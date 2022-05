Otkrivamo : Bakir Izetbegović spiskao svoju otpremninu na Prvi Maj–praznik rada, Mektić cijeni da je to nepošteno i da otpremninu neće uzeti, Špirić kaže da nije do njega … Dragan Čović ne kaže ništa ali nestala negdje otpremnina – nema je …

Prošle godine Bakir Izetbegović predsjednik SDA partije i dopredsjedavajući Doma naroda Parlamentarne Skupštine BiH stekao je zakonske uslove za penziju, budući da je rođen 28.06.1956. napunio je 65 godina starosti i života i po normalnim propisima u svakoj državi on bi morao da se umirovi. Da se bakće unucima ako ih ima, ako nema da igra šaha u parku na klupi i da svakog petog u mjesecu viri kroz prozor kad će stići poštar. No, kako BiH nije normalna država, Bakir Izetbegović je u skladu sa postojećim propisima koje je sebi ‘propisala’ dakako ista vlast, otšao u penziju samo na jedan (1) dan, sustradan se veseo i pun energije kao Bisera Turković vratio ‘na posao’ u Parlament. Ali, bogatiji za 30.000 KMa (15.360 eura) koliko mu se po propisima isplaćuje sticanjem uslova za penziju, plus, u buduće osim penzije koja je ‘za mashhanla’ kao i svi benefiti bh političara parlamentaraca, primat će i platu kao i svaki zaposleni. Plata im je prosječna ‘oko’ 4.800 KMa plus nekakvi paušali, naknade za rad u Komisijama, i šta jaznam ima toga još, nakupi se.

Naravno, Izetbegović nije jedini, ovu Božju privilegiju su iskoristili mnogi prije a i mnogi zajedno sa njim, statistika bilježi da je u zadnjih 11 godina za 15 parlamentaraca isplaćeno blizu pola milina KMa ove otremenine. Ove godine ovu zakonsku blagodet primili su Izetbegović, Dragan Čović, Nikola Špirić, Mirko Šarović, Dragan Mektić i Lazar Prodanović. Ako je prosječna bh penzija 371 KMa a prosječna plata u BiH ako je odprilike 900KMa, onda je lako izračunati koliko su i kako nagrađeni ovi poslanici patriote i čuvari voljene države. Koji, kad ih upištaš za ovu sramnu pljačku budžeta i raje kao i sve budžetlije skrušeno odgovaraju kako su nemoćni jer tako zakon propisuje (Špirić : da je se ja pitam zakon bi bio promijenjen), neki ziheraški tvrde da ‘nije fer’ (kao Mektić) ali ‘mimo propisa se ne može’ dok je ‘naš’ Bakir izjavio kako ‘otpremninu još nisam dobio ali dobiću je jer propisi nalažu da je moram primiti, međutim kao i uvijek ja ću je usmjeriti u odgovarajuće svrhe’.

Vidimo da je problem u propisima jer se oni nikako ne mogu promijeniti. Tako naime tvrde oni koji uz pomoć propisa grabe i otimaju iz očiju, tako tvrde i službe državnog Parlamenta, jer niko nije blesav da takve blagodeti ukida sam sebi. Kad nema nikoga da ga na to natjera. Svaki put (a bilo je nekoliko pokušaja) kad se na dnevni red stavi izmjena ovog propisa da se ove ‘hedije’ ukinu, za divno Božje čudo nema kvoruma ili se prijedlog skine sa dnevnog reda zbog formalnih razloga. Ili nema kvoruma. Ili poslanici glasaju suprotno, da otpremnine ostaju, ili cinički prijedlog nazivaju populizmom.

Nije mi žao bh ‘širokih narodnih masa’ jer ta zapravo bezlična masa uživa u svom mazohističkom ubijanju i krckanju u zdrav mozak, žao mi je što sam Bakira Izetbegovića nepravedno u nekim od tekstova ranije optuživao da laže. Jer sam ocijenio kako on uvijek vjerodostojno laže pa tako i ovaj put, ne ostavljajući mu nimalo prostora da dokaže suprotno. Naime, uz ovaj Prvi Maj ispred Begove džamije, viđen je i uslikan kako nemilice dijeli pare sirotinji koja je uz prvomajske praznike kao i svaka radnička klasa izašla na džamijski uranak, što znači da je bio i ostao od riječi. Usmjerio je duševni penzioner svoju otpremninu u radničke siromašne ruke. Podsjećamo, ranije je ustvrdio a mi ‘nevjerne Tome’ se smijali kako od svake plate najmanje 1/3 usmjerava negdje u humanitarne svrhe, dok je 2018. kad mu je istekao mandat člana bh Predsjedništva izjavio kako ‘ide na biro kao i svi ostali nezaposleni’ a mi smutljivci kako nas je Bog dao nismo povjerovali jer ga nismo vidjeli uslikanog na Birou. Kao da je to jedini dokaz nezaposlenosti. Ovaj put smo dobili čvrste dokaze usmjeravanja njegovih prihoda i zato javno tražimo da se u buduće u bh medijima nikad ne posumnja u izjavu Bakira Izetbegovića te da se u ovakvim situacijama ne upotrebljavaju neprimjereni izrazi tipa ‘državni penzioneri’. Iz prostog razloga što su ovi primaoci otpremnine na svom radnom mjestu, ‘rade punom parom’. To su narode državni pregaoci i neimari.

Također, isplaćena otpremnina u buduće neka se tretira kao ‘neoporezujući usmjereni dio zaslužene zarade’. Ovi humanitarci dobre duše ne zaslužuju da ih ikada više povrijedimo.

photo : Bakir Izetbegović uhvaćen kamerom 02. Maja 2022 ispred Begove džamije, dijeli radničkoj klasi svoju otpremninu, dolje – uživaoci otpremine, državni pregaoci i neimari : Prodanović, Šarović, Mektić, Izetbegović, Čović i Špirić, arhiv Cross Atlantic.