U BiH vlada opšta i histerična osuda invazije i agresije Rusije na Ukrajinu, svako ko podržava Rusiju i njene zločine ili šalje u rat svoje vojnike te posebno ko ne podržava sankcije Amerike i EU notorni je izdajnik, zločinac, neprijatelj države BiH, međutim ljubomorno čuvamo i šutimo o glavnim pomagačima Putina i suradnicima Arapima i generalno muslimanima sa Bliskog Nam Istoka, čak su nam zbog toga Putinovi teroristi Čečeni ‘naša braća’ simpatični heroji i gazije

U sveopštoj histeričnoj i ratnohuškačkoj atmosferi bh državnih bošnjačkih medija preovladava nebulozna mantra kako se sudbina BiH rješava u Ukrajini, još bezobraznija i opasnija je ona o permanentnom dozivanju i prizivanju rata u BiH uz paradiranje generala, vehabija tekbiraša, praćenje Srba i Hrvata u državnim i vojnim te sigurnosnim strukturama koje provode ‘nezavisne’ i lobističke državne organizacije, popis ratno sposobnih i pripremanje skloništa i čišćenje podrume, dok je svako onaj ko ne podržava brutalne sankcije uvedene Rusiji u ovoj agresiji na nezavisnu i suverenu državu Ukrajinu neprijatelj BiH na kojeg treba udariti svim sredstvima i crtati mu mete po čelu. Međutim i tu ima ‘jednakih i jednakijih’.

Iako je agresija za osudu, stoje i sankcije (koje neće uopšte naškoditi Putinu već će zbog njih nastradati ruska sirotinja, neke su bespotrebne i neproduktivne pa čak i diskriminirajuće kao recimo one o izbacivanju sportista sa takmičenja) ali u BiH koja se još grije na ruski plin i topi ugaljna njihove peći i rezervne dijelove nema nikakvih pravila ni rezona jer ni tu nema jedinstvenog stava. Kako je moguće i gdje je tu moralnost i čistoća bošnjačkog uma (inetelektualnog i vjerskog, jer BiH je vjerska država) kad iz petnih žila osuđuju Milorada Dodika ili Srbiju jer ‘podržavaju Putina i njegovu agresiju’ i neće da mu uvode sankcije ili zbog čega se i šutnja o sankcijama i verbalnim osudama Dragana Čovića prema Putinu medijski razrađuje i analizira kao podrška Dodiku i Rusiji, dok nijedne riječi krivice ili nedaj Bože osude nema prema Arapima sa Bliskog Nam Istoka ili prema bratu Erdoganu i Turskoj, koji su šutljivi na isti skoro način kao i Srbija recimo, i koji su sa Putinom svaki dan ‘na vezi’. Ili prema Americi koja je glavni zagovarač sankcija ali Arape i Turke nema namjeru sankcionisati.

Ma čak i kad ne šute već kad direktno i javno izražavaju svoju spremnost da pomognu Putinu i da ostanu uz njega, iz BiH nema ni slova mržnje ili kritike a vidimo i znamo da su svi skoro redom i listom Arapi ‘na strani’ Putina.

No, ni to nije sve. Šuti se i na javno postrojavanje čečenskih tekbiraša i terorista Ramzana Kadirova kojem je na rever zakačio cvijet Srebrenice njegov ahbab i prijatelj ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić savjetnik aktualnog Reisa i koji (Kadirov) čeka mig pa da sa cvijetom Srebrenice raspali po Ukrajicima, dok su slike hodža u Ukrajini u uniformi i sa puškama ‘slike dana’ kao da idu na hadž a ne u strastveno ubijanje. Nema reakcije ‘majke’ nad majkama Munire Subašić koja budno pazi svaku riječ ili slovo iz Banja Luke ili Beograda i Zagreba, nema famoznog ‘intituta’ za izučavanje genocida iz džamije u Hamiltonu u Canadi i notornog moraliste Emira Ramića, na svojim tweett nalozima aktivnijim od naloga Donald Trump-a nacionaliste i ižvakanog bh političara Emira Suljagića i jarana mu Reufa Bajrovića iz lobističke bljuvotine ‘Alijansa’ osim praćenja Srba i Hrvata i njihove podrške Rusima te poziva na rat nema ni riječi kritike, ukora ili nedajBože osude na braću Arape i Turke, iako bi po svim uzusima na koje se pozivaju, na vjeru i čistoću duše, osuda morala ‘pasti’ na svaki poziv za ubijanjem, bilo gdje i bilo koga. Naravno, ušutio se o osudi još jedan ‘institucionalni’ stručnjak iz Ljubljane Zijad Bećirović razrađivač rata u BiH i famozne tajne akcije nekih sila codnog imena ‘Kula’, umuknuo o Arapima i šeicima čak i ‘vlahomrzac’ i mirotvorac sa horor očima Reis ef. Kavazović (osim što se ‘ogradio od izjave ‘Hižaslava’ Cerića koji je prije par mjeseci izružio Evropu a pohvalio Ruse i Putina te braću Čečence), maca pojela jezik i Šemsudinu Mehmedoviću koji zna mnogo toga o Arapima ali mu se samo priviđaju Srbi i Hrvati, sada i Putin i Evropa, glagoljivoj Benjamini Karić zvanoj ‘džamije, katedrale i crkve’ i pomalo Kazani te Bakiru Izetbegoviću koji su sve bili dogovorili da se pobratimimo sa Čečencima u tri grada, o čemu smo već pisali…, šute i tzv. opozicionari lovci na fotelje, a Arapa puna Bosna, nikad nije bila punija.

Je li po Kur’anu na kojeg se pozivaju bh potpaljivači rata i mržnje normalno ubijati i još normalnije ljubomorno čuvati i štiti braću koja idu da ubijaju? Jeste, tako upravo bh mediji i ‘glavni izvori’ medija iz riznice Avde Avdića i arhiva OSAe jarana ‘Osmice’ Mehmedagića razumiju i vjeru i državu koju su sa tim poistovijetili. Tako se i Kur’an tumači, lova zakon mijenja.

Alija Izetbegović je dao Bosnu testamentom u nasljedstvo (u amanet) dok Saudi Arabia i ostala braća daju lovu za džamije, tekije i islamske fakultete i škole. To se u BiH zna cijeniti. Plus, braća su po vjeri i zato, sve im je oprošteno. Kod takvih rezona i razmišljanja, ostaju onda da se osude Srbi i Hrvati, Ukrajina je došla na son ‘kao kec na desetku’. Bez obzira na nespornu činjenicu da sa njima učestvuju u vlasti i da moraju da sa njima žive i da gledaju jedni druge. Sve dok ih ‘smrt ne rastavi’.

Kad je već tako, onda ovo naprđivanje i piskaranje te potpaljivanje vatre u BiH i praćenje šta će reći Amerika koja također ne osuđuje Arape ili dio Evrope, dođe samo kao to : granje i gusto sranje. Koje će tek da usmrdi Bosnu, već sada debelo tukne.

