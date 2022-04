OTKRIVAMO Valter nije duh Sarajeva, to je stvaran lik i zove se Zukan Elez

Svi se sjećamo čuvenog kultnog filma Hajrudina Krvavca iz 1972. godine ‘Valter brani Sarajevo’ kojeg je u filmu maestralno odigrao beogradski glumac Bata Živojinović. Filma o kojem Kinezi zaluđeni komunistima partizanima posebno ilegalcem Valterom u opkoljenom Sarajevu od strane Njemaca i fašističkih sluga i njegovom mudrošću znaju možda više nego mi u BiH, o kojem postoji čak i virtualni muzej, koji film je dakako i nastao (‘based on the true story) na osnovu istorijskih činjenica.

Naime, u partizanima se borio i postojao je Vladimir Perić zv. Valter narodni heroj rodom iz Prijepolja (Sandžak, Srbija) koji je poginuo u borbama za oslobođenje Sarajeva na dan oslobođenja od okupacije Njemaca i NDH 06. aprila 1945. U pomenutom filmu dvojica njemačkih SS generala na kraju filma posmatrajući sa brda Grad u kojem obavlja akcije Valter a oni nikako da mu uđu u trag čak i pored ‘lažnog Valtera’ kojeg su ubacili ali je otkriven, pokazuju rukom po Sarajevu uz poznatu rečenicu ‘Das ist Valter’.

Eh, to su istorijske činjenice ali šta su one, ko su one? Kad istoriju pišu i farbaju pobjednici, u bh ratu to sigurno nisu bili partizani. Iako Valter ima bistu u Sarajevu i ulicu (čudi me da još to nije nestalo), iako ima i virtualni muzej, zvanična bh vlast Sarajeva koju predvodi već 30 godina SDA bulumenta nije mu nimalo naklonjena. Šta više, u zadnje vrijeme naročito u povodu 06. aprila ‘Dana Grada Sarajeva’ sve je više javnih stavova da je Valter zapravo fikcija, laž i mit partizana, te se zvanično vlast grada zalaže da se umjesto 06. Aprila Dan grada slavi 05. Aprila, kada su ‘prema provjerenim istorijskim činjenicama’ u grad umarširale jedinice ’16. Muslimanske brigade’ i oslobodile grad, a onda sutradan ‘Valter sa četnicima ušao slavodobitno i pobio neutvrđen broj viđenih Bošnjaka, kao što je jedan od njih Mustafa Busuladžić…’. Ima prijedloga da se ‘rođendan’ grada slavi u februaru a ne u aprilu zato jer je februara 1462 godine Isha beg Ishaković zapravo osnovao Sarajevo, još se ne zna šta će s tim idejama biti ali su na ‘sonu’. Prijedlozi su to koji dolaze ne samo od bivšeg načelnika Abdulaha Skake sada SDA ambasadora, tursko- bošnjački list ‘Stav’ o tome piše u nekoliko navrata braneći Busuladžića i nazivajući partizane fašistima… A sa načelnicom Benjaminom Karić kada su u pitanju spomenici i istorija nikad nisi siguran. Dakle, izvjesno je, Valteru je ‘odzvonilo’ u Sarajevu, pitanje je dana kad će mu glava ponovo (sa biste) završiti u Miljacki kao ona Andrićeva u Višegradu s početka bh ratovanja.

Valtera su kao temu često koristili i koriste i ‘prvaci’ političkih partija pa i muzičari nezadovoljni bh vlašću (Dubioza kolektiv : ‘Vratiće se Valter, jebaće vam mater’), neki su se sa njim i poistovjećivali. Kao Zlatko Lagumdžija, grobar socijaldemokratije i bivši predsjednik SDP partije, pa njegov ‘nasljednik’ Komšić Željko (još dok je bio u SDPu i u ranijim izbornim cirkusima), međutim sve su to lažni Valteri (kojeg je u pomenutom filmu maestralno odglumio Gidra Bojanić pa ga Bata dokusurio na Ciglanama), otkrivamo onog pravog. To je glavom i bez brade Zukan Elez, podpredsjednik SDP ‘nasljednika partizana’, takozvane ljevice koja očekujući Valtera koketira sa mafijom SDA i njenim partnerima u vlasti i ne vidi da ‘pravog’ ima u svojim redovima.

Ovih dana Zukan je na televiziji i po novinama i ne silazi sa naslovnica i ekrana. Vodi bitku sa neprijateljima Bosne i uz duž i poprijeko, prijeti ratom i raketama, udara na sve četiri strane. Beskrupulozno i bez zadrške, hrabro juriša na Srbe i Hrvate, na Ruse i Evropu, kao nekad Valter Perić, posebno je došao do izražaja u otkrivanju ‘izdajnika’ u ovom zadnjem pregovaračkom maratonu oko Izbornog Zakona i izmjene Ustava BiH.

Ima još ‘Valtera’ u BiH ali pravih kao Zukan je malo. Sam se otkrio, nismo imali težak zadatak.

I nije riječ o njegovoj borbi u stolici federalnog ministra za borce, za reviziju boračkog statusa branilaca bh iz zadnjeg rata u periodu kad je SDP imao vlast (2009, pa onda 2012) kada je najavio reviziju ljekarskih nalaza jer se broj boraca popeo sa 200.000 u ratu na pola miliona u miru (a što je koštalo državu najmanje 40. miliona KMa i broj nije promijenjen, nije smanjen već uvećan) riječ je o nečem drugom.

Nije ni to što je u ‘Oslobođenju’ 25.03. ove godine izjavio, nakon što je njegova partija odustala od učestvovanja u pregovorima da neće sa ‘izdajnicima’ (‘Kada, ustvari pozovu i zavrnu ruku slabićima političke scene i kad pristane “prvi u Bošnjaka” na podjelu BiH javi se bh. Valter’ …), hvaleći korumpiranog i kriminogenog ‘Osmicu’ Mehmedagića što vraća ‘neprijatelje države BiH na granici na Drini’, Valter se otkrio 03. martaove godine, ali eto, ovdje smo blizu otkrića, u stvari potvrdi naše ‘ekskluzive’.

Naime, tada je u jednoj kafani onako pijan baš kao i pravi pravcati Vladimir Perić (na kojeg pomalo i fizički Zukan podsjeća, samo što je uhranjeniji) izudarao jednog od gostiju iz ‘neprijateljske stranke’ kao u kakvom akcionom partizanskom filmu. I to mu nije bilo prvi put, ima on običaj tako da pravdu istjeruje uz kapljicu i u kafani gdje se inače u BiH sve i rješava. To je Valter, takvog smo dugo čekali i dočekali. Sve za pravdu i u ime države, zavrtanje ruku evropskih ‘hohštaplera’ u ovim zadnjim pregovorima je osujetio skupa sa predsjednikom Nikšićem i nije podlegao kao ‘ostali izdajnici’, lažni Valteri tipa Radončića ili Konakovića. Jok! Čak i pod realnošću da spašavaju Gidru Bojanića, hoću reći Bakira Izetbegovića ‘lažnjaka Valtera’, nema posustanja. Kad je nakon ovog obračuna sa lažnim Valterom u kafani u Bugojnu u ‘Oslobođenju’ pojasnio kada se i kako ‘vraća’ Valter u Sarajevo, sve je postalo jasno i čisto. On, Valter je tu, svi ga tražimo a on ispred nas, vodi bitke i ispravlja nepravdu i čuva državu a mi smo uz njega i partizane Nikšića i Komšića bezbjedni, bez njega smo niko i ništa.

Ako se ikada bude snimao remake starog bh partizanskog hita (a što se očekuje krajem ove godine i najavljivanih izbora), umjesto dvojice njemačkih generala na Žutoj Tabiji stajaće ‘kano klisurina’ Zukan Elez sa svojim predsjednikom Nikšićem i sa ahbabom Željkom Komšićem koji će uz poznatu dionicu lagane muzike izgovarati onu poznatu repliku.

‘Ich bin Valter hebo ti j’ amater’, dok će kamera tražiti kafane po Sarajevu a Zukan skromno buljiti u nožne prste. Jer skromnost je vrlina odvažnih i hrabrih.

photo screen : obračun u kafani u Bugojnu 03. marta 2022. godine, Zukan Elez kao Valter u akciji. U okviru-podpredsjednik SDPa i parlamentarac Zukan Elez, arhiv Cross Atlantic