD, te pružio joj punu podršku u borbi protiv terorizma, radikalizma, organiziranog kriminala i korupcije’.

Dakle da rezimiramo, da li se američki ambasador ‘pravi lud’ da ništa ne zna ili zaista misli da su BiH svi ‘munjeni’ pa da može ovako dijeliti moralne pljuske u medijima, bez da se ukalja obraz američkoj ambasadi i njenoj administraciji u BiH?

Ne znam kako bih drugačije a blago opisao ovo skandalozno slikanje dvojice špijuna i ‘partnera’ od kojih je jedan, Osman Mehmedagić već dvije godine u skandalima, istragama i krivičnim optužnicama, direktor najvažnije obavještajne bh službe a ‘surađuje sa sigurnosnim agencijama USA’ ?!!

Čovjek čije ime se veže uz nekoliko falsifikovanih diploma, koji je nezakonito u radnom odnosu jer mu prije godinu dana isti istekao zbog zakonske penzije usljed godina starosti usljed čega je i tu ‘popio’ krivičnu prijavu’, bio je pod istragom za špijunranje građana, zbog tajnog sastajanja sa predsjednikom bh Suda, a također ‘istraga’ se vodi protiv njega i zbog utaje poreza u kupovini kuće u kešu uz izbjegavanje plaćanja poreza. A ambasador najveće i najdemokratskije sile Svijeta razmjenjuje sa njim informacije.

I kao sa ‘partnerom’ stoji i ponosito se slika, prije par dana nam obeća ‘beskompromisnu borbu’ protiv korupcije koja je rak-rana ovog društva. Ma stvarno. Isto je o korupciji ponovio jučer još jedan član administracije Joe Bidena – Gabriel Escobar dodavši još i ovo.

„Problem BiH su neodgovorno vodstvo, korupcija, političari koji insistiraju ostati na vlasti po svaku cijenu”, a onda ‘zabiberio’ do kraja. „BiH je iznimka iz svih dobrih vijesti o zapadnom Balkanu”, prema neovisnim analizama jedna je od najkorumpiranijih zemalja u Europi’.

Taman fino rečeno. Još samo da se uslika sa Bakirom Izetbegovićem, Čovićem ili Dodikom, a može i sa Fadilom ‘premjerom’, moglo bi i uz Asima Sarajlića zašto da ne, to se i očekuje.

Podsjećamo, o korupciji američki izaslanici pričaju na sav glas, u Sarajevu je čak zbog svoje uloge u borbi protiv korupcije posebnu nagradu dobio Eric Larson specijalni šef ureda protiv korupcije u glavnom bh gradu. Prošle godine je zbog svojih ‘bitaka’ nagrađen plaketom ‘počasni građanin Sarajeva’, otvoren je pored ovog još jedan ured protiv korupcije van glavnog grada ali nacijo, ja niti sam čuo niti gdje pročitao da je neko od kapitalaca korumpiranih političara u vlasti ili u drugim segmentima uhapšen. Ili da je Larson na listu i prijavu u ovom uredu u Sarajevu upisao ime Osmana Mehmedagića. Jok!

Ako bi mogli i pretpostaviti da sadašnji bh američki ambasador nije uspio saznati sve o ‘Osmici’ i njegovoj korupciji i kriminalu, zbog kratkoće vremena svoga prisustva u BiH, ne može se zanemariti da ova saznanja ima njegov zemljak i stručnjak za korupciju pomenuti Eric Larson, mogao ih je i morao podijeliti sa mbasadorom, jer su kao što rekoše, ovdje na istom zadatku. ‘Da ubiju u korjenu korupciju i satru korumpirane bh političare’.

Da umreš od smijeha, šta bi drugo.

Znamo, zna se. I Murphy je kao i ‘Osmica’ samo legalni špijun svoje države, strane ambasade jesu ekteritorijalni prostor bogomdan za sakupljanje (razmjenu) informacija. Stoga ne začuđuje ‘partnerstvo’ američkog ambasadora sa prvim bh špijunom, posebno kod činjenice da se na ovom malom parčetu Balkana susreću interesi Rusije i Amerike. Međutim raja, bar su to mogli sakriti, da ‘ne brukamo Osmicu’. Nezvanično se pisalo u medijima da je ovo ‘partnerstvo’ iz bh rata sa Amerikom ‘izrodilo’ i nekakav kurs za ‘Osmicu’ kojeg je obavio na doškolavanju u Americi, nismo to uspjeli provjeriti ali pouzdano znamo da je Amerika u ‘pet minuta’ dobila jeftino prostor i dozvole za zgradu ambasade na lokaciji dijela nekadašnje Titine kasarne, kao što znamo da globalni pristup NATO savezu i misijama NATO saveza dijelimo sa Amerikom, da nam je Rusija neprijatelj (ako izuzmemo Srbe), zbog čega ‘partnerstvo’ nije ni sporno ni upitno. Do jučer mislilo se da je sporno da tako važne informacije ima osoba tipa ‘Osmice’ ali evo, ako ih razmijeni sa američkim ambasadorom, ni to nije sporno. Što je još jedan dokaz pride zašto ‘Osmica’ ostaje pored svih svojih ‘nestašluka’ na čelu OSAe, Amerika faktički hvaleći ‘Osmicu’ produžuje mu vijek trajanja i ujedno ga abolira pred budućim eventualnim krivičnim postupcima i istragama.

Međutim, ostaje za nauk nešto drugo : kako u buduće vjerovati američkom ambasadoru kad bude pričao o korupciji i šta ako se on slijedeće sedmice uslika i sa Sebijom Izetbegović? Ili sa Asimom?

Korupcija je zajebana stvar a borba protiv nje još zajebanija.

Naročito ako je vode strani službenici na ovaj bh način.

photo : američki ambasador u BiH Michael Murphy i ‘Osmica’ Osman Mehmedagić direktor OSAe, arhiv