Ono kad si siromašan a nafaka uvijek stiže jer ‘budala i kamenja neće nikad nestati : poslednjim bezobraznim i sramnim povećanjem svojih plaća u visini prosječne plate ili penzije radnika i penzionera bh parlamentarci su položili još jedan od uslova za ulazak u EU. Država BiH pak ovim definitivno postaje ludnica poluotvorenog tipa.

Kada je Bakir Izetbegović na temelju evropskih zakona marta ove godine penzionisan na jedan dana da bi mu isplatili otpremninu u visini od 30.000 KMa i odmah ga sutradan vratili na posao u bh Parlament, te kad su ga neki novinari zgroženi nad ovim čudom od zakona pitali šta će sa tolikim parama te da li smatra da je to u redu, Izetbegović je ponosno i bez kapi srama odgovorio.

‘Sve je bilo po zakonu ali cijeli iznos ću dati u humanitarne svrhe.‘ Da bi dodao i ovo : ‘na kraju krajeva na isti način postupam i sa plaćom. Nikad nisam dobio plaću a da bar 2.000 KMa nije otišlo u neke humanitarne svrhe..’ Jednom je tako u emisiji tv ‘Face’ na pitanje da li je bogat, odgovorio da osim 7.000 KMa plate nema ništa više te da je zapravo ‘siromašan čovjek’.

Jučer su bh parlamentarci odbili po treći put ukinuti akcize na gorivo, odbili su povećati invalidnine i socijalu ali su za to uz usvajanje budžeta i povećanje plaća državnim službenicima povećali i sebi plate za 500KMa. Bakir je opet bio prepoznatljiv. Objavio je na svom twiit nalogu kako će sav iznos povećanaj do kraja mandata uplaćivati na humanitarnu organizaciju ‘Pomozi.ba’ i da će tražiti da isto učine i ostali poslanici iz reda SDA.

Podsjećamo, iako zarađuju oko 8.000 KMa mjesečno uz platu i ostale privilegije (a mnogi imaju i dodatnu zaradu na ime ‘odvojenosti od porodice’, naknade za putovanja, stan u Sarajevu, premije, značke, jubilarne nagrade, članstvo u Komisijama ili nadzornim odborima…), iako imaju jeftinu a kvalitetnu hranu u državnoj kuhinji Predsjedništva te kola na raspolaganju sa vozačem, uz povećanje plata državnim službenicima u prosjeku za 80KMa ovi žohari i metilji na državnoj sisi povećali su sebi plate u prosjeku za oko 500 KMa. Tako su službenici koji su danima štrajkali dobili 80 KMa povišice da bi povećali svoj prosjek mjesečne plate koji je iznosio 480 KM a ‘zakonodavci’ čitavih 500 KMa.

Obrazloženje je više nego veselo. Prijedlog povećanja i budžet su išli u ‘paketu’ i zajedno i da nisu usvojili taj paket stale bi državne institucije, penzije i ostale plate a to se nije smjelo desiti u interesu države.

Dakle, njihova slavna povišica je kolateralna šteta njihovog domoljublja i patriotizma.

Bilo je i ovakvih : ovo je sramota ali zakon je neumitan, mi trebamo, mi moramo promijeniti zakon.

A zakon je, proizilazi ne moguće mijenjati jer ovi što kaleme stalno povećanja na ogromnu platu trebaju da zakon mijenjaju. Kako slatko i prelijepo rečeno.

No, osim Izetbegovića i preko devedest posto ostalih poslanika parlamentaraca na upit o povećanju su se ‘zgrozili’ i odgovorili skoro isto kao i Bakir. Ili ‘dajem već odavno’ do ‘svakako, sve će u humanitarke’, ‘profa’ Denis Zvizdić je otišao i dalje: ‘ja sam čitavu 2019. dao svoj paušal preko 8.000 KMa u humanitarne svrhe..’. U čemu je onda ‘kvaka’, zašto ne promijeniti propis kad im pare ‘ne trebaju’ i kad je propis ‘falš’ ? Zašto da se pare daju iz budžeta njima a oni onda te pare daju drugima, zar ne bi bilo logičnije da odmah idu drugima?

U BiH nema logike, ovakva pitanja su neumjesna i prostačka. Prvo, jer u startu sumjamo u obraz naših parlamentaraca, drugo jer oni nikad ne lažu i kad kažu da će dati onda i daju, treće ako daju na ovaj način onda ‘ispada’ da daju svoje pare… Mogli bi nabrajati još – ne vrijedi, nema smisla ni ‘fajde’.

BiH prema statistici ‘spada’ među prve dvije najsiromašnije države Evrope dok su primanja političara kao u Evropi, dok se u BiH otvaraju ‘narodne kuhinje’ i za odrasle i za bebe čak, a preko pola stanovnika je na ivici ili u totalnom siromaštvu međutim nema ni naznaka nikakvog otpora ili pobune. Za razliku recimo u Evropi, gdje narod izlazi na ulice kad se poveća naknada za komunalne usluge, kod nas parlamentarci čak i u pandemiji nisu mirovali : isplaćivali su sebi dodatne iznose plate a radili ‘od kuće’.

I, opet ‘mirna Bosna’.

Nakon parade ponosa u Sarajevu prije par dana i performansa dvoje golih glumaca na trgu Susan Sontag osim jastrebova SDA partije tipa bizona Zahiragić Harisa koji je lično uređivao ćudoređe i čistoću bh glavnog grada vikom i prijetnjom, od vlasti je zaštitu morala zatražio i Reis Kavazović lično. Bilo je i onih (SDA megafon Faruk Kapidžić) koji su ‘pedere’ i golog slovenskog glumca uporedili po štetnosti sa Karadžićem i Mladićem, ili onih kao što je ministar Dine Konakovića Adnan Delić koji je u isti ravan stavio i silovane žene u bh ratu, i žrtve i šehide i mnoge druge socijalne kategorije koje su ovim događanjima u Sarajevu ugrožene ali niko nije ove zadnje postupke vlasti uvrstio u nemoral i bezobrazluk. Niti je iko pozvao i zatražio da prikoče, da ne kažem da im je iko zaprijetio a kamo li udaljio ih iz vlasti. Jer ubiše državi i naciju.

Tu mislim na predstavnike EU, na Visokog bh predstavnika, na tužioce i organe gonjenja uopšte, mislim i na još neke ‘čuvare’ države kao što su Željko Komšić, pisači pisama Denis Bećirević, Šemsudin Mehmedović ili Denis Zvizdić, na Reisa svakako, jer ne radi se samo o obrazu ili čistoći duše, na sceni je čisti kriminal umiven zakonima. Međutim u sjenci i evropskih i američkih političara i izaslanika i njihovih ‘ureda’ i ‘agencija’ za prevenciju i borbu protiv korupcije, bh parlamentarci, mafija u vlasti listom otima i pljačka. Jučer je, pazi sad ove čednosti i hrabrosti, saglasno između tri ljuta neprijatelja u bh vlasti za direktora Agencije prevencije korupcije izabran Elvis Kondžić, savjetnik Bakira Izetbegovića. Dakle, biće korupcije, jer sinonim za korupciju je SDA, po njenim kadrovima sve bh korupcije su dobile izvod iz MKR i ime.

Što hoću reći, zapravo ?

SDA redari morala i čistoće u suradnji sa Reisom vide svu opasnost u goloj guzici dvoje glumaca i u šetnji LGBT populacije, sve ostalo je sasvim noramalno u državi Bosni i Hercegovini. Čak i to kad neće da smanje porez na gorivo ili kruh, uz obrazloženje kako bi ‘bogati jeli i vozali se više’. Ja razumijem što takav stav o moralu i kriminalu imaju u vlasti i u Islamskoj Zajednici jer su to ‘dva oka’ u bošnjačkoj islamističkoj glavi, ali nikako ne mogu skontati da bh narod, oni koji sve te nepodopštine, sav taj šljam, kriminal i korupciju plaćaju iz svojih sirotinjskih džepova dok vuku šerpe i najlon kese iz narodnih i merhametz kuhinja može to mirno posmatrati i čak se smijati cinizmu i sranju ‘svojih’ predstavnia u vlasti i vjeri. Osim ako bh raja kao što je Bakir udario na humanitarku ‘Pomozi.ba’ ne živi u državi ‘Ludara.ba’. Ludnici poluotvorenog tipa.

U kojoj sve ima smisla čak i kad je besmisleno do bola.

U kojoj mogu još i uživati uz video igricu ‘El-Bake’ koja je simbolično na jednostavan način opisala i BiH i njenu vlast, kroz prizmu Bakira Izetbegovića.

Podsjećamo, ovu video igricu je nepoznati autor lansirao na Google Play aprila 2018. i iako je Izetbegović dao nalog da se utvrdi autor i procesuira, ništa još o tome nije objavljeno. U igrici Bakir odjeven poput pljačkaša sakuplja novac po gradovima, izbjegava policiju vješto, prosvjednike također a bodovi se zbrajaju izbjegavajući prepreke od Bužima do Sarajeva. Najviše poena donosi zadnja prepreka – vreća sa zlatom. Pomozi.ba.

photo ilustracija : Bakir Izetbegović u video-igrici ‘El-Bake’, arhiv