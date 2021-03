BH Predsjedništvo u Turskoj : Kad je Dodik pored Tayiba Erdogana stao ‘arlaukati’ na čistom srpskom jeziku ‘merhaba askeri’, Šefik i Željko su kao u ‘Zvezdama Granda’ Karleuša uglas povikali : “joj, što me naježio“ .

A onda je nastao ‘delirium tremens’ uz pjesmu Halida Bešlića ‘Teherane, grade moj’, kad je Erdogan objavio da poklanja 10.000 cjepiva i 20.000 vakcina bratskoj Bosni …

**** Nema nikakvog opravdanja tolikom medijskom čerečenju prošle i o ove godine Milorada Dodika i nije ga ni bilo, fino se to pokazalo i vidjelo u Turskoj, u Ankari jučer, saznali smo ko je i šta je Milorad Dodik i kakav je predsjednik.

Od počasnog tepiha, garde, bliceva foto-aparata, bh zastava i pozitivne atmosfere, grmila je Turska, uz nju i BiH.

Turski predsjednik Erdogan je uz sve počasti dočekao troprsto bh Predsjedništvo, Dodika posebno jer je predsjedavajući i njemu po opredjeljenju i karakteru najbliži, a kad je Dodik stao ‘arlaukati’ na čistom maternjem jeziku ‘merhaba askeri’ tako srčano i glasno kao da viče ‘Pomoz’ Bog junaci’, nastao je opšti delirium. I tremens. Muzika je svirala, Dodik se hvatao džepa svog sakoa, istog onog skupe i poznate plavo-zelenkaste kockaste marke za kojeg je onomad izjavio ‘sad ću ga baciti ako je isti kao Erdoganov’, jer su mu novinari rekli kako isti sako nosi turski predsjednik, i kitio je svirce, nije izostajao ni merhamet Brata Erdogana, dok je orkestar u stilu onog čudnog Breginog ‘za doček, sahrane, svadbe i dženaze’, orkestar za sve, svirao Dodiku omiljenu pjesmu Halida Bešlića ‘Teherane grade moj’.

Nacijo, taj ugođaj je teško dočarati.

Samo oni koji su tu na tepihu i za punim stolovima, uz braću i prijatelje mogli su to osjetiti i doživjeti.

**** Mi koji smo iz prividno daleke Bosne i pomalo Hercegovine pratili ovu turkoviziju, ostali smo uskraćeni za jedno fino i plemenito druženje. Vijesti koje smo dobivali su se vrtile uglavnom oko nebitnog Dodikovog pozdrava, Dodik pozdravio ‘vako, Dodik pozdravio ‘nako. Kakva glupa bh raja.

Pa zar nismo to isto čuli i maja 2019 kada su tu, skoro na istom mjestu askeri dočekali Dodika i Džaferovića, Komšić je bio odsutan zbog nekakve bolesti a Dodik askere merhab’o do iznemoglosti.. Takav je on, kao da ga ne znate.

I nije uopšte na njemu skupi Erdoganov sako, nema veze, to je skromna domaća marka ‘zekstra’, Dodik je prava raja bolan, jeste li vidjeli šta je sve potpisao i dogovorio sa Bratom.

Ide kružni auto-put Sarajevo Beograd, da, da, onaj kružni tok sa jednim krakom za Bijeljinu a drugim preko Višegrada. Ma da je Željko tražio, mogao je jedan dio kraka i preko Širokog Brijega ali Željko nije bio zainteresovan. Brat je potpisao, u Srbiji se već pravi malo ravniji i pravilniji a sad je red i na BiH da krene. Sa papira na livade i šljivike, uz bagere.

Duša od čovjeka taj Erdogan, kaže Dodik. Štagod predložiš, on prihvata. Tačno te strah nešto zatražiti. Eto, mi se nismo složili oko trase puta, imali smo više verzija a on mrtav-hladan kaže, pravićemo sve verzije. I desi se kružni auto-put.

Pa onda plin i plinovod. Šta ima veze, kaže Dodik, Erdogan je rekao može uz onaj Ruski i Turski tok, može i američki. Samo neka teče. I dobismo opet ‘krak’ kao kod auto-puta ali za plin.

Kažu, s jedne strane puta cijevi postaviti za ruski i turski ‘sjevernjački’ a sa druge strane za ovaj ‘južnokonekcijski’ što hoće Bošnjaci. I svima potaman. Jeste da će plin malo više kružiti i ‘tokati’ ali će ga biti kao vakcina, pa biraj. Kad se možeš vozati auto-putem ukrug, što ne bi mogao i plin transportovati u dva smjera.

Erdogan ne žali para za braću, nas koje neizmjerno voli, ionako te kredite i ‘krakove’ neće plaćati nijedna od njih četiri predsjednika već raja, a Turska koja daje kredit dobiće koncesije. Jasno k’o pasulj a novinari razapeli samo ‘merhaba askeri’. Budale, ne znaju Dodika, ne znaju ni Tayiba Erdogana.

Uostalom, i srbijanski predjednik je shvatio šta znači učenje stranih jezika pa je prvi otpočeo sa merhabanjem i askerima i vidite kako Turci ulažu u Srbiju. I Kinezi, i Marsovci, svi redom. Ma ovaj srbijanski govori i kineski i ruski, šta mu fali, samo se ‘magarci ne mijenjaju’. Eto, i mi smo dočekali da saznamo da Dodik također nije magarac a da naši ne govori ni ‘naški’.

Prošli put kad je tulumario sa Erdoganom krenulo nas je sa mesom i junicama, sad će bageri u livade i šljivike.

**** Još je Dodik izjavio kako će se povećati ulaganja Turske u BiH ne navodeći ništa od onog prije kako zna ‘da Turska samo pomaže Bošnjake’, od danas će ‘Tika’ da poveća ulaganje u džamije, mesdžide i tekije bez obzira gdje se budu radile, računajte do milijardu novih KMa najmanje. Biće još ‘arlaukanja’ ali gradi se, šta fali. Eto stići će i vakcine i cjepiva, Erdogan je baš bio dobrog raspoloženja. Kaže Dodik da bi sve bilo u zdravlju i milenju Erdogan je rekao dajem 10.000 cjepiva za Hrvate iako ovdje nema Čovića ali me je poselamio po Dodiku što cijenim, evo i 20.000 vakcina za Bošnjake i Srbe. Samo molim ne pitajte čije su i ko je proizvođač, to vam ionako nije bitno, neka Biserka Turković malo zašuti, recite joj.

Ih, ko onda ne bi volio takvog predsjednika. I ko ne bi zaboravio ono u Banja Luci kad je na otvoru Ferhadije emotivnim glasom turski ministar rekao ‘prenosim vam pozdrave 78 miliona braće Turaka u kojoj znajte, kada u vašoj zemlji nekome krene krv na nos, u Turskoj krene iz žile kucavice”. U sred Banja Luke, pa šta, evo ja Dodik sam to zaboravio. Naravno da smo zaboravili taj Osmanlijski potez, to je prošlost, idemo u blistavu budućnost sa pravim vođom i liderom.

**** Meni od sveg ovog Dodikovog t(k)určenja, najviše je ostalo u sjećanju kad je rekao ovo.

‘Mi smo podržali Erdoganovu borbnu protiv FETO terorista 2016, demokratiju i Tursku kada je teroristička organizacija FETO pokušala promijeniti odnos snaga u ovoj zemlji, pokušajem puča u noći 15. jula 2016. godine’.

Tačno se sjećam kad su naši u ‘Teheranu’ učili dove za šehide i Erdogana također šehida a Dodik u znak saglasnosti dao 250.000 KMa donacije Islamskoj Zajednici, da ne bi baš on lično dovio i molio. Duša od čovjeka i vakif broj jedan.

Povrh svega Erdogan i Dodik su potpisali još i sporazum o važnost vozačkih dozvola, sad se možemo jednako vozati i u Ankari i u Banja Luci.

Nakon što je Erdogan šapnuo Dodiku da nije baš happy sa Bakirom jer ga nije srčano podržao protiv FETO terorista i nije dao neke teroriste da im Brat presudi po kratkom postupku, Dodik je skrušeno zatražio halal uz smiješak : ‘oprosti mu Brate, nije znao šta radi, a nije smio izaći iz hatora Reisu’. Jer, objasnio je Dodik, sve škole i sva imovina su sada pod drugim imenom i u rukama Reisa. Što je opet dobro, nema FETO već treće ljeto. Erdogan se kiselo smješkao.

**** Opštenarodno veselje braće je završeno dostojanstveno kako je i otpočelo.

Prije nego će se razići Dodik je podržao zajednički suživot ali uz poštovanje, u protivnom nema druge nego se mirno razići, Tayib je rekao ‘neću da to čujem, šta razići, ima da živimo zajedno odvojeni i tačka.’ Dodik je odlučio ne pominjati referendum da ne pokvari ugođaj, samo je klimnuo glavom u znak odobravanja.

Novinari u BiH su i ovakvu dobronamjernu izjavu Dodika namjerno pogrešno protumačili : kao Dodik odustao od referenduma’. Ne znaju oni za onu poznatu Dodikovu ‘mi se nećemo nikada umoriti, oni će se umoriti’.

Šefik i Željko su više posmatrali sa strane odobravajući Dodika i ostali su u sjenci ovog mudrog skupa koji poprima sve veće konotacije sa trendom da postane tradicija, što je za svaku pohvalu. Jer nećemo valjda prema Briselu. Dodik je fino i tačno pohvalio Erdoganov odnos prema Evropi. Tako se treba ponašati a ne da nam neko drugi uređuje državu. I tiho opsovao ahbaba Inzcka i sve buduće i prošle ahbabe.

Halidova pjesma se vrtila nekoliko puta a Dodik je čašćavao. Ni Tayib nije ostao dužan, hvatao se za džep. Orilo se Ankarom ‘Teherane, grade moj’.

Ovi glupi bh novinari ništa od svega ovog nisu ni čuli ni vidjeli osim selama za askere. To im je najbitnije.

Totalni medijski promašaj, ne znaju oni Dodika.

Da su mu dozvolili da vodi državu iz Istočnog Sarajeva, bio bi daleko kooperativniji i bolji, bio bi kao danas. Čak se ni ona velika zastavica Njegove Republike na reveru kaputića nije dobro vidjela. Pored one bh zastave na autu i u sali za konferencije, i nije se ni čula pored njegovog pitomog političkog jezika.

Neki kažu ovo Dodiovo t(k)určenje neće na dobro, a ja kažem sabur braćo.

Njiha, ove naše političare, samo treba držati u inostranstvu, ili na drugom skrovitom mjestu a što dalje od države. E, onda su pravi državnici. Čim se vrate kući, eto ti pizdarija. Po starom.

Photo : brća po kaputu, Milorad Dodik i Tayib Erdogan, arhiv Cross Atlantic