Koliko je ‘bismillah biznis’ isplativ i prihvatljiv najbolje znaju ‘zvijezde’ ilahija i kasida, ali odlično znaju i političari : mladi bračni par pjevača familije Svraka tekbirao je prvog dana Kurban-Bajrama u Vel. Kladuši o trošku Fikreta Abdića koji se u krajiškom ratu ‘borio protiv tekbira’, sutradan je par već imao gažu u Novom Gradu u Sarajevu kod načelnika Efendića …

Islamska Zajednica BiH preko Medžlisa u Vel. Kladuši a u suradnji sa opštinskim načelnikom Fikretom Abdićem koji je iskeširao organizaciju dočeka Kurban-Bajrama ove godine u Vel.Kladuši, na brzaka je promijenila termine veselice ‘Kladuškog ljeta 2023’, tako smo dobili vjerski dernek na Trgu Mladih, ispred stare čaršijske džamije i nekadašnje Robne Kuće ‘Agrokomerc’ koja je još Agrokomerčeva smao po reklami, vlasnik je odavno neko drugi.

I bi, Boga mi i Tite mi, ne samo ‘koncert duhovne muzike’, dovljenje i pravi islamski ugođaj ‘i po prvi put na otvorenom nakon 30 godina‘ već pravi delirijum hrkljuš. Djecu su opet kao po običaju ahmedije iz prvih redova dovele pravo iz vrtića i zloupotrijebile, ali ‘ajde, nećemo sitničariti.

Iako je načelnica Sarajeva hanuma-baklava Benjamina Karić odbila dati dozvolu ambasadi Izraela u Sarajevu za upotrebu vatrometa u povodu godišnjice države Izrael uz cvrkutavo pojašnjenje kako je to ‘štetno po zdravlje građana’, kladuški načelnik Abdić se nije obazirao na ove ‘ekološke’ uticaje na Bajram, a nije žalio ni love. Nebo iznad Vel. Kladuše je svijetlilo i grmilo, kao gluho bilo nekada u vrijeme krajiškog bratoubilačkog sukoba, ali za divno čudo nikom nije to smetalo. Ni ‘onima’ u Sarajevu za koje je Babo ratni zločinac koji ‘se borio protiv tekbira’, ni Babi u Vel. Kladuši koji se borio protiv V Korpusa i ‘stvaranja džamahirije i šerijatske države’. Tekbiralo se nekada ponad Vel. Kladuše dok su grad ‘oslobađali’ od građana Atif Dudaković sa svojom multietničkom armijom mudžahedina, ali tekbiralo se i prvog dana Kurban-Bajrama u Vel. Kladuši 28. juna, sve je orilo. Kao i u ratu, Tite mi, kao uz svaki napad, evo, sav sam se naježio…

‘Kad tekbiri zazubore//Kad tekbiri zažubore//jedne noći prije zore//svi Bošnjaci ustaju’… ‘Od tekbira brda huče//cijela Bosna ponosna//Bajram došo radosna..// ustaj Bosno tekbir uči//pa se Rabbu ti prikuči..’

Priključili smo se nacijo. Ako smo nekada i računali koliko je palo mrtvih mladića uz tekbire, za što smo se i za koga borili, sve je to prošlost, iz umilnih usta mladog bračnog para Svraka (Zejd i Šejma Mehić) odzvanjala je ilahija i pomalo kasida, niko nije bježao ni trčao u podrum ili sklonište. Pljeskalo se i aminovalo. I tekbiralo da brda odzvanjaju. Zaboga, stigao je ‘Najdraži’, sve je prošlost, tome nas je naučila demokratija. I lova.

Elvira Ljilja Abdić i njeni ‘Laburisti’ odavno tekbiraju i slave sve islamske praznike, ramazanske sofre i bajramska sijela, frcaju čestitke i sličice Islamske Zajednice, jer vrijedi živjeti. Hoću reći, treba raju zabaviti i zaraditi. I ubrati glasove. Njen i naš Babo je prati u stopu, sve bi rekao nema većih vjernik ai iskrenijih postača od njih.

Ovogodišjeg ljeta stići će i nešto dijaspore koju treba istresti, niko u Sarajevu se neće ni počešati zbog toga što ovaj dernek plaća ‘ratni zločinac’ ‘sjeme mu se zatrlo’, jer događaj je ‘za našu stvar‘. Da prostite uz ovu našu stvar. Kao kad Reis primi donaciju od Dodika, skoro isto, samo što su u ovim prilikama svi happy. Svi će zaraditi a najviše pjevači ilahija i kasida, kojima se ni broj ne zna i koji špartaju Bosnom i dijasporom uz dobru gažu. I uglavnom su bračni parovi, kao kad bračni par hafiza dođe u Ameriku pa se ‘organizuje druženje’, a oni održe vaz i naplate.

Odmah sutradan ovi ‘popularni izvođači’ su iz Vel. Kladuše koncertovali su u Opštini Novi Grad Sarajevo, platio je sve crveni Semir Eefendić načelnik i predsjednik stranke za BiH Harisa Silajdžića. Hoću reći platila je raja novcem iz budžeta, kao iz onog Fikreta Abdića zbogkojeg ga u Bihaću još istražuju.

I tu je opet grmilo od tekbira. Našeg ‘tradicionalnog pozdrava‘ kojeg neki čuju kao ratni poklič.

Bajram je, ej! I traje četiri dana, hej! Ko zna gdje su stigli pjevači sutradan ili prekosutra. A kako je ‘krenulo’ možda Bajram bude i čitavu sedmicu, jer može se bajramovati i prije i poslije. Za sada zvanično samo ČETIRI DANA.

A na programu kod Efendića kao i kod Babe, sve hit do hita bismillah biznisa.

Prvo odlomak z Kur’ana pa navali na tekbire i pjevušenje. “Šapat srca”, “Sejfullah”, “Velik ti si Bože blagi”, “Zvao bih te Gospodaru”, ‘Kad procvatu behari’, a o onda najjača “Kad tekbiri zažubore”…

Slavićemo ako treba i do zore …. Najdraži je, nego!

