Zašto je ‘ćutolog’ SDA, njen podpredsjednik i ujedno i predsjednik Sabora Islamske Zajednice BiH Safet Softić ‘vrisnuo’ umjesto njegove hanume Ajše?

Znamo za onu finu folk pjesmicu ‘Vrisnula, vrisnula Ajša više puta’ Tomislava Čolovića ‘Malog mrava’? Onu lascivnu što ju je osudila ullema i IZ jer ‘sramoti i vrijeđa osjećaje žene Bošnjakinje muslimanke’? Jer se mali mrav ušetao među grudi Snežane a oni namjerno prepjevali u Ajšu, koja je sirota ni kriva ni dužna morala vrisnuti? A ko ne bi, vjerujem da znamo, međutim ovaj put nije o riječ o Ajši iako se spominje, vrisnuo je načisto Safet.

Da, Safet Softić, podpredsjednik SDA partije i ujedno i predsjednik najvišeg organa Islamske Zajednice BiH koji je inače uvijek tih i nečujan, samo tako je (pod)vrisnuo. Najvjerovatnije je njegovo vrijeme u SDA isteklo ili pred isticanjem, i njegovim funkcijama se nazire kraj. Čim o Safetu na ovaj način progovara Avdo Avdić to znači da mu se ‘sprema dženaza’. Avdić inače režimski novinar ima informacije iz SDA prve ruke, on je to uz predložene kandidate predsjednika Federacije BiH za Ustavni Sud BiH gdje je predložena i žena Softića Ajša Softić pojasnio ovako : “Na Čavarinoj (Marinko Čavara predsjednik FBiH, op. Cross) listi je četvero sudija. Na prvom je mjestu Aiša Softić, supruga SDA-ovog potpredsjednika Safeta Softića koji je, nekoliko puta, u TV emisijama skoro pa javno podržavao HDZ-ove zahtjeve glede izmjena Izbornog zakona. Aiša Softić je predložena za sudiju iz reda bošnjačkog naroda.. ..” Pojednostavljeno : čim je Softić na tv hvalio HDZ i podržavao njihove izmjene Izbornog zakona, logično je da Softić ‘radi’ za HDZ. Onda dalje, logično je da njegova supruga inače sekretarica bh pravosuđa bude kandidat HDZovog predsjednika, uz još troje koje ‘ne prihvata’ SDA, a to su brat Aljoše Čampare Dubravko, Mirko Miličević i Branimir Orašanin, još logičnije je onda ni njoj ni njenom suprugu nema više mjesta u vrhu SDA.

Podsjećamo, nakon što je Visoki bh predstavnik Schmidt faktički natjerao Čavaru da konačno dadne prijedloge za Ustavni sud inače će djelovati, Čavara je prijedloge i dao ali se nije ‘konsultovao’ sa podpredsjednicima Milanom Dunovićem i Melikom Mahmutbegović koji su ‘ušicali’ druge kandidate (Mustafa Bisić i Izmir Hadžiavdić), u čemu vide ‘neustavnost’ i izigravanje Schmidt-a te su mu zbog toga pisali tražeći da to ne uvaži.

Poznato je da svaka stranka želi kao i u svim ostalim segmentima države kontrolu nad Ustavnim Sudom (tu i jesu samo stranački kandati, kao recimo iz SDA Seada Paravlić ili Mirsad Ćeman SDA sekretarica i sekretar te pravnik Alije Izetbegovića Kasim Trnka sada penzioner, ostale stranke imaju također svoje sudije), zato ovolika svađa i drmanje po medijima, međutim, da li je baš imenovanje Ajše Softić problematično?

Njen muž Safet će reći da ‘ona ide svojim a ja svojim pravcem’ i da je sve regularno, kao što je za njega regularno da bude i u stranci podpredsjednik i u IZ u najvišem organu Saboru predsjednik a nije ni blizu regularnosti, no svi su izgledi da bi Safet ‘vrisnuo’ i ‘ovako i onako’. Čim je podržao u više navrata u javnosti HDZ i njihove prijedloge, odmah se znalo da se Safetu bliži politčki kraj u SDA partiji. To je uostalom i sam Izetbegović djelimično najavio kad je 01. jula ove godine govorio o mogućim kandidatima na izbornim listama. Kad je rekao da će sa lista biti izbrisani oni koji ćute i koji nisu dovoljno aktivni.

“To su oni koji čekaju da drugi dobiju ili izbore političke bitke umjesto njih i koji se pozicioniraju, koji šutnjom i čekanjem kane postići rezultat u politici. Mislim da je sasvim jasno kad se to kaže, da su sasvim prepoznatljivi. Ja ih nabrajati neću…”

Mediji su odmah ‘prepoznali’ među takvima Safeta Softića i Halida Genjca, Adila OSmanovića i još neke druge. Ima i onih koji kažu da šutnja ‘ćutologa’ SDA nije uošte vezana za izmjene Izbornog zakona, Bakira je vele najviše zaboljelo to što su ‘ćutolozi’ šutali kad su mediji napadali i prozivali njegovu suprugu, to je njemu važnije od države i Izbornog zakona. Jedan od takvih najtiših i skoro nečujnih je upravo bio Safet Softić. Sada ga nema nigdje na listama SDA uz ove oktobarske izbore, načisto, kako naš narod kaže – ‘vrisnuo’.

Tu ništa više ne pomaže. Ni ‘korita Ivanova’ ni zapis Reisa. Niko i ništa.

photo : Safet Softić podpredsjednik SDA i predsejdnik Sabora IZ BiH sasvim lijevo, u okviru : njegova supruga Ajša Softić kandidat za Ustavni Sud BiH, arhiv