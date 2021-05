Željko Komšić i Šefik Džaferović uz pomoć snaga NATOa posjetili Republiku Srpsku

Da nije bilo ‘združene’ taktičke vježbe NATO snaga i ‘zajedničkih oružnih snaga’ BiH, vježbe koja se pompezno najavljivala danima u medijima a onda još toliko iscrpljivala poslije vježbanja, ne bi puno toga saznali, kao i obično kada je riječ o politici ‘bošnjačkih predstavnika u vlasti’: saznaćeš istinu tek kad se više neda sakriti.

‘Brzi odgovor’, taktička vježbaonica NATo snaga donijela nam je slike dvojice članova troglavog bh Predsjedništva sa Manjače (treći, Dodik, se ušutio i nestao sa medijskih radara), da ne bi nje, nisam siguran da bi Željka Komšića i Džaferovića vidjeli u ovom ‘manjem bh entitetu’ naskoro. Ne zato što im neko brani da odu ‘tamo’, već zato što nisu plaho ni izgarali u tim posjetama i tom prisustvu ‘svakom pedlju naše Suverene i Jedine’, kako to voli Šefik Džaferović naglasiti a Željko ponoviti u svakoj prilici, čeznući da kao i u ‘ostatku Federacije’ mogu svakodnevno učiti dove i polagati vijence, slaveći ‘historijske bitke’ širom zemlje ‘pod kontrolom vlasti Federacije’.

Dakle, čuli smo već poznate nebuloze i taktičke borbene rečenice (‘mi najhrabriji, najjači, mi partneri Amerike, mi ušli u NATO, mi smo nepobjedivi, da ne bi mene, nas, ne bi bilo APN zajebancije, ne bi bilo države jednom riječju), ali mene je najviše impresionirala slika ‘zlatnog ljiljana’ Komšića u sportskoj jakni (nešto slično je ‘nabacio’ i speglani Džaferović), okruženog američkim i našim junacima dok iza njegovih leđa hrabro i prijeteći kruži najnoviji američki borbeni helikopter, uštogljenog i platično bezbojnog Džaferovića jedva sam primijetio.

Da je bilo prijevoda na engleski, možda bi i zvučni ugođaj bio isti ili sličan onom što ga je upriličio bivši američki predsjednik George W. Bush onog finog 1. maja 2003. godine kada se naciji obratio sa nosača aviona ‘Abraham Linkoln’.

‘Mission Accomplished’, stajalo je na transparentu iza leđa nasmijanog W. Bush-a dok je iste riječi izgovarao u kamere pojašnjavajući Americi kako je u Iraq-u ‘zadatak obavljen’, kako je rat završen. Podsjećamo, George W. Bush je napao Iraq na osnovu fiktivnih, lažnih ‘dokaza’ kako Saddam Hussein posjeduje ‘oružje za masovno uništenje’ čime je Ameriku uveo u rat na Bliskom Istoku koji u nekim varijantama traje i dan-danas, iako je zvanično tamo završen. Tada, kad je Bush veselo cvrkutao kako je ‘blitz krieg’ u Iraq-u završena stvar Amerika je imala ‘samo’ 104 mrtva vojnika, već krajem februara 2011. taj broj je iznosio tačno 3,424, pitanje je da li je taj broj ikada postao konačan, svi znamo šta se još i danas dešava i Iraq-u, u zemlji koju je Bush ‘sa svojom koalicijom’ upropastio za sva vremena, zbog čega Bliski Istok nikada više nije ‘onaj stari’.

E, kao i onda George Bush, tako je i ovog 24. maja zborio ‘naš zlatni ljiljan’, kakvog nema u bh džennetskoj bašči, jer samo o njemu i o njegovom ljiljanu svi tarlahaju.

‘Misija je uspješno okončana’, vazio je ‘zlatni ljiljan’ kao onog 1. Maja George W Bush, svjestan kome i šta govori, još svjesniji da misija kao ni ona u Iraq-u nije ni blizu ‘kraja’, pusti priče naše balkanske, ‘vidi kako smo zreli za NATO, ne možeš razlikovati Bošnjake i Amerikance, kao da ih u onim maskirnim uniformama i onako namazane i za vježbu spremljene možeš prepoznati.

Ova paralela ima nekakvog smisla iako, naravno Amerikanci nisu tu da napadnu Bosnu ili Republiku Srpsku jer se medijsko orgijanje svelo upravo na to. Evo, gotova stvar, ušli smo u NATO, sad će mo krenuti u ostvarenje ostalih ciljeva. Kao što je ‘ukinuti Republiku Srpsku’, ‘uhapsiti Milorada Dodika koji je pobjegao u mišju rupu’, ali ono najosnovnije i najglavnije : vidi našeg hrabrog Željka kako je bio u pravu i kako je ‘sjebo Čovića’ pa smo evo, kako najaviše mnogi bošnjački zadojeni mediji, već ušli u ovaj vojni Savez.

Istina naravno nije ni blizu, mi i dalje ne znamo šta su Šefko, Željko i Milorad potpisali glede and unatoč APN program i planova, i ulazak u ovakav Vojni Savez se ne obavlja vježbom i hvatanjem zamišljenih neprijatelja, zna se, čak i u toj korumpiranoj i kriminilaziranoj Bosni kako to ‘hoda’. Bez saglasnosti sva tri predstavnika u Predsjedništvu i odluka njenih zakonodavnih organa nema od tog ulaska ništa, ali Bošnjaci su pored vječite priče zamišljenog i patriotski napaljenog Komšića spremni za takvu vrstu zabave, čak i pored nesporne činjenice što znaju stav Srba o NATO kuhinji. A možda sada i Hrvata, ko zna, znanje ‘jest krHko’.

Ma mi smo u toj nenadjebivoj slatkoj a našoj priči čak i bolji od ‘debelih i neuvježbanih Amera’, eno, jedan naš je bolji u sklekovima od Amerikanca, što dobiva naslove sve ‘pršti i gori’, kao da se brojem sklekova ulazi u NATO.

U BiH je toliko državnih i sistemskih problema, posebno sa covid-19 pandemijom, međutim nije to ništa naspram činjenice da je Komšić na Manjači skupa sa Šefikom (vala i neka je, postalo je više odvratno i degutantno gledati ih na Kovačima i na šehidskim grobljima uvijek u istim pozama : on, Šefik uči dove i gleda u Nebo, on, Željko : skrušeno gleda u svoje nožne prste a onda obojica raspale po državnim neprijateljima iz svih oruđa i oružja, dok medji sve to prikazuju kao državnička zanimanja i poslove, kao da su Kovači državni hram) tako je sve osim ‘Brzog odgovora’ završilo u svojevrsnoj medijskoj blokadi.

Ljudi umiru jer nema u bolnici spasa a nema ni vakcina, ali ima rata i vježbanja, afera sustiže aferu, krade se bezočno i otima na sve strane, međutim naša dva ‘heroja’ naše ‘gazije’ stoje čvrsto na braniku Bosne na Manjači, ‘mirno spavajte’.

Da, znamo mi odlično da nismo ušli u NATO, da znamo mi da Komšić na svojim ratnim zaslugama pliva i napreduje u državnim stolicama i već najavljuje novu ‘bitku protiv Dragan Čovića’, da znamo mi da ‘naše zajedničke oružane snage’ imaju problema sa platama, opremom i prehranom a mi drvimo o ‘partnerstvu sa Amerikom’ i našoj nepobjedivosti i ‘spremnosti da zaštitimo suverenitet države’, samo i zato jer mi tako volimo i tako hoćemo. Dok ništa tamo, osim Šefika i Željka nije naše, mi smo i u oružanim snagama ‘sadaka snaga’, sastavljena iz tri nacionalna podijeljena puka koja ‘baštine’ svako svoje, ni blizu ‘zajedničkog’ očuvanja zemlje.

O, da, ova vježba je pokazala i ono što su i ‘grane na pticama’ u BiH znale. A to je, da je uz pomoć SDA, turskih donacija i bošnjačkih glasača uz nagovor Islamske Zajednice Željko Komšić ‘zajahao’ u bh Predsjedništvo ‘kako bi spasio Bosnu’ te načisto izigrao hrvatsko glasačko tijelo jezdeći na principima ‘građanske države’, sve sa ciljem kako bi imali u Predsjedništvu ovo što imamo danas. Ništa.

Vehabijsko glasilo na jaslama Islamske Zajednice BiH i SDA partokratije ‘Saff’.ba je tu ‘dugo sakrivanu ‘tajnu’ pojeftinio ‘do daske’, tekstom i naslovom u dan završetka vježbe na Manjači. ‘Komšić ispunio obećanje: Izbacivanjem Čovića iz Predsjedništva deblokiran NATO put BiH’.

Dakle, nije u pitanju Komšićevo ‘svako ima pravo da glasa za mene živimo u građanskoj državi’ nego je na stolu klasična izborna ujdurma koja se zove ‘izbacivanje Čovića iz bh Predsjedništva’.

E, o tom ‘izbacivanu ‘zlatni ljiljan ‘ Željko ponovo zbori, hoće ponovo u bh Predsjedništvo, već se ‘nevoljko kandiduje’ skoro dvije godine pred izbore okupljajući nekakvu ‘lijevu desnicu’ žrtvujući ionako skoro nestalu DF stranku, sa onim već poznatim ‘ma ne znam ja, šta ja znam, možda’, iako zna i svi znamo da smo ‘izgubili Hrvate’ njegovom ‘građanskom direktivom’ u bh Predsjedništvu. I Predsjedništvo, najviši organ države. Dakle dobili ‘Željka na ćupriji’.

Jer, sve nevolje sa Hrvatima su odatle počele a mi već godinama tvrdimo da to nije istina. I živimo od Željkove i Bakirove matematike ‘2: 1’ je sigurna kombinacija, hinjeći da ne znamo da u bh Predsjedništvu propisi ne priznaju matematiku već konsenzus, dogovorno odlučivanje.

Kao što smo tvrdili da nema vehabija, da nije bilo Pogorelice i iranskih i bh instruktora i ‘humanitranih selefija’, da nema lopova i kriminalaca na šehidskom groblju Kovači a oni uz samog Aliju i tamo ćeš stalno vidjeti ‘državu’ i državne predstavnike, da ‘naši nisu činili zločine’, da ArBiH nije islamizirana i ideologizirana po naredbi vrha bh vlasti, da nam nikada u glavi nije bilo plana o stvaranju ‘islamske krijeposne države’, da ..

Misija nažalost nije završena. Ili, da se ‘pravim Englezem’, malo : “Mission Not Accomplished” – kako je ‘Time’ okarakterisao i analizirao laž američkog predsjednika već oktobra 2003.

Za početak, evo, neka i Šefik i Željko odu na Manjaču koliko sutra ili prekosutra, ne moraju ništa drugo uraditi, neka samo tamo svrate na kafu, da vidimo koliko smo suvereni i nepobjedivi.

Međutim, kao što rekosmo, oni nemaju potrebe za tim. A nema ni ‘brzog odgovora’, završeno.

photo screen ‘saff.ba’ : Željko Komšić na vježbi NATO snaga i oružanih snaga BiH, maj 2021, arhiv