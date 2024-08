GDJE SU MILIJARDE, IMA LI ĆAMILA, SDA, EMIRA ILI MUNIRE, GDJE JE DODIK : ‘Sreća’ u nesreći je što u gradu boravi jedva 800 stanovnika pa ih podmiruju cisterne Vatrogasnog društva

* Milijarde strane i domaće pomoći slile su se u ovaj tužni grad od završetka bh rata pa do sada, međutim pare su na volšeban način nestale, pokradene ili ugrađene u vikendice i asfaltiranja puteva i puteljaka bošnjačkih i srpskih funkcionera, u asfalte puteva ‘Marša’, u rasvjete do kuća političara, u Rijaset i u Potočare i u privatne džepove. Sve je to pokriveno brigom za ‘povratnike’ kojih u ovom gradu nema jer se tu samo mrtvi vraćaju i oplakuju samo jedan dan u godini, 11. jula.

* Danas kad govore kako je grad bez vode, navode da u gradu boravi jedva 800 stanovnika, grad nema ni restoran ni hotel, ni pekaru ni Bolnicu, ako se izuzme ambulanta u Potočarima, nema ni parkova. Gromoglasno natakanje i medijsko pumpanje emocija uz Rezouciju o Srebrenici te hvalospjevi u vezi tog dokumenta koji je bh političku i drugu situaciju zaoštrio do neviđenih razmjera, te gromoglasno nadvikivanje nad žrtvama neće dovesti vodu u rezervoare, kao što neće ni vratiti nekadašnje stanovnike ovog grada koji su planski iseljevani i smještani po brdima iznad Sarajeva.

* Mediji javljaju da oba vodovoda, nekadašnji stari i novi nisu u funkciji, pa se stanovništvo snabdjeva cisternama Vatrogasnog društva, što je bruka i sramota velika kao i genocid u Srebrenici. Gdje su sada ministar SDA Ramić i njegova bulumenta koja je godinama ‘izdvajala’ pozamašna sredstva ‘za povratnike’, gdje je podpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković lovac na funkcije i politički uhljeb koji je nastavio praksu bivšeg ‘kolege’ Ramiza Salkića pa samo slika i obilazi džemate i dovi po stratištima, ima li njegova hacijenda i vikendica ponad Srebrenice odakle dogovara lovišta sa Naserom Orićem bar hladne ako ne vruće vode, gdje je baš i taj Ramiz, to čudo od političara, ima li on u Tuzli odakle dolazi na posao u Banja Luku vode? Imaju li Potočari vode, vijesti govore da su oni priključeni na novi vodovod? Zna li to ili čuje li išta direktor Emir Suljagić koji je u Potočare kao poseban grad skrkao milione na račun žrtava, ili ga baš briga i on dolazi na posao iz Sarajeva ili iz Bratunca kao i ‘majka nad majkama’ Munira Subašić, kad ne piše knjige ili kad nije u avionu. I kuje nove projekte i planove za udžbenike u BiH a posebno za udžbenike svih država Svijeta gdje će se govoriti o njemu, o Rezoluciji i o genocidu na svim stranim jezicima?

Da li se Reis Kavazović bh ‘Ajatolah’ i političar SDA kome su puna usta nekakvih ‘šehida’ i žrtava genocida te povratnika, ikada upita kako će kad svrati u Potočare uzeti ‘avdest’ i pripremiti se za politički govor i dovu? Ili možda Potočari imaju poseban svoj vodovod? On bi trebao poprilično znati gdje su nestale pare iz donacija ne samo za ovu enklavu već i za BiH kao i njegov savjetnik ‘Hižaslav’ Cerić, skoro sve donacije su išle preko IZBiH a oni već tri decenije odbijaju dati podatke o njima.

Napominjemo da su u bh Parlamentu do sad bile dvije zvanične Komisije za utvrđivanje donacija koje su došle do cifre od oko 7 milijardi i tu stale, sve je zablokirano i raspršilo se, nikada se podaci neće saznati.

* Vode nema, nema ni povratnika ali je osposobljeno i obnovljeno preko 20 džamija na prostoru ove opštine, a samo jedna ili dvije su u ‘funkciji’. Vode nema ali smo dobili Rezoluciju sa kojom se kuju dodatni planovi i razvaljivanje zajedničkih odnosa, šta će nam voda. Voda je za normalne ljude nije za povratnike i građane Srebrenice.

Zbilja, ima li igdje Dodika i sadašnjeg načelnika Grujičića, da se bar oglase, zašto su vijest prepustili Komunalnom poduzeću, i zašto kad već i oni brinu o Srebrenici, nisu bar položili kakav šlauf sa nekog od brda iznad grada, ako već nemaju snage i love za saniranje gradskog vodovoda.

Kad već imaju nacrte i planove da gradu mijenjaju ime, mogli bi ga bar prije toga opskrbiti vodom.

photo : Srebrenica, detalj, arhiv