I PRIJE I POSLIJE ‘NAJDRAŽEG’ URADILI SMO NAJDRAŽE : Dok nema para za CT uređaje, ljekove, poplave i klizišta, penzije i socijalu, bh muslimani su uz ramazanske takmičarske javne žderačine i veselice te ukrašavanje ulica i gradova spiskali na stotine miliona KMa, uz Bajram koji se proslavlja šeikovski i spomenike cifra će biti još veća ..

* Niko neće izračunati, neće se ni potruditi da izračuna, koliko je ova ‘naša vjera’ i ‘naša tradicija’ skromna, čista, skrušena i bogobojažljiva. Kada bi se sabrali svi računi i lova spiskana na silne javne žderačine po državnim organima, ulicama, trgovima i restoranima, u režji političkih partija i džemata, oduzeli bi se od te ‘naše tradicije’ koja nam je kao nekad ideologija Partije postala vjerska i državna ideologija. Naš identitet i znak raspoznavanja.

* Trideset dana Ramazana, ‘najdražeg gosta’ pa još četiri dana Bajrama, širom ‘suverene, nezavisne i jedinstvene’ a to je moramo priznati muslimanski – vrlo usko i vrlo malo suverenog prostora, pisalo se iz dana u dan i govorilo o skromnosti praznika i vjere, o ‘merhametu’ i pomaganju siromašnih, plakalo se za Palestinom i za običnom rajom a u stvarnosti žderalo, trošilo i pilo mozgom pijanca nemilice. Islamska Zajednica BiH je kao i svaka politička bh sorta i familija, sve isplanirala. Da bi ugođaj bio potpuniji, skočile su cijene somuna, ‘iftara’ u kafanama, naknade islamskih vrtića i islamskih staračkih domova, povećan je, ‘narezani smo’ opet i muslimanski PDV zvani zekjat, islamski kalkulator je sve sračunao. Plate našim vođama su također ‘usklađene’, a da ne bi raja previše patila, vlast Sarajeva se potrudila da donese odluku o skraćenju nastave uz Ramazan sve u skladu sa smjernicama EU, te da objavi šerijatski raspored dnevne i noćne vožnje uz Bajram, poslodaavcima je preporukom sugerisala ‘puštajte radnike kući i platite im odsustvo’. Veselje i ‘tradicija’ su mogli početi.

* I počelo se. I pilo se i žderalo nemilice, slikalo se do iznemoglosti, novine i televizije pa tek silni portali su ovaj islamski nakaradni marketing doveli do savršenstva i vjerske agresije. Praznična atmosfera još traje. ‘Prešišali’ smo po ovoj ljubavi i Saudi Arabia-u i ostalu bogatu braću sa Istoka, nahranilo se i napojilo sve osim obične vjerske raje koja se moli Bogu, najviše su žderali nabiguzi političari od kojih većina nije ni postila niti zna bilo koju dovu, čak i onu najosnovniju, vjerski poglavari koji su nas ‘ubili’ sa svojim degutantnim pozivima na milost, dobročisntvo i sreću, te zamisli ironije – diplomate i međunarodni predstavnici u BiH. ‘Švabo Šmit’ je jeo nemilice i nekoliko puta kao da je gladovao pet godina.

Toliko rasipništvo i takav bezobrazluk i krkanluk nam nije bio potreban da bi dokazali da smo veći muslimani od svih ostalih ili još ljepše – da smo islamska država zavijena u plašt sekularizma i građanštine, ali da toga nije bilo, ne bi se vidjelo koliko smo bliski Bogu a odani državi. I koliko smo bogati a spavamo i živimo uz dijasporu i naslonjeni na ‘sadaku’.

* Niko od stotine političkih bh partija i štetočina osim ‘Naše Stranke’ nije o tome ni slova zucnuo, naprotiv. SDA i Bakir Izetbegović su kao i Reis političar ‘najdražeg’ iskoristili za promociju stranke, poruke ‘neprijateljima države’ i servirali hvalospjeve o našoj spremnosti da do zadnjeg ‘iftara’ ginemo za domovinu. Lovio se i hvatao Dodik po šumarcima i potocima a sve po 700 do 800 nabiguza na skupovima. Ramo Isak, naš nenadjebivi čuvar i zaštitnik ministar je palio i žario na svom ‘fejsbuku’ i veselo žderao sa sinovima uhljupima i dokazanim ‘mentalcima’ ili se slikao u Ferhadiji gdje je bio na ‘tajnom zadatku’ hapšenja ‘bjegunca’ Milorada. Irfan Čengić ‘mladi lav’ SDP islamske struje je čak tri puta ‘iftario’ sa braćom Turcima i domaćim ahmedijama, razgledao džamije i munare pa obećao lovu za ‘dogradnju’. To su sve ‘naši spomenici kulture’, kaže ovaj ‘muslimanski Top-Gan’ sa jaknicama Tom Kruza. Ušao je u Muslimansku bh Knjigu Ginisa’ po broju iftara. Prati ga u stopu jaran iz džamijskog ‘saffa’ Denis Bećirović koji je specijalnu večeru upriličio za svog idola Kavazovića u bh Predsjedništvu, a uz Bajram poranio pa ga odklanjao u Podrinju kao nekda Bakir i izbiflao svoju patetku i vjersku obavezu obećanja, da bi među prvima stigao u Sarajevo i dao ‘rukoljub’ svome ‘Ajatolahu’ Kavazoviću. Borbeni dron SDPa odveo je Zukan Heleza u rodno mjesto, ovaj mračni tip bh ministra je osim prijetnji i najava hapšenja i novog naoružanja te žderanja u Vojnom Muftijstvu oružanih snaga dovio skrušeno čitav Ramazan u rodnoj džamiji u obnovi, sve sa umotanom hanumom i tespihom u ruci. Vesela ‘zelenkapica’ Nermina Nikšića – Benjamina Karić je kao prava muslimaka ostala vjerna ‘svojoj tradiciji’ fejsbučenja. Malo joj bio jedan iftar sa hodžom i visokim bh predstavnikom ‘Šmitom’ pa prošetala Novim Sarajevom sa djecom, ljiljan-zastavama i korpicom punom baklava za vesele ‘fejsbudžije, čim je namjenski top sa Žute tabije označio njen radni dan.

* Niz je bezgraničan. Od Kantona do Kantona, od opštine do opštine, od džemata do džemata, bila bi nacionalna sramota ne potrošiti tuđe pare a za svoj račun u ovakvim ‘najslađim’ blagoslovenim trenucima. Kad već nema većih i ozbiljnijih problema. Mogao je, recimo, Irfan Čengić te pare utrošiti u sanaciju klizišta ili zbrinjavanje svoje ‘pastve’, ali nije lud da se bavi sa tim ‘tricama i kurčinama’ kad je ovako muslimanskije i kad se ovako stiče nagrada i Gore i Dolje. Kod Boga i kod naroda. Jednostavije je bilo polijepiti žute trake oko oronulih puteljaka i kuća te uličnih potoka prebaciviši sve osim svojih slika na nekakav ‘vivilni štab’. Slično je učinila i Benjamina, tako se to odradi kad se nešto sruči. Mogao je i Semir Efendić umjesto dodatnih skoro dva miliona KMa za dogradnju spomenika ‘krila slobode’ uraditi uz Ramazan i bolju stvar, ali ko bi to primjetio. Slobodu i njega na krilima smo vidjeli i zahvalili mu.

* Niko od tih štetočina u vlasti i vjeri se nije uz Ramazan ni osvrnuo na činjenicu da je više od trećine stanovnika BiH puka sirotinja, da se recimo na preglede u KCUSu ili u Tuzli čeka od šest mjeseci do godinu dana jer ili nema CT aparata ili nema reagensa za aparat, na bolno stanje pacijenata na Onkologiji koji nemaju citostatike već godinu dana i koji bukvalno broje dane do smrti, da penzioneri jedva preživljavaju, da padaju fasade sa zgrada, da poplave koje su stigle prijete drugom Jablanicom, da su putevi prave ruševine, da se žene ubijaju kao prepelice a niko ne odgovara, da smo da prostite kao država u kurcu i dublje ne samo zbog Dodika već i zbog ove očigledne blasfemije. To ne vidi ni zatelebana raja već se zatelebano slika sa ‘vođama’, sa ljiljanima i načelnicima ili ministrima i ‘alaha’ do besvijesti. Takav narod ne treba previše ni žaliti, nikog osim bolesne djece, ona nisu ni zašto kriva.

* Vlastodršci su osim ovih veselica sebi produžili ugodan život kao i bijele ahmedije koje su skupim autima ne propuštaju nijedan vakat namaza uz politiku, samo ako je javno i vidljivo. ‘Ajde, neka neko vičan matematici uzme digitron kao i Reis uz ‘zekjat’ pa nek’ nam saopšti da li se recimo, umjesto ovog nevjerničkog rasipništva mogao za te pare barem kupiti ‘reagens’ ako ne i kompletan CT aparat? Ili koja lopata li vreća pijeska za ugrožena područja od poplava? Niko nije budala da se tim bavi, važno je da smo u svojoj vjeri i na svojoj zemlji. Pa makar i pocrkali, a hoćemo sigurno.

Veselo razbojničko slavlje se nastavlja. Frcaju patetične i licemjerne čestitke, zvanične facebook stranice ‘naših vođa’ i predstavnika liče na ‘fesjbuk’ hodža ili muftija, radosna raja navija i čestita, ‘lajkovi’ rastu iz sekunde u sekundu.

Slijede četiri dana Bajrama, žurke i kafanska opijanja, treba uz pjevaljke nadokanditi mjesec dana apstinencije u alkoholu sexu. ‘Odricanja’ se nastavljaju.

photo : Benjamina Karić i njena a ‘naša tradcija’ – korpica, ljiljani, ulica, ‘fejsbuk’ i baklave, arhiv