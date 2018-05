Bosnom su oduvijek vladali ‘stranci’, zato ne čude nikoga SDA dupli aršin u nominaciji za kandidata bh člana Predsjedništva : jedan za Seku – Sebiju, drugi za Fahru, Fahrudina Radončića. Dva dobra i fina bošnjačka crnogorca.

Kako vrijeme odmiče, a odmiče brzo i neumitno nestaje, sve su veći izgledi da će nam se u BH Predsjedništvu u idućem mandatu smiješiti namrgođena ali ‘jedna i jedina’ Sebija – Seka Izetbegović. Poslednje ‘kandidature’ iz manjih centrala SDA islamističkog pokreta govore da Sebija ‘puše za vratom’ favorita Denisa Zvizdića, konačna odluka će se desiti valjda 26. ovog mjeseca, kako bi konačno mogli odahnuti.

Priče ‘lažova iz vijećnice’ (zbog javne laži i blamaže sa revizijom protiv Srbije prošle godine, kada je Bakir u vijećnici uz islamski kler i nešto političkih partija tvrdio kako njegov agent Sakib Softić ima odgovarajuće i validno punomoćje te kako postoje ‘novi dokazi’ u ovom procesu, iako je znao da ga je Sud Evrope ranije obavijestio da ta punomoć ne vrijedi te da od revizije nema ništa), kako je Fahrudin Radončić prozvao Bakira Izetbegovića, dobivaju na snazi lika i djela Bakirovog ovih vrućih proljetnih dana. U fazi kandidovanja bošnjačkog člana BH Predsjedništva kada se u opticaju pojavila vijest kako će dinastija Izetbegovića nastaviti da živi u Predsjedništvu kandidaturom Bakirove supruge Sebije Izetbegović, Bakir je hitro ustvrdio da ‘nema ni govora o kandidaturi njegove supruge i da se tu radi o spinovima’, da bi ovih dana, kada su kandidature počele frcati vidjeli kako ‘otpadaju’ Bakirovi favoriti Softić, Osmanović ili Zvizdić, a kako sve više kandidatura ‘dolazi za Sebiju’ iz podružnica SDA, što je klan Denisa Zvizdića poprilično i naljutilo da je nagovijestio čak i mogućnost da odustane od kandidature.

Bakirov moralni ‘salto mortale’, međutim ide dalje. Ne negirajući sada snažno kao par mjesci ranije učešće svoje supruge, još koliko jučer u intervjuu za ‘Vijesti,ba’ govori o ‘donošenju odluke aklamacijom’ u korist Zvizdića, kad se saberu sve kandidature’, uz istovremeno naglašavanje kako će Sebija uskoro ‘izrasti u nažnu ženu političara kakav treba bosanskohercegovačkom društvu’.

Što uz ‘aklamaciju’, znači dizanjem ruku poslušnih, Sebija je već ne izrasla, nego ‘usječena’ za slijedećeg bh člana Predsjedništva, jer ‘takva nam treba’. Uz to, iznio je niz najnormalnijih pohvala koje bi svako dao svojoj ženi, sa kojima nema tog Bošnjaka koji Sebiju ne bi oženio, uzeo, ili najblaže rečeno, prihvatio kao Predsjednika države.

Kada je prošle godine Fahrudin Radončić javnosti obznanio svoju kandidaturu za ovo upražnjeno radno mjesto koje će se popunjavati ovog oktobra na izborima, SDA je žestoko ustala protiv takve kandidature ističući niz razloga koji govore u prilog njihovom protivljenju, u međuvremenu nakon saznanja da bi Sebija mogla biti protukandidat, Radončić je malo ‘resetovao’ svoje učešće nagovještajima iz ‘Avaza’ kako bi u tom slučaju njegova stranka ponudila protukandidata u osobi Adise Omerbegović-Arapović, profesorice i nekadašnje zvijezde nevladine organizacije Centar Civilnih Inicijativa, trenutnog prebjega u Radončićevu stranku na funkciju podpredsjednika.

Osim već poznatih razloga da Radončić ne ispunjava ni minimalne uslove za kandidaturu tipa ‘da nije nikad prešao džamijski prag’ a što je jedan od najosnovnijih uslova bošnjačkog političara, mediji pod konntrolom SDA kojima se odavno već priključila i ‘Slobodna Bosna’ i njen konvertit novinar Senad Avdić, izbacili su na son ‘deset razloga zbog kojih Radončić ne može biti bh član Predsjedništva’ u kojima je i ovaj sa Radončićevim neodlascima u džamije i džemate, zatim njegove edukativne (ne)kvalifikacije ali jedan je pod rednim brojem 1 : ‘nije Radončić rođen u BiH’.

To su mediji pojasnili na tenane.

“1. Nije rođen u BiH. Kao rođeni Crnogorac Fahrudin Radončić se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine pojavio devedesetih godina. Iako Ustav i zakoni BiH dopuštaju pravo svakom državljaninu naše zemlje da se kandiduje za Predsjedništvo, ne treba smetnuti s uma da je praksa mnogih država u svijetu, uključujući i predvodnicu zapadne civilizacije SAD koja ima klasični predsjednički sistem, takva da se samo osobe rođene u toj zemlji mogu kandidirati za predsjednika, a u nekim državama se ide čak i dotle da vam i roditelji moraju biti rođeni u državi koju želite da vodite.”

Po ovom principu, dugo se u Americi vodila rasprava u predizbornim akcijama da li je regularna kandidatura Barack Obama-e na funkciju 44. tog predsjednika USA koju je obnašao u periodu od 2009 do 2017, budući da America nije našla razloga za ovu primjedbu, iako je Obama morao čak i rodni list dati u javnost, iz kojeg smo vidjeli da je rođen u Honolulu, Hawaii, u državi koja je adoptirana kao 50. sjedinjena država Amerike, dvije godine nakon njegovog rođenja, u oba mandata je ipak ova ‘sjenka’ lebdjela nad njegovom autobiografijom.

Elem, SDA je ‘uzjahala’ na isti takav princip kad je u pitanju kandidatura Radončića, ‘iako to ne poznaje UStav BiH’, taj ‘natural born citisen’, što će reći samo oni rođeni u državi mogu se kandidovati za tu funkciju, navodeći kako je Radončić rođen u Crnoj Gori, Gusinje, Berane, pa prema tome ne može biti ni Bh Predsjednik. Bošnjaci obavezno namjerno i pogrešno člana kolektivnog organa titulišu predsjednikom, još od Alije pa do sada, iako se radi samo i jedino o ‘članu Predsjedništva’, jer BiH ne ma institut Predsjednika.

Dobro, Bakirovi mediji su izvrsno to primjetili i izanalizirali Radončića i uz duž i poprijeko, svi znamo također da nema šanse da Crna Gora bude ‘adoptirana’ u BiH kao Obama-ini Hawaii, ali šta ćemo SDAovci braćo i sestre sa Sekom? Mislim, kako će mo to ‘premostiti’ sa Sebijom Izetbegović? – pitanje je sad. Jer, i ona je kao i Radončić iz bratske nam države i susjeda Crne Gore, nije rođena u Bosni već tamo, u mjestu Golubovci kod Podgorice (Titograda), i na isti način je kao i Radončić i kao hiljade Sandžaklija i ‘Bošnjaka’ iz svih krajeva Svijeta dobila BH državljanstvo vještačkim putem odlukom bh državnih organa.

Dakle, nije prirodnim putem ‘rođena Bošnjakinja’ kao što nije ni Radončić, a svi sada šute, već ‘nema bolje’.

Jasno je k’o dan kako tumače Ustav BiH i ‘pravila’ SDA hijene u borbi za vlast. Prema svojim aršinima i onako kako hoće i žele.

A Seka, možete li je zamisliti u Predsjedništvu, čisto na jedan mandat da Bakir ‘presiječe’ zakonske zapreke pa da se opet kandiduje?

Ja mogu, boli me uvo, moj ‘predsjednik’ Bakir nije nikada ni bio, nije mi bio ni njegov ćaća, kojeg je zvao ‘tata’ a nakon što je spoznao islam preko oca supruge koji se zove Islam – ‘baba’, neće to biti ni Seka.

Jer, kad je mogao Yugosloven, ratni profiter i nepresuđeni ratni zločinac Ejup Ganić iz Sandžaka biti podpredsjenik bh Predsjedništva onda, što to ne bi mogla biti strankinja Seka sada. Kad je mogao Glavni u oružanim bh snagama biti Sandžaklija Sefer Halilović, također ‘stranac’, kad su nam na svim važnijim funkcijama od Predsjedništva Sandžaklije i drugi ‘stranci’ (jednom smo imali čak i ambasadora BiH Arapina – Samer Rešidat, op. Cross), sve ‘nerođeni u Bosni, šta bi onda zasmetalo da nam predsjednikuje i crnogorka Sebija Ietbegović?

Ako se u izborima susretnu Radončić i Seka, biće zanimljivo do bola. Jedva čekam. Dva stranca a jedno predsjedničko mjesto. Biće po onoj crnogorskoj narodnoj, kad će Fahro priupitati Seku : ‘što se mala uobrazi, od koga ti to dolazi, il’ po babu il’ po tati, kaži dušo, kaži dušo života ti..’, a Seka mu odgovori : ‘Moj Dragane viđu fino, nit’ si voda, nit’ si vino, nit’ si vino, nit’ rakija, nit’ si moja, nit’ si moja simpatijaaaa’.

To se ne smije propustiti.

A SDA mediji, a raja bošnjačka?

Eh, smiješnog li pitanja. Preovladaće ipak ‘džamijski prag’ i ona poznata kao ajet uzrečica Sekina koja dokazuje u šta je ‘izrasla’. Kad su je pitali šta misli o osipanju stranke i silnim odlascima iz SDA, lakonski je odgovorila ‘jedan ode, dva se rode’. Eto, pa ti ‘stisni’ i ne izaberi ovako mudru Bošnjakinju.

photo : Sebija (Građević) Izetbegović, arhiv