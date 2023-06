Znamo da smo zemlja hadžija i da uskoro neće biti Bošnjaka koji nema ovu prestižnu titulu, poznato je da mnogi tamo idu i po pet šest puta bilo svojim bilo (najčešće) državnim parama i kad im se ćefne, ide se avionom, kolima, motorom i pješke, na Kabu idu i starci ali i tek rođena djeca, ali da li ste čuli i vidjeli da i firma može biti hadžija?



Ove godine bez obzira na krize i kuknjave raje po medijima i bez bzira što nas je Reis Kavazović podebelo ‘narezao’ i poskupio hadž, na Kabu ode preko 2000 budućih hadžija. Po 15.000 KMa bez dodatnih troškova pa računaj kako se nema.

Vraga, raja ima para, a hadžija nikad nije bio cicija. U Saudi Arabia-u piči i staro i mlado, i zdravi i bolesni, i radnička klasa i funkcioneri, ratari i doktori, idu i trudnice, ima više načina kako se postaje hadžijom i nijedan se ne propušta. Samo ‘apliciraj’. Jer, tamo je sve 100.000 puta ‘ispravnije’ i ‘sevapnije’, tj. da kažem na bosanskom : ‘učinkovitije’. Ili platiš sam, ili ti država plati što je veoma česta praksa, ili ti neko pokloni hadž, ili te Reisat stavi na donatorski spisak Kralja Harema pa ideš ‘gratis’ a opet si hadžija. Kako god okreneš, ova vjerska ekskurzija se isplati, sa titulom dolaze mnoge ugodnosti nedostižne ostaloj nehadžijskoj populaciji. Što opet po logici islamskih stvari stoji da će mo iako smo onako i načelno građanska država – uskoro postati hadžijska, prateći ovaj tempo.

A da li ste čuli, znali ili vidjeli da i firma može postati hadžija? Može. Islamistički portal merhametluka i rahatluka ‘senzor.ba’ vlasnika dvostrukog hadžije – džamijskog moljca i pisčića iz Krakače kod Cazina i emigranta u Švedskoj Muhameda Mahmutovića – postala je prva bh firma-hadžija. Ono, jeste da je ovaj pionirski hadžijski poduhvat obavljen na ‘malom hadžu’ ili ti ‘umri’ ali to ništa ne umanjuje na značaju. Hadžiji se ne gleda u zube.

Iskreno, od hadžije-vlasnika ovog opskurnog portala to se i očekivalo. Kad je već i sam hadžija, onda neka bude i njegova firmica.

Prvi put je piščić Mahmutović postao hadžija odlaskom po spisku Kralja Harema i o njegovom trošku (uz svaki hadž Saudi Arabia poklanja put za određen broj znatiželjnika i vjernika, spisak sastavlja Reisat), na koji način su hadžije postale mnoge znamenite face bh države kao Dino Konaković ili ratni general i optuženik za ratne zločine Atif Dudaković, ove godine Mahmutović je na Kabi osvanuo u društvu hadžinice svoje hanume i sa firmom ‘senzor.ba’. Ne znamo da li je ‘umru’ obavio iz svog džepa ili opet uz spisak što je njemu svojstveno, ali ‘slikom dana’ selfie-hadžija se pohvalio na hadžijskoj svojoj web stranici. Čime je otvoren i ostvaren prvi korak tako da u buduće možemo očekivati još halal kompanija hadžija, akoBogda, a daće nego šta će.

Da ugođaj bude još jasniji i putokaz za buduće hadžije, ‘double’ hadžija nam je javljajući se sa Kabe ‘senzorom’ pojasnio u čemu je draž ove svete dužnost muslimana koji nedaju da se tako zovu, osim između sebe jaranski i bratski. Kaže, čim sam došao ovdje, sačekala me dobra vijest, moja najnovija knjiga ‘Priče o malim velikim ljudima’ koja je upravo ‘izišla’ već ima obezbjeđen prijevod, zvali su me iz agencije u Švedskoj. Dakle isplatilo mu se, Bog sve vidi i čuje i odmah nagrađuje.

Niko više ne može izračunati koliko je ‘izbacio’ knjiga ovaj samozvani pisac sakupljajući priče o ‘šehidima’ od starih nena po džematima Švedske i BiH iz proteklog bh rata, niti koliko ih je prodao po džamijama i vehabijskim okrugli stolovima, da je živ i Lav Tolstoj iako je i on ‘bio musliman’ po tvrdnjama stručnjaka za bošnjakovanje, puk’o bi od zavisti. Sve predgovore i dogovore ovom piščiću pisao je ili ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa ili silni internet hafizi i vehabije, dosta njih je nahvalio komunista kovertit dr. profesor Ferid Muhić, tako je bilo i sa ovom zadnjom knjigom koju je Muhamed promovisao uz selame i dove u Sarajevu ovih dana. Zbog koje je specijalno iz Skoplja Muhić stigao u glavni bh grad.

Osim po ‘bismillah biznisu’ Mahmutović je poznat i kao bošnjački radikal i terorista. Naime, uz svoj raniji ‘roman’ zvani ‘Tihe likvidacije’ kojeg je promovisao u društvu vehabija i firme ‘Tempo’ u Sarajevu, javno se založio za ‘tihe i tajne likvidacije’ svih onih koji su protiv ‘naše bošnjačke stvari’, i čak naglasio da nije ‘isključeno’ da takve organizacije za takvu svrhu i postoje.

Po čemu ga pežorativno ali i ozbiljno zovu umjesto ‘norveški’ – ‘bošnjački Anders Breivik.

photo : firma web portal ‘senzor.ba’ hadžije Muhameda Mahmutovića na umri, arhiv