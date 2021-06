Znam da ova mafijaška vlastela u BiH ne voli izjednačavanje, ali zbog toga samo ‘eto baš hoću’ da uporedim dva predsjednika : Milorada Dodika i Ramiza Salkića.

Fakat ima sličnosti, ali jedna je ubjedljivo vidlljiva …

Vjerujem da nema toga na Kugli Bosanskoj da ne zna Milorada Dodika, predsjednika SNSDa, predsjednika entiteta Republike Srpske u dva mandata, sadašnjeg člana bh Predsjedništva ‘iz reda srpskog naroda’, mislim da je malo manje medijski iskorišten i njegov ‘brat’ po kurvenskoj politici i političarenju Ramiz Salkić, aktualni podpredsjednik Republike Srpske i podpredsjednik stranke SDA BiH.

Obojicu dakle znamo. Dodika kao konvertita nacionalistu, neprikosnovenog vladara ‘manjeg bh entiteta’ kojeg Bošnjaci da bi ga izbrisali iz Dayton-a zovu još i ‘eReS’, Ramiza Salkića kao nepresušnog ‘borca’ za prava Bošnjaka u entitetu i permanentnog kritičara i entiteta i Dodika te kao islamskog nacionalistu i bojovnika također.

Dodik, znamo, raspisuje neizvodljive a potrebne referendume, negira genocid u Srebrenici, koketira sa NATO planovima i ulaska BiH u ovu organizaciju, slavi 09. januar kojeg bi Ramiz i Bošnjaci da ukinu, stvara glavobolju vlastima u FBiH i na nivou države BiH, strancima pogotovu, Ramiz obilazi groblja, šeide, džemate kod kuće i dijaspore i samo ‘fila’ pisma i reagovanja i obavlja nešto nalik na muftijsku funkciju, samo mu fali ahmedija. Sve uz ‘prava povratnika Bošnjaka’ i sve ‘za državu Bosnu’. Sve što uradi Milorad Dodik, Ramiz obavezno poprati u negativnom i predlaže suprotno a žive i predstavljaju istu ‘državu’.

Rekli bi, on brine i izgara u želji da ukine Republiku Srpsku, da ‘povrati’ Bošnjake koji su tamo nekad živjeli a Dodikova politika ih (da, da, i ova Ramizova SDAovska) rastjerala ili pobila, ‘bori’ se za bosanski jezik u ovom entitetu koji se tamo osporava, voli Bosnu ‘više nego je to normalno’ kao i svaki aparatčik i član SDA mafije, smeta mu Sveti Sava u Republici Srpskoj ali mu ne smetaju šejhovi i begovi u BiH, Dodik se zalaže za ukidanje BiH, navodno ‘mirnim razlazom’, Ramiz se zalaže za ukidanje ‘eReSa’ također na miran način. Ako se obojici ukaže ‘koji drugi način’, nije isključen.

Nema dana da nam ne osvanu slike ovog dvojca, tekst ne moramo ni čitati uz obje, dovoljno je pročitati šta je rekao Ramiz, znamo da je suprotno izjavio Dodik, i obratno.

Dakle, nema nikakvih sličnosti među njima, a?

E, ima, ima, evo samo nekih, mnogi se mogu i ‘proguglati’.

1. Onoliko koliko je Dodik srpski, toliko je ako ne i više Ramiz Salkić muslimanski, da kažem bošnjački nacionalista. To izvire iz svake njihove riječi, svako se može uvjeriti u to, ako već nije.

2. Obojica su položila zakletvu Republici Srpskoj, Dodik i državi BiH kasnije i to je možda jedina njihova zajednička slika ispod iste zastave. Salkić je izabran za podpredsjednika ‘eReSa’ 2014, prije njega je na toj poziciji bio u ime SDA Adil Osmanović, Salkiću je ovo drugi izborni mandat na mjestu podpredsjednika. Prije ovoga, Salkić je bio i predsjednik Skupštine ovog ‘omrznutog entiteta’ i poslanik, svašta nešto, uglavnom je njegovo glavno zaposlenje u tom entitetu za čije ukidanje se stalno bori i gdje uživa udobnu platu.

Po ustavu Republike Srpske Salkić zamjenjuje predsjednika, obavlja i druge značajnije poslove u tom entitetu, promoviše ga, čuva i donosi važne odluke, međutim, to je samo tako napisano. On, Ramiz, kao Dodik u BiH, sav svoj posao posvećuje razgrađivanju i uništenju ovog entiteta, i uglavnom sav svoj rad kao podpredsjednik Republike Srpske bazira na planovima SDA stranke i Islamske Zajednice BiH na ‘pravima Bošnjaka’ na isti način kako to čini Dodik ‘za prava Srba’ u BiH. Pardon, još jednom smo ih mogli vidjeti zajedno na slici 28.04. 2015 kada je bošnjački terorista po srpskoj strani a ‘gazija’ i heroj po bošnjačkoj, ubio u Zvorniku srpskog policajca. Tada smo mogli pred kamerama čuti kako Salkić osuđuje ovaj teroristički akt, tada i nikad više, već isti dan popodne, Salkić je prozborio drugačije.

Dakle, položenu zakletvu iza koje stoji ogromna plata, ne pridržavaju se ni Dodik ni Salkić. Uz napomenu, da je zbog dugogodišnjeg atakovanja na Dodika i ‘eReS’ Dodik čak bio najavio smanjenje plate Salkiću, njegov ured je davno izbacio van sjedišta vlasti entiteta.

3. Milorad Dodik ‘na posao’ u Sarajevo dolazi kolima, avionom, čime hoće, ‘zato jer mora’, ali kao i platu, sve mu to plaća država BiH kojoj je dao zakletvu da će je predstavljati i čuvati a on bi da ona nestane. Salkić također svaki dan putuje kolima, neda Dodik aviona ni helikoptera, ali po džematima, po šehidskim grobljima, MZ, po Sarajevu i sve to naplati iz kase entiteta kojeg na svom svojim putovanjima ukida i razbija.

4. Salkić Ramiz se ‘ubi’ u borbi za povratnike i galami ‘Banja Luka je naša’ a ne stanuje u Banja Luci, na posao dolazi iz stana u Tuzli, inače je rođen u Bratuncu. Milorad Dodik ‘na posao’ u BiH dolazi odakle hoće, ima stanova i kuća na pretek, ali nikad da prestane dolaziti ‘kao da ga neko tjera’, što znači da ne mora ako neće. Lažu. I Ramiz i Mile.

5. Dodik je stalno u aferama, međutim nema ništa konkretno da odahnemo. Ništa oko muljanja sa kreditima, ništa oko vikendice u Beogradu, oko nepotizma i familije, ugrožavanja države BiH, prijetnjama i manipulacijom sa Skupštinom Republike Srpske, sve se svodi već decenijama na ono poznato ‘tužilaštvo je formiralo predmet’, bićete obaviješteni. Hoćemo govno, što bi rekli na bosanskom nećemo nikad, hvala lijepa, dosta tog pravosudnog sranja.

Salkić Ramiz je politička blijeđa i mršavija faca, ‘manja čivija’ u manjem entitetu, zato ima i manje ‘afera’. Ne pita se ni za šta, a podpredsjednik. A drugi do Prvoga po Ustavu ‘eReSa’. Međutim kao podpredsjednik SDA on mulja sa rasporedom kandidata Bošnjaka u Republici Srpskoj. Bakir naredi on izvrši. I mulja sa sredstvima za ‘povratnike’ sa ahbabom Edinom Ramićem ‘federalcem’ ministrom SDA za povratnike u raspodjeli love iz državnog ministarstva ‘za povratnike’, sve ode u Medžlise i džemate njegovim jaranima i Ramićevim, sirotinji ostane po neka bolesna junica iz donacija, freza, traktor, koja motorka, nešto kurbana i dječjih torbica iz Turske ili najmanje plastenik. U najlonu je spas.

Aha, ono sa ‘nanom’ Fatom Orlović i srpskom crkvom u njenom dvorištu mu je ipak ‘najžešće’. Nagovarao je ovu staricu da primi lovu a da crkva ostane, lično je to Fata izjavila pred tv kamerama na tv ‘Face’, ali ga je ‘maršnula’, kaže Fata. To je potvrdio u medijima i svjedok Adel Šabanović, ‘aferica’ vjernika i podpredsjednika je nazvana ‘pola-pola’ zbog ‘Hižaslava’ Mustafice Cerića, Ramiz je to demantirao tvrdnjom da mu je sve napakovao Ćamil Duraković, koji se sa Ramizom takmičio zadnji put da postane predsjednikom Republike Srpske pa ‘ispušio’, čak nije dobio ovo siće glasova ni za podpredsjednika kao Ramiz. U dokumentarcu o Fati Orlović, nema Ramiza, nije ga bilo ni na premijeri filma, znači ‘nješto tukne’.

Znači, ako Dodik ima ‘aferu ikona’ a ima, koja se ‘istražuje’ bla bla bla, Ramiz ima čitavu crkvu nane Fate sa puno ikona u njoj.

6. Ni Ramiz ni Milorad ne vole Ćamila Durakovića, znamo i zašto. I ko bi ga volio, većeg grebatora na temeljima Srebrenice za vlast odavno se nije vidjelo sve do Ćamilovog povratka iz Amerike. Ali, treba znati da bi i Ćamil ukinuo Republiku Srpsku a zadnji put se prijavio, kao što smo rekli, kao kandiat za predsjednika, ej. Šta ćeš tamo ako to treba ukinuti? Zbog povratnika kojih nema, eto, kao da ih nije nikad ni bilo, pitaj Ramiza!

7. Kaže Ramiz svaki dan nakon što obiđe džemate i odklanja svih pet vakata namaza ili prouči, da nema na svijetu nigdje slučaja da neko stoji na čelu države a da joj radi o glavi. Kao Milorad Dodik. Dodik nije rekao a evo ja kažem, pa taman da mi vele da sam ‘njegov’. Nema nigdje na svijetu slučaja da podpredsjednik entiteta traži njegovo ukidanje a Ramiz živi da taj san postane stvarnost, da dohaka ‘eReSu’ i da entitet nestane. Samo su u pitanju nijanse i visina plate, sve je ostalo isto između Ramiza i Milorada.

8. Dodik svakih pet minuta trkne u Beograd ili zovne Vučića, predsjednika Srbije a Ramizu se od toga diže kosa na glavi. Pardon, glava na preostaloj kosi, međutim po pamet ide i Ramiz. Ili je na celularnom sa Bakirom Izetbegovićem ili je u centrali Mehmeda Spahe 14 u Sarajevu. Ili je na kaHvi kod Reisa ili muftije. Dakle, oba traže pameti, oba su benasti, a što im je jedna od najvećih i najvidljivijih sličnosti.

9. I zadnja, mogao bih nabrajati do sutra, ne vrijedi. Nisu oni ‘Boro i Ramiz’ već Mile i Ramiz. I braća su po materi. Mati im je stranka, vjera i lova. Sa državom su incestu.

10. Ispričavam se i izvinjavam, ide i ovo. Oba zagađuju i medijski i zemaljski prostor. Nisam mogao ovo ispustiti. Kao u narodnoj : ‘prde Mahmut, nemere se dahnut’.

photo : jedna od istorijskih zajedničkih fotografija, Ramiz Salkić podpredsjednik i Milorad Dodik predsjednik Repubike Srpske, arhiv