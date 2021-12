Nezvanično saznajemo da je Islamska Zajednica BiH usvojila novi ‘Pravilnik o službenoj i poslovnoj tajni’ svojih službenika jer joj je prethodni raskrinkao u detalje novinar i publicista Fatmir Alispahić u svojim tv emisijama ‘Defter hefte’, čime se još više udaljila od vjernika i postala ‘You Tube yarrabi’ tajna vjerska organizacija

Dana 23.12.21 ili još bolje i jasnije 23. Džumade-l-ula 1443. godine, Islamska Zajednica BiH je održala pod predsjedavanjem ef. Kavazovića 50. redovnu sjednicu Rijaseta. Rijaset je (da obnovimo bh gradivo) najviši izvršni organ za vjerska, administrativna, finansijska, ekonomska i svaka druga djelovanja. Pored ovog, u IZ su još važni organi i Sabor, Vijeće muftija te Ustavni Sud Islamske Zajednice, nekadašnji Šerijatski Sud kojeg su partizani (bili) ukinuli a on ponovo živnuo sa dolaskom ’emeritusa blesitusa Hižaslava’ Mustafe Cerića pa nadalje.

Između ostalih ‘materijala’ na ovoj sjednici bijelih ahmedija našu pažnju je privukao dokument kojeg su zasjedaoci usvojili pod nazivom ‘Prijedlog Pravilnika o službenoj i poslovnoj tajni službenika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini’. Zato jer obično takav dokument donose države, banke, firme i velike korporacije, vojska ili policija i drugi državni organi, što bolno svjedoči da je Islamska Zajednica u BiH država u državi a pofino i sve ostalo.

Nešto kao Vatikan u Rimu u Italiji.

I još iz razloga više : da bi se donio Pravilnik o službenoj i poslovnoj tajni, on mora imati ‘oslonac’ u Zakonu o poslovnoj i službenoj tajni. Što opet slijedom analogije znači da Islamska Zajednica ima i takav propis, neće se valjda oslanajati na državni zakon, ona sa državom ‘nema ništa’, kako vazda naglašava.

No, nacijo, kako se Zajednica širi i raste, logično je da se to mora popratiti i odgovarajućim propisima a ova naša se stvarno širi i nadima k’o steona krava. Ma k’o Coca-Cola ili Facebook u Sicilijanskoj Dolini. Jer ‘pokriva’ cijelu državu. Vojsku, policiju, socijalu, školstvo, zdravstvo, dijasporu… Uredi i Komisije niču i razmnožavaju se iz dana u dan ne možeš sve popratiti. Od nekadašnjih 200 i kusur uposlenih broj uposlenih u državi Rijaseta je premašio brojku od 400 odkako se tamo uselio ef. Kavazović.

Iako je ‘samo’ vjerska zajednica, jedna od njih nekoliko koje egzistiraju i ‘rade’ u BiH, ova ‘naša’ je odavno prerasla samu sebe i eto došla do momenta kad svoje djelovanje proglašava tajnom, umjesto da bude dostupna narodu.

Šta će od sad pa u buduće i nadalje biti tajna za vjernike muslimane u BiH to zna samo nekoliko ahmedija u zgradi Rijaseta. Nezvanično saznajemo da su izmjenu ovog dokumenta inicirali najviše zbog Fatmira Alispahića, autora i voditelja gledane emisije ‘Defter hefte’, koji se potrudio da im poprilično obezvrijedi prethodni Pravilnik o njihovim službenim i finansijskim tajnama. Od milionskih pljački muslimanskog PDVa ‘zekjata’ do milionskog pranja novca prodajom vakufa i njihovim silnim građevinskim i uvozno-izvoznim poslovima ili krađom love na sahranama i ukopima, nije zaboravio ni pedofiliju hodžica.

Stoga je za očekivati da će Alispahić kojeg su proglasili nemuslimanom i munafikom te nezvaničnim vođom vehabija, čak ga izveli na Sud i optužili (Sud ga je nepravosnažno oslobodio optužnice) uskoro razotkriti u nekoj od budućih emisija preko svojih ‘krtica’ u Rijasetu ovu tajnu operaciju borbe protiv ‘neprijatelja islama i vjere’, što većina vjernika od njega i očekuje. Avdo Avdić, glavni doturač i otkrivač službenih dokumenata države BiH kažu nije zainteresiran za istragu njihovih papira, on će se (za sada) držati onih obavještajnih, ostaje ‘zviždač’ Osmana Mehmedagića ‘Osmice’.

photo ilustracija : Fatmir Alispahić i ‘Defter hefte’, arhiv