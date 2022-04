Samo što je održao besjedu o uzvišenom Ramazanu, o skromnosti, skrušenosti i potrebi ‘ibadeta’, razmijenio čestitke, ukazao na potrebu dobrote, istine i suživota, svoje ‘mirotvorstvo’ koje je trajalo nepuna dva dana Reis ef. Kavazović je začinio u ‘Ramazanskim novinama’ pozivom na mržnju prema susjedima te najavio da postoji plan za uništenje Bošnjaka … A onda je kao i Bisera Turković zgladio na iftar u Katar, prethodno je ‘narezao’ vitre (od 8, 10 i 20 KMa) da popravi muslimanski PDV priliv i krvnu sliku bijelih ahmedija



Bošnjački mediji većinom podvlače mudrost, smirenost i miroljubivost aktualnog Reisa ef. Kavazovića, sebe tu ne ubrajam, odavno Kavazovića vidim kao radikalnog vođu, ‘nasmiješenog Cerića’ ali sa očima iz kojih izbija horor politika. Vidim ga kao licemjernog vođu bh muslimana koji je od prvog dana funkcije u Reisatu do guše u bh politici, iako se od toga uvijek ‘ograđuje’. I to ne u svakoj bh politici već u političarenju i kriminogenom vladanju državom skupa sa SDA braćom u vlasti. Osim sakupljanja muslimanskg PDVa – ‘zekjata’, investicija u suradnji sa investitorima i donatorima sa Bliskog Istoka to mu je omiljeni posao, da mu nije politike on bi što ono reče naš narod ‘crk’o od muke’. Međutim Reisovo političarenje je opasno, on bi trebao znati da se ‘nije igrati’ sa religijom jer raja u BiH i uopšte generalno na Balkanu je opijena vjerom, vjera je opijum za siromašni i neškolovani narod. Od bh rata to je doza droge i za novopečenu elitu političara vjernika i bijelih ahmedija.

Taman kad se mediji stanu utrkivati o njegovim ‘hutbama’, o ljubavi prema drugim narodima, suživotu u BiH i mudrostima, Reis se ‘zanese’ pa iz njega nahrupe radikalni i huškački istupi koji pobrišu sve njegove prethodne umotvorine, Kavazović se jednostavno ne može iskontrolisati. Neće ‘jezik nego pravo’. Kao onomad 2016. kad se izlanuo na skupu u Švicarskoj u vezi izbora u Srebrenici pa kasnije ‘peglao’ (“Nećemo halaliti nikome ko bude mogao, a ne bude htio. Svako ko može dati svoj glas, svako ko može da se registruje, svako ko može dozvoliti da ‘vlah’ ne vlada u Srebrenici. Nek mu je haram ako to ne učini… To je naše i to ne možemo ostaviti“), Reis je opet ‘u elementu’. U intervjuu kojeg je dao za ‘Ramazanske novine’ u Tuzli nalupetao se do mile volje a onda ležerno kao i naša biserna Bisera Turković odletio za Dohu u Katar na iftar sa šeicima. Tamo vode svi bh putevi. Da im se ‘oduži’ sa stotine miliona donacija i kredita za njegovu firmu Islamska Zajednica BiH.

Iako je samo par dana prije intervjua ‘vazio’ o miru i suživotu, o Ramazanu i ‘ibadetu’ (skup više radnji, učenje dova, ponašati se skrušeno i ponizno, sve ono što je dobro…), u intervjuu je to zbrisao svojim oštrim huškačkim jezikom, pokazao je uz Ramazan koliko drži do Ramazana i do svojih stavova. Uz napomenu da se ‘Islamska zajednica ne miješa u politiku’, Reis je nadrobio svega i svačega, uglavnom ono što vazda provlači kroz svoje govore-hutbe ili javnim nastupima. A dodao je ponešta i novoga.

Bosni se ne piše dobro, postoji plan da Bošnjaci kao narod nestanu (­ali ne navodi taj plan), genocid, Načrtanije, zle ideologije oko nas, ‘ustašizacija i svetisavizacija kulturnog, medijskog i obrazovnog prostora’, genocidni projekat uništenja Bošnjaka i Bosne, najavljuje neke nove sukobe…

Nikakvo iznenađenje, Reis je to. A uz Ramazan je najslađe raditi ovo što on radi. Kad se još zvanično ne može ratovati i ubijati puškama i granatama u BiH iako se listom ‘navija’ da već jednom zagrmi, može riječima. Koje često znaju biti opasne kao i oružje ili oruđe.

Prije nego je odletio u Dohu na iftar sa šeicima ipak je učinio ‘dobro djelo’. Za sebe i megalomansku ekipu uposlenih a visoko plaćenih ahmedija. ‘Narezao’ nas je, odredio nam koliko će biti vitre ove godine a koliko muslimanski porez ‘zekjat’. Da ne razmišljamo puno, kaže moramo platiti najmanje 8 a najviše 20 KMa, i to za vitre ali putem njegovih blokova. U protivnom veli nije ‘sahi’, neće nam se priznati kod Boga. Jašta. Vitre se daju ‘koliko ko može i daju se kome sam odlučiš’, za sevap kod Boga će mo lako.

Na onom svijetu, jer ovdje Reis diktira pravila, tamo neće. Pa će mo onda vidjeti šta kaže ‘zekjat kalkulator’ aplikacija za harač i ubiranje muslimanskog PDVa. Naime, islam je jedina religija koja u naplati poreza važe zlato i srebro u miligramima i određuje sebi harač od raje prema kursu zlata i srebra i vrijednosti imovine vjernika.

Čista i sramna reisologija, ništa drugo.

photo ilustracija : Reis sa horor očima, Reis ef. Kavazović, arhiv