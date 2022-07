Christian Schmidt je sam kriv što ga ovako brutalno cipelari bošnjačka politička mafija u vlasti sa svojim botovima i lobistima : zato jer nije prvo pomeo mafiju a onda predlagao reforme mafija mu može ‘doći glave’.

Od svih pak prijedloga, prijetnji i najava, najžešća su ona pisma Adisu Ahmetoviću i njemačkom Bundestagu ; zaustavite Schmidt-a!

a/ Da li će ili neće po treći put u par mjeseci Visoki bh predstavnik posegnuti za ‘Bonskim ovlastima’ te nametnuti Izmjene izbornog zakona kako se u medijima priča, nagovještava i dramatizuje već danima to zna on, Vijeće za provedbu mira u BiH (PIC) i eventualno sveznajući novinar Avdo Avdić i njegov bunar tajnih i svih drugih informacija ‘Osmica’ Osman Mehmedagić. Drugi niko. Međutim, kako koji sat ili minut odmiče ‘Švabo’ (tako kolokvijalno i sa sprdnjom ovog njemačkog političara zove Dodik Milorad a od ‘jučer’ i bošnjačka borbena medijska oružana eskadrila) i nema baš puno opcija.

Ako ostane kod najavljenog prijedloga u BiH slijede mu nemirni i teški dani jer je svjesno ili po diktatu PICa i EU, iza čega stoji i Amerika – dirnuo u mafijsko osinje gnijezdo zvano kriminogena politička moć i sila. Ako je zaista ovaj prijedlog koji se povlači po medijima izmjena Izbornog zakona pripremljen, ako to nije samo dio predizbornih političkih zagrijavanja (budući da iz OHRa još nema zvaničnih odluka niti prijedloga nametanja zakona, ni potvrde ni demantija, niti takvih izjava ima od strane članica PICa ili Amerike), te ako Visoki predstavnik od njega odustane zbog ovolike larme, prijetnji političkih partija i njihovih ‘lidera’ izlaskom naroda na ulice, zbog silnih personalnih prijetnji Visokom predstavniku, molbi, zahtjeva tužiocima BiH da se hapsi Schmidt, prijetnji botova čak i njegovom likvidacijom ili zbog naredbi pojedinih političara u vlasti da odustane ‘od svojih nakana’ – onda i u tom slučaju drug Visoki može komotno spakovati stvari i vratiti se odakle je došao. Njegov kredibilitet bi bio ravan nuli i svaki slijedeći njegov potez bi bio unaprijed osuđen na propast, u BiH bi imao isti (nikakav) status kao i u Republici Srpskoj.

Da li je Christian Schmidt prije izrade ove ‘radne verzije’ prijedloga izmjena koja je ‘procurila’ kod Avde Avdića a onda kao corona se proširila u sve medijske pore razmotrio dobro svoj potez i sve moguće reakcije, ostaje da se vidi, nema druge nego sačekati da se i on lično očituje, međutim kako god da odluči on je ‘nadrljao’. Ali, kako u svakom belaju ima i nečeg dobrog, tako i ovdje u ovoj bh bajci će Visoki predstavnik valjda skontati sa kim ima posla.

b/ Koliko do jučer kovali su ga u zvijezede, hvalili i ‘branili’ od Dodika, koliko danas mu jebu mater i uzduž i poprijeko, onako čisto muslimanski i miroljubivo, šalju ga natrag u Njemačku, prijete mu čak i likvidacijom po društvenim mrežama i ismijavaju do besvijesti. To smo mi, tako se to kod nas radi. Podsjećamo, kad je 12. aprila ove godine nametnuo Republici Srpskoj propis kojm stavlja van snage Ukaz predsjednice Cvijanović o proglašenju Zakona o nepokretnoj svojini i kad je po prvi put iskoristio svoje i ‘Bonske ovlasti’ klicali su mu sa svih strana. ‘Pozdravljali’ su ovakav ‘jedino očekivan i moguć potez’ OHRa od džemata do Šefika Džaferovića, od Željka Komšića do Bakira Izetbegovića ili Nermina Nikšića i ‘trojke’ pa sve do i zadnjeg minornog ali narcisoidnog ‘lidera’ u stotinama političkih parazitskih partija. Kad je po drugi put juna mjeseca posegnuo u ladicu ‘gdje su ključevi Bonskih ovlaštenja’ kako je sam tvrdio, te naredio ili nametnuo propis po kojem je CIKu isplaćeno 12,5 milona za održavanje izbora – nije ga bilo i neće se roditi bolji od njega.

Sada, koji mjesec kasnije, bubrege mu vade ‘na suho’, mjere jajca (‘Baš me to zanima koja su to muda koja će Bosnu predati na upravljanje Čoviću i Dodiku i kako će to proći‘) kao Emir Suljagić direktor groblja u Potočarima, Reuf Bajrović ‘zvijezda’ bošnjačke tv ‘Hayat’, propali političar a uspješni lobista SDA raje ga naziva Dritanom Abazovićem (‘negatorom genocida i mrziteljem Bošnjaka’), kriminogena ahmedija ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić mu patetično prijeti i podučava ga ‘bošnjačkoj pameti i ljepoti’ koju poziva na bunt i proteste ispred OHRa, ‘gazija’ Željko Komšić najavljuje bošnjačko proljeće kao pravi predstavnik Bošnjaka, kao nekad što je Suljagiću prijetio ‘Hižaslav’ zbog ocjena predmeta vjeronauke u školama pa ‘Suljaga’ postao uzoran i fin musliman, Bakir Izetbegović u čudu i ‘ne može dokučiti zašto Schmidt planira donositi ovakve odluke’ i također najavljuje da ‘neće to tako proći’, Džaferović kaže ‘nećemo mirn gledati dok nas pretvarate u roblje ….

c/ Nema bh političara koji nije skoro na istom ‘fonu’, koji se nije ‘očešao o Švabu’ u zadnja 24 časa, pominje se mogućnost i izbijanja rata ako se ovakav propis nametne, spočitava se da se od BiH pravi Palestina, Gaza, da postajemo kolonija… Nacijo, Visokom bh predstavniku spočitavaju i uče ga ‘pameti’ čak i minorni političari tipa provehabijskog Ogreševića vječitog načelnika Cazina ili nekakav Hadžikadić, ma čak su upregli u ovu hajku i Dervu Sejdića i Jakoba Fincija, kao da bi da nije Visokog predstavnika već sutra Dervo ušao u Predsjedništvo, da i ne spominjem pisma i neuglađene preporuke ‘profesora’ pisama dvojice Denisa, onog rumenog Bećirevića i onog vještački uštogljenog SDA i NiP Zvizdića … Nikada nijednom strancu nije pošlo za rukom da ujedini ovako i na ovaj način sve bh ‘predstavnike u vlasti’ kao što je to učinio visoki bh predstavnik Schmidt i nikada do sada nisu ovako složno ‘skočili’ svi protiv promjena za koje se ‘bore’ godinama i decenijama.

Razlog je jasan bez obzira da li ‘Švabo’ propisao ili ne takve najavljene izmjene : napuklo mafijaško gnijezdo, razletili se osovi i bumbari, osjetili da im je kuća ugrožena. Posebno one licemjerne i hinjave bošnjačke političke glavonje, ove druge dvije srpska i hrvatska se nisu ni puno ni sakrivale.

I naravno, sad se vidjelo da bošnjačka bh vlastela nije ni za kakve promjene bilo da je u pitanju rigidna i radikalna SDA ili još ‘desnija’ Narod i pravda, bilo da se radi o tzv. nekadašnjim komunistima pozelenjelim SDPovcima ili ‘liberalima’ iz Naše stranke… Svi do jednoga hoće zadržati status quo, stolice, beneficije, paušale, plate, regrese, stanove, odvojeni život i naknade za učešće u Komisijama i dnevnice sa putovanja… Po cijenu da narod izvedu na ulice, po cijenu da se zaratuje, za odbranu fotelja i privilegija ova mafija je u stanju sve da učini pokrivajući to ‘spašavanjem države’ i ‘borbom za ravnopravnost’. Niko od ovih grlatih boraca za narod nije isti narod pozvao na ulicu radi onih koji godinam pljačkaju i ubijaju i koji odbijaju izglasati bilo kakve pogodnosti građanima, dok sebi bezobrazno izglasavaju povećanje enormno visokih plata, sada taj narod huškaju na međunarodnu zajednicu.

d/ Iskreno, ovo sa mogućim izmjenama Izbornog zakona nije ‘iznenada’ i ‘odjednom’, nije to iz ‘vedra neba’, koga to mafija folira? Ove izmjene su najavljivane još decembra 2021, na njima se radilo i januara ove godine u Neumu kada su domaći političari predvođeni Izetbegovićem ‘sjebali’ pregovore uvukavši na fin način i opoziciju u ovu igru. Svaki pokušaj promjena su u startu satanizirali i ‘niko im nije valjao’. Ni američki izaslanik za promjenu izbornog zakona Palmer (‘on je srbijanski zet, on navija za Dodika i Srbiju’), predstavik EU Sattler ‘navija’ za Hrvatsku, američki zaslanik za Balkan Escobar ‘je mafijaš i kriminalac i stavlja prednost korupcije u odnosu na nacionalno‘, Angelina Eichorst izaslanica za reformu ispred EU je ‘lažljiva evropska profajgara’ koja ‘povlađuje Čoviću i Dodiku‘, nema toga ko je bio ‘dobar’ za njih. Sad vele, otkud sada? I kobajagi, to treba raditi poslije izbora. Pravo vrijeme za promjene za ovu političku kriminogenu elitu u vlasti nije nikad došlo i neće ni doći, zato smiješno i bezobrazno zvuče riječi Izetbegovića kada kaže kako se ove izmjene ‘trebaju provesti u organima države BiH’. Znači, nikad!

e/ A da samo na kratko zavirimo šta to ‘bode’ bošnjačku elitu vlasti u predloženim izmjenama.

Komšića boli što su ga u ovim pregovorima ‘nogirali’ od početka i prozreli njegovu igru ‘građanštine’ i ‘građanske’ države sa Bošnjacima na osnovu koje je u vlasti već dvije decenije i više, u Predsjedništvo evo ide po treći put kao legitimni Hrvat a predstavlja Bošnjake Sarajeva i bliže okolice i ‘bori se protiv Čovića i legitimnosti‘. Među prvima je pozvao narod na ulice jer bi predložene izmjene u velikom smanjile njegovu bolesnu žeđ za vlašću. Ovaj uhljeb i jedan od mizernih bh političara je glavni i jedini krivac što su odnosi Bošnjaka i Hrvata najgori od rata do sada, uništio je i ono malo bh ‘ljevice’ svojim koaliranjem sa SDA. Skupa sa Džaferovićem upropastio je i podnošljive odnose sa Rusijom, odbivši se sastati sa ruskim ministrom. Njega kao i Bakira Izetbegovića ‘boli’ cenzus u ovom prijedlogu Visokog bh predstavnika po kojem ne bi mogli kao do sada u Sarajevo delegirati svoje Hrvate, ništa drugo. Nijedan ‘autohtoni’ Hrvat, da ne kažem legitimni ili konstitutivni iz Bihaća ili Goražda nije predstavljao Hrvate u bh Parlamentu, sve su to bili Bošnjaci prerušeni u Hrvate, Bošnjaci u ‘hrvatskim’ klubovima. Osim toga, zamjera se što Schmidt uzima u svojim prijedlozima za osnovu popis iz 2013 a ne onaj iz 1991. godine. Pa za koji smo klinac spiskali najmanje 23 miliona KMa u popis kojeg ne priznajemo? I tu je stvar jasna: 1991 je bio veći procenat Bošnjaka, otišli, nestali, zahvaljujući ovoj istoj mafiji, pa im više odgovara ono kad nas je nekada ‘mashanllah bilo’, nego kad nas sada ‘mashanllah nema’ nikako.

Šta je još veliki ‘grijeh’ Visokog bh predstavnika, da vidimo? Jedan od najvećih !?

To je što ovim predloženim izmjenama Schmidt zapravo pored tehničkih izmjena u izborima verifikovao sporazume, njih nekoliko, koje je Bakir Izetbegović potpisao sa Draganom Čovićem juna 2020 da bi se održali izbori u Mostaru. Potpisao pa čim su izbori prošli on se kao i obično – ‘napravio mutavim’, sve zaboravio. Kao i ćaća mu Alija, jednom ovako, drugi put onako, i uvijek ‘drugi su krivi’. Međunarodna zajednica ne ‘navija’ nije ona na utakmici, ona insistira da se potpisano ispoštuje i da se ide naprijed.. Uzalud je sada tvrditi, kao što piše u pismima Bećirević, da ‘nije Izetbegović ovlašten da u ime države i svih Bošnjaka potpisuje sporazume’, zato jer je o tome ćutao dok je Bakir ‘levatio’ Čovića i međunarodne silne izaslanike.

f/ Dokument Chrstian-a Schmidt-a bi ako se nametne deblokirao i Federaciju i drugu vlast u državi ali složna braća nedaju i arlauču, što bi rekao Dodik na sva grla. Ostaše bez dobrog dijela privilegija, uticaja i moći. Oni koje sada huškaju u rat i na ulicu, obična raja, od svega ovog nema ama baš nikakve koristi niti štete. Notorna je laž da će Bosna postati kolonija, Palestina, Gaza, da će Dodik i Čović biti ‘ugrađeni u Ustav’ i državu. Kakve su to nebuloze, pitam se, pa ovi su skupa sa mafijom SDA i drugom mafijom uz nju, ‘ugrađeni’ u vlast i sa Dodikom i Čovićem već tri decenije, u Ustav i u Dayton, u sve šo se ‘ugraditi’ može da što bolje žive i ‘hapaju’ od sirotinje, daleko prije nego je u BiH stigao ‘Švabo”. I daleko prije nego je svoja muda pokazao Emir Suljagić koja je nosao po silnim strankam u vlasti koje je mijenjao kao sada vjeru. Odnosno, to sve što se spočitava da će mo postati, davno smo već apsolvirali u ovakvoj državi.

Ako i pored takvog saznanja raja i dalje vjeruje da je spašava mafija, onda takvoj raji ne treba ni nuditi nikakve promjene. Oni to ni ne zaslužuju.

P.S. ‘OD NAMETA IMA SELAMETA’

U opštoj trakavica-paranoji u vezi najavljene a još uvijek nevidljive nametnute ‘knjige’ Visokog bh predstavnika gdje u BiH nema još onog a koji nije opsovao ili naružio Christian-a Schmidt-a (dok njega nema, kažu nije uopšte u BiH, SDA jastrebovi po internetu bombaju kako ‘se prepao sile nebeske pa utekao’), posebno se izdvaja segment sa pismima Adisu Ahmetoviću članu njemačkog Bundestaga i članu tamošnje SD Partije. Pisali su mu i Šefik Džaferović i Nermin Nikšić, pa Šemsudin Mehmedović-jedan od sve češćih ‘pisača’ pisama koji tim ugrožava ‘pisače’ Bećirovića, Hižaslava’ i Zvizdića, vjerujem da sam još neke autore pisama preskočio, neda mi se provjeravati. Plus, otišli u Njemačku i Bisera Turković i Šefik Džaferović da lobiraju u Njemačkoj da se obuzda ‘Švabo’ Schmidt i da isti odustane od nametanja. Jerbo, ‘od nameta ima selameta’ .

Ova pisma mladom narcisoidnom i nadobudnom njemačkom političaru su i tragična i smiješna istovremeno.

Tragična, jer ‘pisači’ ovim pismima samo potvrđuju već dosta raširena javna mišljenja da je Ahmetović plaćeni lobista države BiH i da je faktički u ‘sukobu interesa’ sa tim lobiranjima kojima dovodi u sve nezgodniji položaj državu Njemačku koja će morati intervenisati da ova blamaža njemačkog činovnika u vlasti prestane. Osim toga, svojom otvorenom odbranom i sakrivanjem bošnjačkog nacionalizma u isforsiranoj Rezoluciji Bundestaga koja je izazvala dosta medijske harange upravo zbog stavova Ahmetovića zbog čega smo izgubili još jednog prijatelja u Bundestagu Hrvata Josipa Juratovića, Ahmetović se otvoreno svrstao na samo jednu stranu dok je svojim mladalački i nepromišljenim i neukim izjavama te slikama u BiH sa predstavnicima bošnjačke vlasti i sa Reisom samo potvrdio ono što se o njemu priča. A to je da svojim djelovanjem donosi više štete nego koristi za BiH.

Sa druge strane, ta pisanija je načisto smiješna. Neće i ne može Ahmetović ništa promijeniti kod OHRa ili Schmidta-a, zar se zaista mora biti toliko zatucan i politički nepismen da se povjeruje u njegovu neograničenu moć i uticaj. Iako je on još opijen i zanesen slavom i slikama nagovijestio da bi Visoki predstavnik ‘mogao promijeniti svoje mišljenje jer ga je zamolio’, smijeh treba sačuvati za kasnije. Ne treba podcijeniti snagu ‘supermana’.

