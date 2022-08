Memorijal turnir ‘Alija Izetbegović’ u Bihaću bez Bakira ali sa Zvizdićem ‘donatorom’, načelnik Šuhret podržao Izetbegovića par dana ranije u utrci za bh Predsjedništvo …

Ovogodišnji 19. memorijalni konjički turnir ‘Alija Izetbegović’ održan je na hipodromu u Bihaću ali bez Bakira Izetbegovića. Kao što znamo par dana ranije na putu za Bužim u društvu Komšića Bakir je boravio u glavnom gradu US Kantona, međutim u Bihać se nije vratio iako su svi očekivali da će se zbog turnira pojaviti.

Razlog je jasan. Prvo, vidio je da će Turniru prisustvovati predstavnici stranke NIP Denis Zvizdić i Elvedin Okerić koji su ove godine pomogli održavanje turnira uplatom izdašne donacije pa kako je Izetbegović navikao da bude ‘jedini’ i ‘glavni’ odustao je od ovog društva ‘trojke’ iz Sarajeva. Posebno zbog konvertita Zvizdića dojučerašnjeg kadrovika SDA i ahbaba sa hadža.

Interesantno je kako predstavnici ‘trojke’ naplaćuju od države svoj patriotizam, isto kao što to radi desetljećima SDA. Uplate donacije a onda se slikaju po bilboardima Sarajeva ili daju izjave po medijima, kao da su dali svoju lovu. Tako su uradili sa bh košarkašicama i odbojkašicama, evo isto su ponovili i sa konjima u Bihaću.

Drugi razlog što je turnir prošao bez Bakira je taj što je par dana ranije on zapravo željene medalje okačio bihaćkom načelniku Šuhretu Fazliću umjesto pobjedničkom konju. Za uzvrat, Šuhret je ležerno ‘podržao’ Bakira Izetbegovića u utrci za bh Predsjedništvo iako godinama po medijima i na tv kritikuje SDA i kuka na ‘ostavljenost’ i ‘zaboravljenost’ Krajine od Sarajeva.

Ovako je bihaćki načelnik isto učinio i nakon što je kao kandidat ‘POMAK’-a (pokret za modernu Krajinu) dobio mjesto načelnika iako je sav izborni program temeljio na ‘nezavisnosti’ i na tome kako ‘Pomak’ nije stranka već moderni pokret koji će US Kanton odvesti u budućnost, čim su mu iz SDA ponudili 10 obećanja za US Kanton, potpisao je sa njima partnerstvo u Opštini, tj. podijelio vlast koju je SDA izgubila na izborima. Ne treba naglašavati kako od tih 10 ponuđenih obećanja ništa nije ispunjeno a evo opet Šuhret nezavisan i moderan ide u koaliciju sa SDA. Ovaj put ‘medalja’ je okačena zbog aerodroma i ‘brze ceste ‘ Bihać-Velika Kladuša, programa koji su samo virtualni izvor troška i pljačke para, kad će i da li će biti ikad završeni to ne zna niko.

No, pali su na dušu Fazliću kao konjima medalje.

Pobjednik ovogodišnjeg turnira je grlo ‘Olimpic’ iz Gradačca vlasništvo Dragana Leburića i 20.000 KMa je otišlo u grad šljive i Fadila Novalića. Grlo iz Velike Kladuše ‘Zvarovski’ je odnijelo pobjedu i medalju prošle godine, kao i konj’ Ornamnet’, ove godine su oba favorita ostala bez medalje. Medalja otišla Šuhretu, a nije bilo ni Bakira pa grla nisu imala motivaciju da pobijede.

Zbilja, da li iko razmišlja kako je tim konjima na ovakvim ‘memorijalima’? Kad moraju jurcati i primati udarce biča samo da bi se pričalo o Aliji Izetbegoviću? I kakav je to predsjednik kad mu se ime kači na konje?

photo : Bakir Izetbegović i Šuhret Fazlić načelnik Bihaća, opet POMAK i SDA u koaliciji, august 2022, arhiv