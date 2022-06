‘Hižaslav’ Cerić Mustafa opet u ‘elementu’ : braneći Bakira Izetbegovića od Amerike brani sebe i svoje lopovluke, upoređuje Aliju Izetbegovića sa prvim predsjednikom Amerike (George Washington 1788-1789) samo zato jer je Alija želio Republiku BiH, najkoruptivnija bh ahmedija zapravo štiti sebe.

‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, bivši Reis a sadašnji penzić i savjetnik aktualnog Reisa Kavazovića, lupeta i zabavlja bh javnost. I šire, evo ga opet na sraoni ‘Bošnjaci.net sa kritikom i napadom na Amerikance pod naslovom ‘neobavezni razgovor sa prijateljem’, da se ‘Ameri ne dosjete’.

Ljut je ‘mafiozo u Bošnjaka’, ova najkoruptivnija bh ahmedija, što je američka ambasada izdala saopštenje kako ‘američki i ciljevi SDA braće nisu isti’ te kako su direktno SDA i Bakir Izetbegović najodgovorniji za korupciju i kriminal u BiH, jer koče procese borbe protiv korupcije, pa im (ne može izdržati jer ga svrbi stara olinjala guzica a i lično se to dotiče i njega samoga) odgovara i ‘uči ih pameti’.

Da to nije slučajno, povezao je to i sa naknadnom kritikom Amerike na bh medije budući da odlično zna iz kakve kanalizacije od medija se inače i javlja (Bošnjaci.net). Ali, ta kritika je kao fol ‘prijateljska’ jer prijatelji se mogu kritikovati a opštepoznato je da smo ‘mi’, tj. Cerić i Bakir prijatelji sa Amerikom i još njeni ‘partneri’. Ovo sa ‘partnerstvom’ je isto kao ono što su Amerikanci odlučno napali a što je Bakir objavio prije kritike: naši ciljevi Amerike su isti, a ni blizu.

Uz to ide i prikrivena i mufljuz oštrica kako Amerikanci tolerišu ‘sitne greške’ neprijateljima Bosne a neće eto Bakiru te kako ‘mali partneri’ nemaju pravo ni na malu a kamo li na veliku grešku, začini to sa genocidom, Srbima i sa ‘uzp Hrvatima’, pa onda zaključuje. Zapad ‘kažnjava’ dobre (Bakira i SDA) da budu bolji a nagrađuju loše da budu još lošiji. SRbe i HRvate, naravno. Dok za bh medije u BiH i kritiku na njih tvrdi da ‘ne razumije Amerikance’. Bosna je puna ‘nezavisnih’ ne patriotskih medija, i po njemu ako je medij patriotski onda to ne znači da je neslobodan i nedemokratski.

Tačno, onako cerićevski : Amerikanci ne razumiju bošnjački patriotizam pa će im on to pojasniti. Odavde, sa web zasranog portala IZ BiH Bošnjaci.net ili sa tursko-bošnjačke opasne medijske fašizoidne hobotnice ‘Stav’ ili provehabijskog magazina ‘Saff’. Plus, na prvu onako i iz čista mira ‘Hižaslav’ je bubnuo novu medijsku žvaku, on to obožava. Reče da je Alija Izetbegović isti kao i prvi američki predsjednik George Washington : republikanac. Sa malim “r”, kaže, a što pod tim slovom podrazumijeva svakog onog ko je za republikanski oblik vladavine u zemlji. Kako Bošnjaci i IZ zdušno i uporno navijaju da BiH postane nekadašnja Republika, onda eto nama puna BiH republikanaca. Eto nove nacionalnosti. Eto nama zajebancije ali ‘Hižaslav’ nije naivan kako to govori njegov opaki i licemjerni osmijeh uz ovakve ‘gafove’ jednog doktora i ‘akademika’ čak.

Washington nije naravno bio član ni jedne američke partije kao što jeste Alija, on je zapravo bio federalista, ali je kao i Alija oko sebe okupljao tadašnje tajkune i bogatune, pa to ‘Hižaslavu’ dobro došlo za poređenje. Uz ono bošnjačko a nakaradno i nepravilno (BiH nema institut predsjednika, već Predsjedništva) da je Alija kao i Washington u Americi bio prvi predsjednik u Republici Bosni. Namjernom ‘igrom slučaja’ našeg ‘Hižaslava’ Alija nam postade ‘republikancem’ a Bakir dobričina koja sa džihad izborima i konceptom države na šerijatskim osnovama iz ‘Islamske Deklaracije’ te sa sprečavanjem borbe protiv korupcije postade opet žrtva, koju Mustafa brani na svakom pedlju svojih patriotskih medija.

No, samo onaj ko ne poznaje ovog munafika može pomislit da on to radi ‘oanko’ radi jebe i zabave. Jok!

Braneći Bakira Izetebegovića ovaj službenik nekadašnje kontraobavještajne službe KOSa (kodnog imena vezir’) brani sebe i sebi sličnima. Jer, mali je korak od ovako oštro sročene optužbe američke bh ambasade u BiH SDA partiji i njenom predsjedniku do sankcija ili još kakve teže kazne koju su Izetbegović i njegova stranka odavno zaslužili. Osim toga, time su Amerikanci zapravo uradili ono što Bošnjaci najviše mrze i čega se boje: izjednačili su Bakira, Dodika i Čovića. Što je zapravo najbolje što su do sada uradili. Ako slučajno ‘padne’ Bakir, onda po logici stvari, konstrukcije države i bošnjačke ‘halke’ pada i ‘Hižaslav’ i Reis, i čitavo djelovanje Islamske Zajednice BiH dovodi se u pitanje. To je ono što boli ovog lisca i pokvarenjaka te kriminalca ispod ahmedije bez presedana.

Kojem je kriminal u opisu poslova kao i SDA eliti. Sve uz dove i naklanjavanje.

Podsjećamo. Još onomad kad se kandidovao za člana bh Predsjedništva 2014, osim što se licemjerno javljao iz Muzeja Maršala Tita hinjeći bratstvo i jedinstvo od čega je operisan nekoliko puta, on je čak i logo na svom zvaničnom plakatu ukrao od jednog hotela u Las vegasu (The M Resort Spa Casino) i sa konferencije crkve Mennonite u državi Virginia. Od hotela je uzeo stilizovano slovo ‘M’ dok je od crkve ‘jamio’ ptičicu sa grančicom lišća u ustima. Bošnjaci.net ovo čudo od bh patriotskog kanalizacionog medija su na svojoj naslovnoj strani objavili tekst kosovskog advokata i Titinog omladinca Azema Vlasija ‘Dr. Mustafa Cerić je najbolji kanddiat za bh člana Predsjedništva’, sa slikama plakata i ukradenim logo znacima (krađa je popraćena i u BiH u medijima) te sa sloganom : ‘uredimo državu, sačuvajmo zemlju’, tako nekako. A na ovoj sraoni je bilo i ovakvih naslova “­Bošnjaci neće biti Bakirovi robovi ” poslije jednog skupa na Skenderiji. Bakir je kod ahmedije ‘Hižaslava’ onda bio ‘robovlasnik’ a sada eto američka žrtva, no to ništa nije neobično kod ovakvog smutljivca i političara. Poslije tih propalih izbora Cerić se opet pozvao na jednog američkog predsjednika koji je nekoliko puta izlazio na izbore dok nije pobijedio, aludirajući da će i on to ponoviti. Međutim, rezultati i komentari građanstva su ga u tome odvratili.

No, za kratko i za kraj da se još jednom vratimo na ono što ‘žulja’ ovu staru povarenu lopovčinu, koja je od kuće u kojoj stanuje pa do penzije i plate savjetnika sve radila samo zaradi love a to pokrivala patriotizmom i ahmedijom, dok brani Bakira od Amerike. Naime, novembra 2009. je iz ureda OHRa ‘procurio’ plakat i tekst sa naslovom ‘Bošnjački krugovi kriminala’ o čemu smo u nekoliko navrata pisali. Ovaj ‘radni materijal’ je nakon silne reakcije Islamske Zajednice BiH i ostatka prozvanih, nestao a zamjenik Visokog bh predstavnika Valentina Inzck-a Raffi Gergorian je ubrzo zamijenio Sarajevo drugom destinacijom. U ovoj šemi kriminala i korupcije sa imenima i slikama, u sredini se isticala ahmedija tadašnjeg Reisa a sadašnjeg ‘Hižaslava’ Cerića. Pored njega ‘pozvani’ za mafijaški kriminal i korupciju su još bili Hasan Čengić-osoba sa crne liste Amerike i Predsjednik Sabora Islamske zajednice BiH, Bakir Izetbegović, Fahrudin Radončić, Edhem Bičakčić-nekadašnji premijer bh, pa KOSovac Bakir Alispahić savjetnik Bakirov, pa Nedžad Branković (onaj što je suđen za kriminal i korupciju pa ‘oslobođen i vraćen prošle godine u ‘Senat SDA’, ‘gazija’ kriminalac i ratni zločinac Naser Orić, Haris Silajdžić, Zlatko Lagumdžija “slučajni prolaznik’ u aferi hapšenja Alije Izetbegovića u ratu, Damir Fazlić-ahbab Zlatka Lagumdžije i siva eminencija bh politike, vlasti i biznisa, Safet Oručević i Naser Keljmendi-onaj čuveni diler drogom i kriminalac koji je u Prištini suđen i gdje je navodno bio optužen i Radončić ali se izvukao.

Umrli Čengić Hasan i ‘Hižaslav’ Mustafa su se zavadili zbog potpisa raspolaganja lovom Islamske Zajednice BiH na računima u jednoj banci u Švicarskoj a što je Čengića koštalo i mjesta predsjednika Sabora IZ gdje je uletio podpredsjednik SDA Softić, Čengić je također teretio Hižaslava’ za nekoliko miliona njemačkh maraka nestalih iz kase Islamske Zajednice kad je ‘Hižaslav’ na silu i po dekretu Alije preuzimao blagajnu i Reisat u Sarajevu od na prepad smijenjenog Reisa Jakuba Selimoskog …

Ovaj ‘mali’ a dodatni razlog zbog čega ‘Hižaslav’ ‘onako jaranski’ napada Ameriku ‘zbog Bakira’ iako nestao iz ladice OHRa 2009. nije nestao iz ladice Amerikanaca, što je ovog ‘američkog partnera’ poprilično naljutilo.

Sa razlogom i povodom. Od ‘bošnjačkih krugova kriminala’ mali je korak do ‘bošnjačke halke’.

photo : faca prvog američkog predsjednika George Washington-a na novčanici od 1 dollar nakon što je saznao za ideju ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića i kad je vidio siluetu Alije Izetbegovića na novčanici lijevo, dolje : OHR i ‘bošnjački krigovi kriminala’ 2009 ‘radni materijal’, arhiv