duboko griješimo prema seljacima: ne može nikad selo proizvesti baraba i ‘seoskih varalica’ koliko ih izrodi grad kad u njega nahrle političari sa sela

Ne znam ko je prvi upotrijebio sintagmu ‘seoske varalice’ za ove naše političare mafijaše u vlasti koji nam ogadiše i život i državu, ali priznajem svi smo to prihvatili, i sam sam nerijetko koristio taj opis, više neću, nema smisla a i uvredljivo je za seljake.

Zapravo, najbolji lični opis za njih je dao Visoki bh predstavnik BiH Schmidt, najviši bh komunalac, međutim kako i on ne čisti već samo upozorava na prljavštinu i to je postala isprazna floskula. ‘Političko smeće’, kako je ‘Švabo’ prekrstio ‘naše vođe i lidere’ i dalje vonja i smrdi po čitavoj državi, čak i ispred njegovih prozora i po kancelarijama, i umjesto da to počisti i da osvježi zrak u državi (jer on ima i alat i sredstva za deratizaciju i dekontaminaciju), on je odlučio da se u tom blatu valja i da nam se žali.

Neka crkne kad ne zna da je čistoća pola zdravlja.

Ja, recimo mislim da je bolje i primjerenije da tu bandu i familijarnu i rođačku mafiju nazivamo ‘gradskim varalicama’ iako su oni daleko više od toga, da ne bi prihvatanjem dosadašnje definicije nastavili vrijeđati seljake. U odnosu na gradsku finu i uglađenu vlastelu koja je došla sa sela i uskočila u skupa odijela i auta pa umišlja da su izbacili selo iz sebe, seoske varalice još dođu kao korisna i racionalna karakterna osobina za njih.

I po čemu su te gradske varalice lošije ili manje opasne od seoskih, koje, da se razumijemo, nisu uopšte opasne kao ove prve?

Nazivajućih ih tako, mi zapravo aboliramo njih a omalovažavamo veliku većinu stanovnika bh države koji su seljaci samo po mjestu svog bivstvovanja i stila života.

Ne kažem da na selu nema varalica, bilo ih je i biće ali njihov način varanja nije ni blizu opasnosti djelovanja ovih u gradu, u srcu države. Šta može seljak na selu učiniti nažao svojim varanjem? Prevariti komšiju u sporu za među, naplatiti više u kakvoj seoskoj krčmi, nakačiti se na banderu da osvijetli štalu ili svoj dnevni boravak jer nema para za priključak koje mora dati gradskim varalicama, i da ne nabrajam dalje?

Šta je to, da ne i dem dalekko, samo u odnosu na jedan milionski tender kojim milioni državne love odu u sopstveni džep ili novčanik supruge, ahbaba ili kolege pa to podijele? Što bi se reklo riječnikom zakona, u čemu je i gdje je veća ‘društvena opasnost i šteta’ po državu i narod?

Ili, evo još boljeg primjera, sa ovim oko sastavljanja vlasti u BiH, ovog prostituisanja i izbora i zakona, kad ne znaš ko koga, s kim i gdje vara i sluđuje. Hoćemo li i to nazvati učinkom ‘seoskih varalica’ a prevaranti u gradu, u glavnom gradu države daleko od sela i seljaka?

To je neuporedivo.

Uostalom, oni, ta vjersko-kleptokratska elita su u startu štetočine i paraziti, i varaju planski. Seljak postaješ po rođenju i oranjem njiva i livada da bi preživio, gradske varalice postaju planski. Oni, iako rođeni na selu, kupe odijela i cipele, nabave diplome kojim ovjenčaju svoj edukativni status a onda postanu stručnjaci, doktori, akademici i političari pa ih ‘krene karta’.

Seljak će slagati na Sudu da bi spasio ili pelcovao kravu, umanjio porez ili spasio glavu za metar drva, ali ovi iz grada neće ni doći na Sud, jer oni su fini i pošteni, oni varaju ‘gradski’. Dok laže, seljak se bar malo zastidi ili prizna, kad ga uhvatite u laži, ovi gradski se nikad ne crvene (nedajte da vas zavara Denis Bećirević, Zlatko Lagumdžija ili Semir Efenedić, njihovo crvenilo spada pod drugačiju dijagnozu), čak i kad ih uhvatite u laži, krađi ili prevari, gledaju te očima djeteta. Rade to sa stilom. Seljak se bar malo Boga boji, ovi iz grada su besmrtni, njima je i to strano. A i Bog im je partner, kako reče Bakir Izetbegović. I uvijek su u prednosti : postali su vlast pa im se za razliku od seljaka njihovo stajalište ne provjerava, u njega se ne sumnja.

Ima razloga koliko hoćeš, evo još jedan.

Ako je biti ‘seoska varalica’ grdno i pogrešno te društveno opasno, zašto onda uz svake izbore ‘gradske varalice’ navale na selo i seljake? Tražeći od njih potvrdu o poštenju. I oni, iako su varalice, prevaraju sami sebe pa im to daju, naišli na sposobnije od sebe. Ne ide.

Osim toga, toliko se tog smeća, tih gradskih prevaranata nakotilo, da ih ima više nego seoskih varalica. Da bi to prekrili, oni se dosjetili pa ta velika sela iscratana po salvetama i papirićima u kojima uživaju proglasili ‘gradovima’. Korisno je. Za gradove se daju silni grantovi i krediti na što su oni postali ovisni a za selo nema ništa.

Gradske varalice nisu samo karakteristika našeg podneblja. Najnovija dolazi iz Amerike, najvećeg sela na Kugli.

Poznati lovator, muljator i milijarder Bill Gates je prema pisanju medija uložio 12 miliona dolara u projekat ‘smanjenja podrgivanja krava’. Jer, kako je pojasnio, kad podriguju, krave izbacuju otrovne gasove a Bill se brine o klimatskim promjenama.

Da nije bizarno i smiješno, bilo bi žalosno. Iako je oprao lovu, kao što je prije toga nekih 30 milijardi kao fol poklonio fondaciji svoje (razvedene) žene za ‘ispitivanja štetnosti otrovnih afričkih komaraca’, bilioner koji ne plaća državi porez nikako za razliku od seljaka, niko ga neće nazvati gradskom varalicom velikog kova. Čak da uloži par milijardi u opremu za muziku, jer navodno krave daju više mlijeka uz melodiju, on će, najblaže rečeno i dalje biti samo seoska varalica, iako seljačke krave i dalje seru balegu i guše se u metanu.

Zato, kad god spomenete Dodika, Čovića, Bakira, Fadila, Efendića, Novalića (njega posebno), Nikšića, Lagumdžiju i da ne nabrajam dalje, bilo koga od te silne fine gradske raje, sjetitite se Bill Gates-a.

Ili bar podrignite.

photo ilustracija : krave i muzika, arhiv