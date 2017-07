Ne svađaju se ef. Kovačević i Asim Kamber zbog Fikreta Abdića, već zbog 2 miliona KMa

U svom zadnjem obilasku Krajine, Bakir J. R. iliti ‘Njegova Ekselencija’ izbiflao je tone odveć poznatih šarenih laža i u pratnji krajiškog ministra Dedića čiju smjenu Krajišnici priželjkuju odavno, popljuvao je ovaj, za njega otpisani dio Bosne koji mu daje najviše nagrade za njegovu pljuvačinu na svakim izborima. Još lica Krajišnika bride i tuknu na njegove bezočne šamare i nebuloze, ali mogu Krajišnici primiti i bolje i više od toga, njima drugo ni ne treba, a može i Bakir dati.

Pored dobro znanih jeftinih obećanja imali smo tako priliku čuti više o Radončić Fahrudinu nego o problemima Krajišnika, umjesto suočavanja sa stvarnim problemima ne samo u Krajni već u cijeloj zemlji, čuli smo da nam je dobro a da sami ni ne znamo koliko, vidjeli smo da je sva naša muka i jad u našoj pogrešnoj percepciji i ‘negativi’, samo treba da počnemo misliti pozitivno i prihvatiti akcize i eto nas u blagostanju. Jer, čak i nepismeni ratni profiter i osumnjičenik za smrt generala Šantića Abdić Hamdija Tigar koji je svoje kule izgradio usred bihaćkog parka poslije rata razumije moć akciza u izgradnji puteva i snage SDA a blesavi Krajišnici vjeruju u aerodrom i vazduhoplovnu komunikaciju sa Sarajevom.

Ne pomenu nijednom riječju Fikreta Abdića a Boga mi dotaknu sve ostale i redom i širom, ne osvrnu se ni slovom na žestoku aferu koja od septembra prošle godine izbi u Sanskom Mostu indirektno baš zbog Babe i koja do danas traje nesmanjenom žestinom, i u kojoj su, kao i uvijek, glavni likovi i face SDA i Islamske Zajednice BiH. Priča kaže kako se Asim Kamber SDA ‘poglavnik’ Sanskog Mosta i šire sastao jula prošle godine u Maljevcu sa Fikretom Abdićem nakon čega je u US Kantonu u septembru iste godine ‘pala ratna vlada’ Saračevića a u vlast sa SDA ušli Ljilja Elvira Abdić i par kompanjona iz Laburista, što je hodža Husein Kovačević obznanio fetvom direkt sa minbere u svojoj hutbi.

‘Prokleti bili oni koji Fikretu Abdiću idu na noge zbog šake vlasti’.

Poslije se Kamber, inače bojovnik Hrvatske Vojske čija supruga je bila u vrhu Tuđmanove administracije oglasio sa tezom kako je efendija zapravo ‘kruban efendija’, što bi na bosanskom značilo da će ga nestati, biće žrtvovan, poslije je procurila priča kako je ef. Kovačević imao seksualnu aferu a kasnije se ispostavilo da je to jedan drugi, predsjednik Medžlisa Sanskog Mosta a ne Kovačević, kasnije, pa i dolaskom Bakira, sve je ‘pojela maca’. Niti je efendija Kovačević žrtvovan niti je Kamberu falila dlaka sa glave, tako Bakir rješava afere u vrhu SDA, niti se saznalo šta je pravi razlog afere u ovom gradu. Koji je po broju iseljenih porodica iz BiH na prvom mjestu u BiH i u US Kantonu od Bakirove dobrote i sa njegovim zaslugama, ali to uopšte nije top tema u ovom gradu ili u Kantonu, više pažnje grad posveti slavljenju turskih praznika.

A kad smo kod Turaka, bez njih ne može, saznajemo da su sve ove trakavice između Kambera i hodže Kovačevića prenapuhane da bi se prikrio pravi uzrok sukoba. Jer sukoba između SDA i Islamske Zajednice nema i nesmije ih biti. Jeste da su Laburisti ušli u vlast, bilo susretom u Maljevcu ili bez njega, jeste da je ef. Kovačević kivan na autonomaše, to smo mogli odgledati u Kupljenskom u izbjeglištvu na video-kaseti sa Starog Grada kada je fendija sa kalašnjikovim u pozadini i “Bin-Laden” bradom naprijed proklinjao Babine ‘četnike’ u izbjeglištvu sa željom da ih nestane u potpunosti, jer je u borbama sa autonomašima izgubio sina, jeste da je seksualnih afera u džamijama i uz džamije bilo i biće ih, pored onih sa provalama u džamijske kase gdje nestane stotinjak hiljadica KMa a nema nikakve istrage to su najbrojniji delikti muslimana (to se već zna da hodže vole mlado maloljetno žensko, skoro djecu, a popovi mlade muškiće), ali glavni problem Kambera i efendije Kovačevića je zapravo sasvim nešto treće.

Riječ je o halal pijaci koju planira u Sanskom Mostu graditi Turska koja se službeno zove ‘Vakufska Pijaca’ i gdje je u igri ‘nekoliko miliona KMa’, zasigurno preko dva miliona, i tu je nastala afera Kamber-Kovačević. Tamo gdje su pare tu se gubi razum i vjera, tako je i ovdje. Efendija kao glavni imam ne može da se pomiri da tolika lova ide mimo njega, Asim Kamber razmišlja isto. Tenderi, uplate, isplate, ratni drugovi, jaranske firme i eto šanse da se zarati. Abdić je u ovu aferu upao ‘kao kec na desetku’, uostalom on za to i služi i zvaničnoj bh politici i Islamskoj Zajednici, i kad treba i kad ne treba, džaba mu što je ove godine čestitao Ramazanski Bajram, džaba što mu je kćerka Ljilja ovog Ramazana, prema pisanju njene web stranice ‘ibadetila’ (ako ona uopšte zna šta to znači) i vazila o miroljubivosti, porodičnom druženju i samilosti i Bajramovala do besvijesti.

Da li zbog svega toga pomalo Bakir ne pomenu Abdića ni ‘zere’, ne znamo, ali ono što znamo je sto posto tačno : on bi da ima uza se i efendiju i Kambera. Kad zatreba i Abdića, onako ispotaje i izokola, kao nekad što je imao Dolić Rifata.

Halal vam ćufte Krajišnici. Šta drugo bi išlo uz halal pijacu.

photo : Kamber Asim (sredina pozadi) i Ljilja Elvira Abdić (ispred) na zadatku, arhiv Cross