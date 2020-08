Claster Mubarek Olsun!

Čak je i Kaba zatvorena i hadž ‘ograničen’ zbog corone, broj zaraženih u BiH se širi nesmanjenom žestinom ali Islamska Zajednica BiH ne može ni po koju cijenu preboliti prazne kutije za ‘sergije’, ‘Krizni Štab’ FBiH zdušno pripomaže svojim klovnovskim ‘preporukama’ koje Reis naziva ‘instrukcijama’ …

‘Krizni Štab’ BiH je konačno priznao : sadašnja situacija sa brojem zaraženih i oboljelih coronavirusom u BiH u dobroj mjeri je rezultat Ramazanskog Bajramovanja ( Cross Atlantic ‘zahvaljuje’ silnim načitanim komentatorima internet kanalizacije koji su nas počastili svojim poznavanjem ‘materije’ i islama posebno, nakon što smo to objavili ranije nakon Ramazanskog Bajrama), pored onih virusa ‘uvezenih iz Srbije’.

Svaki dan ‘preporuke’, ‘komentari’ i molbe umjesto državničkih naredbi i naučnih i zakonskih poteza uzbunjuju i više zabavljaju nesavjesnu bh raju dok smrtonosni virus sve više prijeti da od Bosne napravi ‘španski ili italijanski scenario’.

I sada, pred ovaj Kurban Bajram koji se priprema sutra 31. jula, opet ‘Krizni štab’ apeluje i moli umjesto da zabrani velika okupljanja (a Kurban Bajram će to svakako biti jer mi smo 99% muslimani) da ‘držimo distancu’ (kao da ne znaju da u džamiji te distance nema, nemoguća je), da se ne rukujemo i neobilazimo (a to nam je image, moramo biti vidljivi po svaku cijenu) te svakako, to je specijalitet Bošnjaka, da se ne cmačemo i ne ljubakamo više od dva puta (tri puta ni u snu iako smo poznati po ljubakanju) ali samo u obraz, kao da se ‘neuzubillah’ insani ljube u dupe.

Dakle, claster Bajram od kraja maja i s početka juna ove godine čije rezultate ‘žanjemo’ na klinici Pod Hrastovima i po ordinacijama doktora lutajući danima prateći ‘algoritam’ zajebancije stručnjaka u bijelom, dok se Seka Elena Izetbegović ne smiluje da nas istestira, biće opet ponovljen. Ko misli da se radi o ‘potvari’ ili ‘smutnji’ neka prati corona radar u domovini 14 dana od sutra.

Ne može Reis ef. Kavazović nikako preboliti prazne džamije, ostaše mu silne kutije za ‘sergije’ (sadaku, donaciju, džabicu našu što nam život znači) prazne, stoga njegov ‘plač’ za praznim džamijama ima itekako smisla. Naravno, silne ‘halke’, ‘druženja’, vrbovanja djece kroz mejtefe, ‘vazovi’ bijelih ahnedija, sve je to u neku ruku ograničeno, ma čak je i Kaba ‘ograničena’ ali naš Reis ne ispušta priliku da ‘ozari’ naša lica ulaskom u džamiju, po cijenu da nas se što više razboli.

Nepismena i vjerom i medijima zadojena raja će sve se bojim pratiti instrukcije’ pa držati distancu, ili uzdržati se od grljenja, dodira i ljubakanja. Plus, kad se zna da je ‘instrukcija’ data ‘nako’, ‘da se vlasi ne dosjete’ i da ima zapisano kako ‘je naša vjera disciplinovana’ i kako ‘prati državne propise’ za razliku od ‘one druge’, kad bi mogao javno o virusu išta reći iz duše i srca, vidjeli bi šta o njemu misli Prva Ahmedija.

Sa maskama znamo kako to ‘hoda’, staviš je u džep ili ispod brade, razmak između nas neće niko mjeriti garant ali ovo sa distancom kod klanja ovnova, ovaca i kamila treba posebno cijeniti, jer to će biti magično za uraditi, mislim razburaziti a prvo preklati žrtvu na daljinu, i sa transportom i podjelom mesa (za otpad znamo, izbaci iz gepeka pa bježi kao firma Nasera Orića prije par godina što je transportirala) će biti ‘distančne frke’ ali šta’š, ‘instrukcija’ je tu šerijatski propis i ‘nema mrdanja’ a ‘farz’ nam je odklanjati Bajram makar jedan farz, makar i u ‘ratama’, u dva dijela da se sporije dotaknemo virusa.

Da budem jasniji, ‘instrukcije’ Kavazovića su licemjerne kao što je i sam, eto to sam htio reći.

To što nosi masku na javnim mjestima i ‘brine za naše zdravlje’ samo je dio njegovog drugog skrivenog imagea, jer i on u svemu vidi Božju snagu ali zbog odnosa bh vlasti i međunarodnih ‘posmatrača’ te veze sa SDA mafijom mora tako da se ‘ponaša’. Dok za, ako nedaj Bože koga ‘zakači’, ima ono već poznato : ‘Božja volja’, ‘Bog nas iskušava’. Nije nego, ali ima tu još ponešta.

Svi znamo da smo najvjerskija nacija na svijetu, tako kaže zadnji popis i popiš, a znamo da skoro isti procenat raje u BiH na virus gleda kao na ‘izmišljotinu’.

Jedan ‘ugledni’ imam sarajevske džamije Breka (Muhamed Jusić, onaj sa rolex satom na ruci, onaj što je oženio duplo mlađu ribu pa to tvprenosila, i onaj što vazda leži na ‘fejsu’ i ‘klika’ mudrosti iz ‘švedskim podom snabdjevene džamije’ kako se voli pohvaliti jer ima se more se, a mediji prenose kao hadise sve što nabalega) je to s početka virusa marta mjeseca nazvao ‘kaznom Kinezima zbog odnosa prema muslimanima Rohinja’, sad ‘vazi’ o ‘distanci’ i ‘pranju ruku’. Drugi, glavni za SDA Sandžaka, Srbija, doktor po struci a po iskustvu vječiti SDAovac Sulejman Ugljanin Suljo lansirao je čak teoriju da ‘maske nisu sigurne’ jer postoji ‘mogućnost da je na svaku desetu neko ubacio otrov’ (Srbi, naravno, ko bi drugi radio Bošnjacima o glavi, vidi Novi Pazar i ostale bratske gradove iz ‘iz srca nam otrgnutog zavičaja Sandžaka’), treći vehabija direktor Sarajevskog Doma Zdravlja Adem Zalihić se na ‘fejsu’ svađa i naprndacava sa svakim ko se boji virusa dok za ‘zvanične’ medije o maskama, pranju ruku i opasnosti virusa veze vez lagani kao Reis o ‘instrukcijama’ državnih vlasti, pa ti sad vidi … To je tek za manji primjer doprinosa borbe protiv corone a ima tog ajoš, ihahaha.

Nedavna kratka, naivna i simbolična anketa na ulicama glavnog grada BiH koju smo vidjeli u tv dnevniku otkriva da je virus više ‘zavjera’ nego stvarno i opasno zarazno stvorenje, dok se ulicama grada ne može proći od raje bez distance i bez maske. Sve puno ‘ko šibica’ a nikad više ‘preporuka’ i ‘instrukcija’.

Uostalom, kakva država takva nam i ‘ulemma’ a kakva ulemma, takav nam i ‘Krizni Štab’.

Podsjećamo. ‘Krizni Štab’ BiH je na prijedlog SDA ministra Aljoše Čampare dva dana pred Ramazanski Bajram ‘zatražio’ ukidanje policijskog sata, poslije su sve mjere prskale jedne za drugom u dva dana. Da bi se ‘pazeći druge’, ‘držeći distancu’ i ‘nošenjem maski’ zarazili do neslućenih visina. Poslije je sve naša istorija iz Izvještaja Prve Dame ‘Bunkera’ zvanog Klinički Centara Sarajevo. Taj isti ‘Krizni Štab’ je lakrdija, to se mora reći, vraćajte nam odmah ahbaba Fahrudina Solaka, bivšeg predsjednika, kad ste već vratili nazor Fadila Novalića.

Kafane rade ‘punom parom’, nargila barovi također, a škole su zatvorene, vrtići su ‘ograničeni’. Čak je nedavno federalna ministrica Aida Pilav, profesorica izjavila ‘kao virus po Pilavu’ da sve može ‘da stane ali kafane se neće zatvoriti’, šta mi onda očekujemo. Jedni vele distanca je dva metra, Reis kaže jedan metar. Skoro su blizu. Pa kad je već tako, zašto da se zavrnu ‘bajramske pipe’ , naše i Božje sehare, džamije. Kad se zna da tamo ‘vjernici najlakše očiste svoje duše’, svoje novčanike. Jok!

Zato navalite, ćilimi su poprskani, kutije spremne a i dove neće faliti, požurite sa svojim serdžazicama i pod avdestom i juriš u džamije sutra. Ne zaboravite novčanik, prije ubacivanja umočite ga u sanitajzer, pratite ‘instrukcije’.

Ako zafali prostora, serdžazice ispred na parkingu, u parku, to je još bolje, da nas svi vide, to i tražimo. Pa poslije na vatromet, pa na ceremonije širom Jedinstvene i Suverene, kafana je najslađa poslije Bajrama, udri ‘na distancu’.

Ako se poslije sutrašnje radosti i slavlja te umilnog ‘bum’ ‘tras’ zvuka topova mladomuslimana i sunetlije načelnika Sarajeva SDA tajkuna Abdulaha Skake sa Žute Tabije i sa svih brda BiH pojavi ‘malkice’ više zaraženih, nekoliko klastera i nekoliko stotina ili iljadica ‘pozitivnih’, recite da se zna odakle je to došlo. Slobodno. Granice su otvorene jedino prema Srbiji, sa svih ostalih strana su nas zatvorili. Svi nas mrze osim Srba, ko ne vjeruje neka pročita čestitku Milorada Dodika. Ja sam isčitao i grohotom se smijao, šta ću kad sam ‘smutljivac’.

I zapamtite, nema prevelikog ljubljenja, cmokni na brzinu i ‘sa strane’.

Claster Mubarek Olsun!

photo : ilustracija, internet