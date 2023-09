‘Istrage’ protiv američkih predsjednika i drugih ‘kapitalaca’ u Parlamentu, umjesto u tužilačkim i sudskim kancelarijama

Čudni su, prepoznati ali nažalost smiješni i žalosni putevi američke demokratije.

To se osim vanjske politike vidi još više ‘kod kuće’, u radu pravosuđa. Zadnja ‘istraga’ protiv američkog predsjednika Joe Biden-a kao i silna optuženja protiv prethodnog Donald Trump-a i mnogi procesi prije ovih, školski su primjer ‘pravde za svakoga’ i prepoznatljive nepravde.

Istorija se odavno nije poigrala sa američkom demokratijom kao ovih godina kada pred dolazeće predsjedničke izbore frcaju ‘istrage’ i ‘optužnice’ protiv američkih predsjednika. Zato jer se ne radi samo o prikazu političkog ubijanja protivnika već o nakaradnim nesudskim postupcima koji nisu ni blizu demokratije i poznatog i izvikanog američkog gesla ‘pravda za svakoga’.

Vidjeli smo na primjeru ‘osuđenog’ predsjednika Bill Clinton-a u ‘aferi’ Monica Lewinsky iz 1998. kako funkcioniše zakon za predsjednike i druge visoke funkcionere, vidjeli smo to nedavno i u slučaju guverenera države New York Andrey’a Cuomo. Podsjećamo, Clinton je poslije silne i medijske i ‘zvanične istrage’ administracije Bijele Kuće ‘priznao’ da i jeste i nije imao sexualne odnose sa pripravnicom Monicom, i za njega i za nas, stvar je riješena. Monica Lewinsky je psihički i fizički godinama maltretirana kako od strane bezbjednosnih agencija tako i od medija, čak je pobjegla u Veliku Britaniju, jedva je stala ‘na noge’.

New York guverner Cuomo je odstupio sa funcije i to je sve što je osjetio od zakona, jedan bivši glavni tužilac New York-a je davno u velikoj medijski raspirenoj ‘aferi’ čim je nagazio moćnu mafiju u vlasti, osuđen za seksualni skandal’ sa nekim prostitutkama.

Za običnu raju nema pobjeći od dugogodišnjeg zatvora i velikih novčanih kazni te gubitka svih privilegija čak i u minornim krivičnim djelima, ako nema adokata u postupku već samo onog ‘po službenoj dužnosti’, tu nema spasa. Zato imamo niz primjera da se ljudi poslije 40 ili više godina robije oslobađaju i izlaze kao slobodni, a država im dadne nekoliko miliona dolara odštete. Za ‘kapitalce’, sasvim je drugačija priča. Za političare, još drugačija.

Eto, nekakav Komitet-Odbor u Senatu i Kongresu, u takvim situacijama vodi glavnu riječ a ne pravosudni organi. Oni su prvi koji te optuže. Kolege sa posla te i osude. U postupcima gdje političare i predsjednike ‘istražuje’ odbor i organ unutar Parlamenta, umjesto da to odrađuje tužilac i ili Sud. Pa se tu danima drvi, iznosi prljavi i svaki drugi veš, ostarjeli skoro mrtvi senatori i guverneri postavljaju svakakva pitanja, javnost prati i navija a na kraju sve se završi dogovorom Republikanaca i Demokrata, jer drugih partija u vlasti nema. Po najgorem mogućem scenariu, samo su rijetki zaglavili u zatvoru, sve ostalo završava ‘odstupanjem’ sa funkcije ali vrlo rijetko ili dokazima da je sve regularno.

Ovaj i ovakav Komitet sada ‘vodi istragu’ protiv Joe Biden-a, vodio je proces i protiv Clinton-a, već dvije godine vodi ‘istragu’ protiv Dnald Trump-a. A tek samo ovih dana u završnici, Trump je nakon Komiteta optužen za seksulalni skandal, to je najčešće rezervisano krivično djelo za velike, bogate i važne face, te za prevaru banaka u svom rukovođenju svojim firmama dajući ‘lažne podatke o svojim firmama’.

Čitava halabuka ovih godina da li više od deceniju i pol Trump plaća ili ne plaća porez državi, nestala je sa radara. Njega pravosuđe Amerike još nije uspjelo natjerati da podastre ‘papire’ o obračunu taxe iliti poreza. Za ono što je najzaštićenije u Americi, Trump se izvukao, nikada nismo saznali za koliko je love prevario državu i koliko love mu je tim prevarama država ‘povratila’ neuplaćenog poreza. U medijima i u Svijetu se kaže ‘za svaki penny, svako dgovara’. Kakva ironija. Neka iko od građana pokuša da ne dostavi obračun plaćanja poreza pa će vidjet ‘svog Boga’ i zatvora. Trump i nemu slični ne moraju. Ovdje inače bogati vlasnici ogromnih korporacija svih vrsta koji zapravo upravljaju Amerikom, ili plaćaju minornu ili najčešće nikakvu taxu iliti porez, država im čak vraća po obračunu stotine miliona dodatnih sredstava. Pa nikom ništa.

Sramota je za Ameriku voditi istrage i procese protiv predsjednika, posebno je to sramotno na ovakav način. Kad svi znamo kako će se završiti.

Ko i ranije tako će biti i sa ‘otvorenom istragom’ protiv Joe Biden-a, pred nama je. Iako ima tu političarenja uz dolazeće izbore, iako su mediji dosta iznijeli o nezakonitom poslovanju njegovog sina Hunter-a (u prijevodu : lovac, op. Cross), koji je također poslije silnih ‘istraga’ optužen za držanje pištolja bez dozvole (kao SDA Salko Zildžić za nošenje pištolja u drugu državu), iako se drogira i droga je nađena u ‘domu Biden-ovih’, svi ostali grijesi sina Velikog Joe Biden-a su nestali. ‘Nestala’ je i ‘istraga’ Komiteta protiv Biden-a za ‘sakrivanje tajnih dokumenata kao i ona slična protiv Trump-a, sad je aktuelna ‘istraga’ povezanosti dobrog, starog i podobro senilnog predsjednika sa poslovima njegovog nestašnog sina. I nje neće uskoro biti na radaru, iako se zna da njegov sin nije bio bez pomoći oca.

Dobro, čak iako Republikanci hoće da se ‘osvete’ i da naprave ‘ravnotežu’ Demokratama zbog istraga protiv Trump-a, ovdje sa Joe Biden-om i njegovim sinom Huntero-m, nisu nikako čista posla.

Podobro se zna da je Hunter prije rata pozivajući se na Oca i njegovu funkciju u Bijeloj Kući poslovao sa Ukrajinom i mešetario sa tamošnjom vlašću, bio je čak i u vrhu odbora jedne kompanije za prometom nafte i gasa iz Ukrajine, što on i ne spori, iako se zna da tu ne bi zasjeo da nije sin najmoćnije sile na Svijetu, zna se i da se drogira i da je na drogama odavno, Joe Biden ipak pokušava opravdati kriminal sina i odbija svaku povezanost za odgovornost u ratu u Ukrajini sa poslovanjem njegovim i njegovog sina. Ništa nije, veli znao šta mu i kako sin radi, dok je rat sa Ukrajinom jednostavno morao početi zbog drugih razloga.

Sve češće se čuju prigovori i građana i Republikanaca da je USA ušla faktički posredno u višegodišni rat sa Rusijom u Ukrajini, između stalih razloga kao što su bitka za prestiž trgovine naftom i gasom te proširenja NATO snaga i slabljenjem uticaja Rusije i Putina, ličnim odnosom Amerike prema politici Putina, dobrim dijelom i zbog poslovanja njegovog sina. Slično kako što su Bill Clinton i Madeleine Albright na Kosovu i Srbiju naveli NATAO snage pod firmom ‘obuzdavanje Miloševića i obustavljanje rata’ a što nisu htjeli učiniti prije izbijanja sukoba, da bi se kasnije saznalo i vidjelo da i Bill i njegova sekretarica na Kosovu imaju i firme i spomenike.

Čuju se u Americi i stidljivi zahtjevi da taj rat treba okončati i da se mora prestati sa nekontrolisanim slanjem novca i oružja Ukrajini te ispunjavanju želja ukrajinskog predsjednika čime se slabi moć Amerike, međutim Biden je uporan. Podmiruje ratne račune Ukrajine novcem poreznih obveznika i oružjem i više niko od građana ne može izračunati koliko je Amerika poslala Ukrajini, na stotine milijardi dolara vrjednosti, uveliko se vidi da je i Evropa zbog ovakvg stava Amerike podijeljena, pa iako su sve češće primjedbe građana i ponekih političara da bi te novce trebalo pametnije iskoristiti budući da kod kuće ima mnogo važnijih problema, Joe ne odustaje.

No, zaključimo ‘svađu’ u Kongresu i Senatu. To je tipična predstava za raju. Joe Biden će kao i Trump ostati neuprljan iako zasigurno ‘ne radi pod avdestom’. Jednostavno, tako se radi u takvim ‘aferama’.

Farsa sa pravosuđem se nastavlja. Ali samo u klupama Parlamenta. I u ‘lovu na vještice’.

photo : sin američkog predsjednika Hunter Biden sa ocem, arhiv