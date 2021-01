Nismo u stanju zaštititi ćevape ili domaću trahanu ali zato će mo uskoro izmisliti covid vakcinu. Maske protiv pandemije smo brendirali, imamo bh respiratore i ljekove koji ‘uspješno’ liječe, dok vlast nabavi vakcine izvana, stići će i naše domaće, ako nam ‘stado’ ne ugine

@ Mi u BiH nismo kao oni Šveđani, u ovoj pandemiji smo bolje prošli od njih. Imamo Sebiju Seku Izetbegović, profesorku i direktoricu Kliničkog centra u Sarajevu, imamo Bakira njenog muža i predsjednika SDA i generalno ‘svih Bošnjaka’, imamo i naše medije, šta nam još više treba.

Kao što se pravite da ne znate, naša bh statistika corone je ono što izjavi Seka, nešto se malo doda iz Banja Luke i Brčkog, te trun iz Mostara (od onih što im virus ulazi nenormalno, na stražnji ulaz).

Koliko ona izvuče testova iz ladice, toliko kad se odbije broj umrlih ostane u rubrici uspješno zaraženih. Novine prenesu brojke i slova, Bakir začini ‘o ‘uspješnosti’ medicine medicinskog osoblja Kliničkog Centra, i eto ti dnevne doze spasa i veselja.

Oni, Šveđani, nisu kao mi, oni su pustili da se virus nekontrolisano šeta, ništa nisu zatvarali ni otvarali, nisu imali Kriznog štaba jer on je samo tamo gdje je kriza, sa namjerom da se zarazi bar 70 do 80 % staraca i bolesnih, da bi se spasilo onih preostalih 30 % zdravih i radno sposobnih. To se zove ‘teorija stada’, koju mi nismo prihvatili. Mi smo u ‘nemogućim uvjetima’ izvojevali još ko zna koju bitku, probjednici se već znaju i iako u vlasti imamo čobane – nemamo stada.

Imamo ‘nešto’ mrtvih, ali poBogu šta je to naspram Amerike, Japana, Italije ili eto, te iste Švedske, a gdje smo mi a gdje su oni. Tako kažu matematika i naši mediji.

Iako matematika kaže da još nismo u stanju izvršiti obdukciju nad umrlim od corona virusa, nije nijedan takav obduciran osim one jadne žene koja je u zamrzivaču bila mjesecima, sve dok je nisu pristali obducirati oni iz omrznute Republike Srpske, jer navodno ‘nemamo potrebnu opremu’, sve drugo upućuje na činjenicu da imamo pameti na izvoz. Koliko zatreba.

@ Evo, s početka pandemije dok je naš premijer u tehničkom zanatu i mandatu Fadil Novalić sa corona malinarom iz Srebrenice Fikretom Hodžićem u pauzi između corona žurki muljao nabavku respiratora iz Kine, u akciji kodnog naziva kako ‘macnuti’ desetak miliona KMa, još aprila mjeseca, vrijedne bh ruke neimara iz Gradačca su postigle čudo.

Firma TMD Group, znači malo veća grupa učenjaka čim je ‘group’ načisto su izmislili respirator, iako se inače bave proizvodnjom auto-dijelova ali to nema veze ni razloga, hoću reći to je bezveze i raspravljati. Nije bitno zbog premijera Fadila čije je ovo Grupno poduzeće i ko mu je vlasnik, nacijo, mi smo kad je bilo najpotrebnije napravili aparat i to ne bilo kakav, ne neki ‘dupljak’ kako je Fadil najavljivao one uvezene respiratore iz Kine po desetostrukoj cijeni pretplaćene, na koje mogu komotno dvojica da dišu, već ‘trupljak’ ili još bolje ‘grupljak’, firma Group je prava revolucija. Mediji su udarili u ukivanje ove senzacije pa smo već na kraju godine došli čak do toga da su za ovo zainteresirani Britanci, čim su kako kažu mediji a oni ne lažu od kako je Huse (Ćesir, prvak SDA bulumente) napao kameru, ne smije se lagati, još oktobra prošle godine ‘izvršili testiranje’ bh respiratora.

Sad se samo očekuje da Fikret Hodžić sve skupa sa Fadilom i NN Sekom naruči koju stotinu komada pa da se na njih nakačimo. Iako medicinska struka i nauka kažu da za proizvodnju ovakvih medicinskih uređaja trebaju godine proći od ‘izmišljanja’ do upotrebe i testiranja, mi smo od aprila do oktobra došli od kamena temljca do atesta. ‘Ventilator Chalenge’, ha!

@ Pa ti vidi zar to nije pamet. Koja se, kako je pandemija širila ‘slojeve’ i ‘nove talase’ došla do umnog izražaja do neslućenih dimenzija.

Pred kraj prošle godine, u oktobru, kad je sebija Seka sve više izvlačila testova iz ladica a ljudi navalili k’omutavi da se testiraju, kao da ne mogu opet da se zaraze jel’te, kako je to fino pojasnio bivši šef Kriznog štaba za nabavku respiratora iz Kine drug i ahbaba Fikret Solak, novine i tv su nas zatrpali naslovima ‘Bosna ima lijek za coronu’. I to lijek koji raste sam u divljim predjelima Hercegovine, samo ga treba popasti, kao što svako stado pase travu.

Slatki pelin, (Artemisia annua), rodjak opšte poznate herba bombone, pogodili ste, o njemu je riječ. Raste skoro kao korov, ma šta, drvo je to do 2 metra visine, ali tako uspješno da je jedva u to povjerovao direktor Mostarske Klinike a uspješan je, navode se neki doktori i instituti po Njemačkoj, velika većina stada je krenula u Hercegovinu.

Farmaceutske kompanije širom svijeta iz Njemačke i Amerike su načisto preplavile ovaj dio ‘pedlja’ naše Jedine Jedinstvene, čudo sa pelinom se nije ni sleglo, dočekala nas je druga još hrabrija vijest. Imamo i lijek, pravi pravcati, zove se ‘Enkorten’. Proizvodi ga ‘Bosnalijek’, zato se zove lijek. Poznata bh firma po pljački i istrazi milionske pljačke koja još nije dobila epilog, ne zna se kad će, već godinama tužitelji tragaju za direktorom i sinom od direktora, u međuvremenu su našli druge direktore ali džaba, ne možeš onima prvima dokazati ništa osim uspješnosti.

Naslovi u novinam i tv ekrani su načisto prebukirani. ‘Bosna ima lijek protiv corone’. Ludnica.

Tačno je trebalo nekoliko mjeseci da se pojavi i direktor ove naručene reklame pa da pojasni.

‘Ma lijek je za arterio-sklerozu ali u manje teškim slučajevima pomaže i kod corone. Na isti način kao što pomaže blič Donalda Trunmpa ili rakija Aleksandra Vučića i njegovog doktora Majstorovića za budalaštine.

Ali, nacijo, doktori kažu iako nije na spisku, ko ga zatraži od zaraženih mi ga dajemo. Logično, što bi rekli mi Bosanci. Zgodno sa korisnim, Da fabrika dobije besplatno pokusne kuniće.

@ Pameti u BiH nikad dosta. Majke mi, Tite mi, ako ova bh vlast nastavi ovako nabavljati vakcine, postoji velika vjerovatnoća da uskoro pročitamo naslov ‘BiH ima vakcinu protiv corone’. I imaćemo je. Po svoj prilici iz Gradačca, neki proizvođač auto-guma može preko noći da se dosjeti.

Zašto da ne, možda bude i iz Tešnja, važno je da je iz Fadilovog okruženja i važno je da znamo da nas nema gdje nas nema. Ima da nas nema, a ovamo pričaju nedozvoljene viceve o našoj britkoj gluposti.

Neko će reći pa mi nismo u stanju da zaštitimo bh izvorsku vodu ili ćevape ili našu domaću trahanu supu, sve uvozimo a imamo, e, neko svašta govori. ‘Svašta se kaže kad se priča’, što bi rek’o Ćiro Blažević-Sine. Pusti ‘šuplje, pitanje je samo dana kad će se to desiti. Već je jedna hanuma proizvela naušnice u vidu ćevapa, uši služe kao lepinje i izgledaju atraktivno, ostaje da se neki dobrovoljac pojavi sa pričom kako je jedući ćevape ili trahanu prebolio coronu, ostalo će sve u našu bh bajku.

@ Ah, da, koliko smo domišljati u zaštiti domaćeg brenda pored respiratora vidjeli smo to na maskama.

Ne, ne mislim na onaj ozbiljni vic sa Fadilom Novalićem i njegovom prezentacijom maske na vrat iza uha i leđa, mislim na pravo brendiranje. Kao što ne znamo koliko smo miliona maski uvezli a koliko miliona dobili na ime sadake (ona nas je održala njojzi hvala, od onog propisno formulisanog NJIHA ahbaba Fikreta Prevljaka), tako ne znamo ni ko je domišljati autor brendiranja ovog najpoznatijeg corona artikla u kojem smo dobili pravu lepezu bh maski.

Od onih sa ljiljanima koje se najbolje kotiraju, pa do onih sa NATo savezom na njušci koju nosi ‘hoš da ti sredim’ Asim Sarajlić, prvi do Bakira i Seke, znači u sredini.

Onda, sve političke partije su brendirale svoje firme partije, tako da znaš s kim imaš posla, državne firme su odprintale svoje logo tipe, opštine i kantoni, ihahaj, koliko je tu para otišlo ali vrijedi i moralo se. Kad ne vidiš facu ne znaš ko je do tebe i šta priča, ovako pogledaš u DF i zvijezdice i znaš da si među gazijama Željka Komšića, pogledaš u zelenu boju i ljiljan cvjetove i eto Bakirovih, dišu ti za vratom, pojave se kockice i pleteri eto Čovića, pojavi se ruža eto ti ili SDPA ili Dodika …

Silna je lova u to utrošena ali se čulo, brendirani smo. Kao Lepa Brena. I jedinstveni. One silne milionske obične zelene maske, bijele ili crne, te su za običnu raju ako na njima nema reklame. Ako imaju pare da ih kupe, a moraće jer će ih Križni štab kazniti što šetaju otvorene face, iako su te maske donirane za sirotinju.

Vakcine, na vas je red uskoro. Laboratorije Islamske Zajednice BiH rade strpljivo i tajno.

Za nadati se da će biti bez svinjskih papaka i repova u maloj bočici.

photo ilustracija : Salko Zildžić gore, Dragan Čović ispod, arhiv