‘akademik’ Muamera Zukorlića uzoriti džematlija u gradu Hamilton Canada, Emir Ramić nekadašnji predsjednik džemata Sjeverne Amerike i Canade postao bh ‘amabasador kulture’

Koje je i kakvo zanimanje ‘ambasador kulture, sjećanja, istine i pravde’ i kako se postaje ambasadorom?

U BiH je to lako. Onaj zvanični, državni ambasador postaneš kad te tvoja stranka imenuje i pošalje na prethodno dogovorenu (u BiH tri konstitutivna predstavnika u Predsjedništvu imenuju i određuju svaki svoje ambasadore) destinaciju u neku svjetsku metropolu, iako po svom habitusu, obrazovanju i edukaciji ne bi mogao biti ni predsjednik Mjesne Zajednice. Onaj drugi ‘nezvanični’ ambasador kulture postaneš ako te tu imenuje i postavi neka udruga, organizacija, ministar čak, zbog nekakvih tvojih zasluga za državu, za tvoj trud i rad kojeg ne naplaćuješ od države. Iz domena promocije ljudskih prava, sporta, žrtava rata.. Tako su recimo ‘ambasadori kulture’ postali odlukama ministrice SDA u BiH Bisere Turković košarkaši Jusuf Nurkić i Džanan Musa, atletičar Amel Tuka, fudbaler Džeko Edin …

Augusta 29-og ove godine, bh ambasadorom kulture je postao i Emir Ramić, džamijski lobista u dijaspori, inače i ‘akademik’ iz ‘akademije’ muftije Zukorlića gdje su akademcima postali ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, i Zukorlić, Suad Kurtćehajić (novo lice i naličje Fahrudina Radončića i njegove stranke, onaj što je bio u SDP mjesec dana pa utekao u SBB jer mu nisu dali treće mjesto na izbornoj listi), sadašnji Reis Kavazović… Ramića je za ovu titulu predložila predsjednica udruženja ‘Žena-žrtva rata’ Bakira Hasečić iz Sarajeva inače i sama žrtva ratnog zločina silovanja o čemu je Ramić često pisao, navodno ‘zbog njegovog lobiranja i predstavljanja najboljih bh vrijednosti, istine i pravde za bolju budunost BiH’.

Dakle, osim što je ‘akademac’ Ramić je postao i ambasador i to ni manje ni više nego kulture sjećanja, istine i pravde, ma šta god se u toj sintagmi sadržavalo.

Tako je odlučila Bakira koja je inače čest gost po dijaspori Amerike i po džematima Bošnjaka Sjeverne Amerike i Canade, vijest su proširili bošnjački i režimski mediji međutim nismo sigurni da je našla pravog ambasadora, evo i zašto.

Ramić je zapravo, osim što je radikalni islamista i vjernik samo jedan dobro plaćeni džamijski lobista i lobista ‘građanske’ SDA države BiH, ‘kulturnjaci ambasadori’ ne naplaćuju svoje zasluge. Dugo godina je vodio KBSA (Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Cande) a onda se dosjetio da ‘izučava genocid’. Tako je u gradu Hamilton Canada gdje inače živi osnovao udruženje IGC (Institut istražživanja genocida Canada), sebe proglasio direktorom iako se tako zove ovdje svako ko predstavlja udruženje, i odatle otpočeo ‘izučavati’. Pisati pisma vlastima Canade i u BiH, pisati pisma svim drugim predsjednicima uokolo i po Svijetu, reagovati na ‘nepravdu’ ako ocijeni da je nepravda, skupljati fotografije, tražiti izvinjenja za bh žrtve… Klasično uhljebljenje u dijaspori koje ‘pali’ po džematima i po bh medijima jer o genocidu se nema šta izučavati nakon odluke međunarodnog suda pravde, to je pravno a ne političko pitanje, to zna i Ramić kao i Emir Suljagić ali obojica izučavaju. Isplativo je, nažalost. Tako nekako slično ‘izučava’ i onaj ‘Institut’ Bećirević Zijada u Ljubljani ili ona ‘alijansa’ džihadiste interneta Reufa Bajrovića…ili sličan ‘institut za genocid’ Chicago Il’. I svima dobro, dobro je plaćeno izučavanje..

I to bi se nekako ‘svarilo’ ali brate ta ‘nauka’ kako je interpretiraju ovi ‘istraživači’ stvara mržnju, razdor i nejedinstvo u dijaspori a i u BiH budući da tamošnji mediji vole prenijeti ‘šta je rekao ‘akademik Ramić’. Ili šta predviđaju nekakav tamo ‘institut’ ili ‘alijansa’. Ramić je stari džematski pacov i odlično je ocijenio na koju kartu zaigrati. Na nacionalnost, na vjeru, na nevolju i muku žrtava i porodica žrtava. Zato je i akademik i ambasador. Međutim, osim rezolucije o genocidu u Srebrenici za koju je lobirao u Canadi i male kopije ‘sebilja’ u jednom parku u Hamilton-u, Ramić ništa značajnije nije za BiH učinio u 20 godina svoga učenja. Uz naznaku : te rezolucije donose bez problema mnoge lokalne vlasti po gradovima širom Amerike i Canade naročito uz lokalne izbore kad je bitka za glasove, tu i nije potrebna neka silna lobistička aktivnost. Zapravo ima još njegovih zasluga: redovno prati bh ambasade u kojima ambasadori nisu Bošnjaci pa o tome obavještava Biseru Turković. Kakvu zastavu drže na jarbolu, da li spuštaju ili zastavu za rođendan države podignutu i sve u tom cinkaroškom stilu. Kada slijedi ‘oštro’ pismo Ramića i ‘instituta’ ili ‘zahtjev za opozivom’ kojeg niko osim džemata ne čita.

Klasična nekultura, eto to ti je radni i vjerski opus ‘akademika’ Ramića. U svojim medijskim nastupima on se poziva na ‘silne i mnogobrojne strane stručnjake i doktore’ koji su u njegovm ‘timu’, međutim, evo, prođoše dvije decenije od kako Ramić ‘istražuje’ a javnost još nije našla ništa od radova tih ‘stručnjaka’. Niti od njihovih imena. Samo gledamo amblem ‘instituta’ sa canadskom zastavom i ‘akademca’. Iako tekstovi stižu iz dubine njegovog dnevnog ugodnog boravka ili iz džemata gdje provodi veći dio svog vremena, vijesti govore kako dolaze iz ureda ‘instituta’. Uostalom, pogledajte ovu fotografiju iz ‘ureda’ Ramića uz ovaj tekst. Da li vas to podsjeća na ured za izučavanje genocida ili na, šta znam muslimansku gostinsku sobu kao malu džamijicu?

Glavni mu je suradnik i ahbab ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić u sredini (Ramić je treći s lijeva sa ljiljan i canadskom zastavom), bivši Reis a poznati kriminalac ispod ahmedije i mufljuz koji se obogatio na srebreničkom cvijetiću kojeg rasprodaje sa suprugom i sestrom, kojeg je čak zakačio i čečenskom predsjedniku i teroristi Ramzanu Kadirovu, nakon čega svaka priča o kulturi istine i pravde i Ramićevom ambasadorovanju i počinje i završava.

P.S. Čudi kako Emir Ramić nije kao i Mirsad Hadžikadić svoju džematsku karijeru okončao ulaskom u bh politiku jer je i ovako u politici, džamije su u dijaspori glavni stubovi bh politike. Naime, kao i Ramić i Hadžikadić je bio predsjednik ove najviše džematske udruge KBSA prije Ramića, poslije je prešao u vodstvo još jedne džematske lobističke udruge zvane ‘Bošnjačko Nacionalno Savjetodavno Vijeće’ (Advisory Council of Bosnia and Herzegovina) kojim je kad se vratio u BiH i osnovao stranku ‘Platforma za progres’ kormilarila jedno vrijeme i njegova supruga Mirzeta.

photo : akademsko sijelo – ‘akademik’ i bh ambasador kulture Emir Ramić u svom uredu u Canadi 2021. u društvu sa ‘akademcem’ iste ‘akademije’ ‘Hižaslavom’ Mustafom Cerićem, arhiv