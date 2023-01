Nesuđeni ambasador DF/Željka Komšića ‘nezavisni novinar’ Erol Avdović nagrađen priznanjem Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, u svom zahvalnom govoru kritikovao ‘imperijalnu Ameriku’, BiH proglasio Republikom

Na očiglednom zalasku svoje novinarske karijere novinar-penzioner Erol Avdović kojeg vazda titulišu ‘nezavisnim’ prošle i ove godine više boravi u BiH nego u New Yorku. Razlog je jasan ne samo zbog njegovih javljanja ‘iz sjedišta UNa’ gdje je još pred izbijanje sukoba planski poslan u USA ili zbog njegovih očiglednih i pristrasnih komentara i tekstova ili zbog svakodnevnih ‘tvitt patriotskih doskočica’ sa Emirom Suljagićem ili Reufom Bajrovićem, već najviše zbog toga što je pri zalasku svoje novinarske karijere ‘ušican’ za bh ambasadora ispre DF/SDA kolacije.

Kako je taj plan sve manje izvjestan zbog prestruktuiranja bh vlasti poslije zadnjih izbora iako se od toga još nije odustalo, Avdović je sve više vremena po bh televizijama nego kod kuće u USA. Analizira, vazi u stilu svakog hafiza, njegova nezavisnst se načisto istopila u već poznatom bošnjakovanju koje tinja u svakom ‘osviještenom Bošnjaku’ i patrioti, samo je pitanje sekunde kad će se pokazati.

Nekadašnji zaista dobar i poželjan novinar se javno prestrojio, valja penzionerske dane oprihodovati. U tv intervjuu za islamsku tv ‘Bir’ 10.01.23, Avdović se rastopio od merhametluka, ‘pravednosti’ i objektivnosti’, o svojim uspjesima, u susretu sa javnim značajnim političkim facama Amerike o svojoj ljubavi prema Sarajevu, o Svevišnjem koji mu je podario i zdravlje i objektivnost i pravednost, posebno su slatka i preslatka tumačenja i misli njegovih predaka ‘dede’, ‘amidže’ i ostale mnogobrojne familije, poznate ‘bošnjačke loze’ iz koje potiče.

Osvrnuo se i na nedavno dobiveno priznanje ‘Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca’ navodnog nevladinog udruženja iz Sarajeva koje mu je, kaže ‘najdraže u životu’ (jer naravno, drugih nije do sad ni dobio), na upadicu novinarke Aide Čičak ‘zato jer je od naših’, ostao je samo veliki i široki osmijeh ispod njegovane bradice, kao znak odobravanja.

U tom pitkom razgovoru Avdović je čas Bosanac a čas Bošnjak, svašta je kazao a ništa konkretnog rekao. Osim da se borio za BiH, zbog čega je kaže i planski poslan u New York (poslao ga Mufid Memija) da tu oformi predstavništvo za BiH što je i učinio) pojašnjavajući to kao pravdanjem da se borba za domovinu nije vodila samo puškom već i ‘riječju novinarskom‘, pričao je o svom školovanju, o djetinjstvu u Skopju gdje je rođen pa o preseljenju u Sarajevu, išao je čak dotle u samohvali i značaju zbog čega su mu se mnogi izvinjavali jer su pogriješili kao mnogi generalni sekretari UNa, koji su nakon njegovih tekstova ‘priznali da su pogriješili kad je BiH u pitanju’.

Svoje sramno pravdanje DF ambasadora Sven Alkalaja kada je isti po diktatu iz Sarajeva u glasanju u UNu o Rezoluciji osude Irana zbog kršenja ljudskih prava ostao ‘suzdržan’ ne prihvatajući takav dokument, ovaj ‘nezavisnjak’ nije upisao u svoje uspjehe, nije ga novinarka ni pitala jer se to podrazumijeva.

U zahvalnom govoru pred Vijećem Kongresa bošnjakih intelektualaca 22.12. prošle godine u stilu priželjkivanog šefa Komšića zamaskirano je kritikovao Ameriku („Svaka imperija zvanično je govorila da nije kao druge, da ima misiju da prosvijetli, civilizira, uvodi red i demokratiju – i da silu koriste samo kao krajnje sredstvo. A onda brzo otkrijemo da uvijek postoji i hor dragovoljnih (domaćih) intelektualaca da izgovore smirujuće riječi o benignim ili altruističkim carstvima, kao da ne treba vjerovati svojim očima.”) i njene imperijalističke poteze, proglasivši USA Republikom lažnom tvrdnjom jer svi znamo da Amerika nije Republika (‘kao američki senatori svoj konglomerat‘), a onda i BiH tako preporučio nazvati.

‘Ako je tačno da Bosni i Hercegovini treba novi Društveni ugovor, a treba joj, onda Bosna i Hercegovina valja biti liberalna, demokratska i u punom smislu te riječi – Republika. Bez ograničenja, bez nametanja i diktata, ili miješanja sa strane. Oslovljavajmo je onda tako, ili čak džentlmenski titulirajmo – Republikom. Činimo to iz respekta prema nama samima – i iz poštovanja prema našoj domovini Bosni i Hercegovini’.

Kad je već tako, ha’jmo i mi džentlmenski onda reći da je Avdović već u ambasadorskoj stolici.

* Nekadašnji i sadašnji članovi Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca koji je Avdoviću dodijelio Priznanje, spisak nije potpun ni konačan :

Alija Izetbegović, Alija Isaković, Atif Purivatra, Enes Duraković, Muhamed Filipović, Ejup Ganić, Adil- beg Zulfikarpašić, Mustafa Cerić, Haris Silajdžić, Senad Hadžifejzović, Rasim Delić, Enver Imamović, Amor Mašović, Abdulah Sidran, Mustaf ef. Spahić….



photo : Erol Avdović, intervju islamska tv ‘Bir’, 10.01.2023, voditeljica Aida Čičak, arhiv