* Kako je moguće da u BiH u sveopštoj krizi, skupoći, nedostatku lijekova, kokuzluku i bijedi hodža iz Gradačca izdvoji za malu ekskurziju u Saudi Arabia–u tričavih 65.000 KM (samo za troškove puta i smještaj) gdje vodi kompletnu peteročlanu familiju? I još ga u medijima opjevavaju?!

** SDA ministrica Bisera Turković umjesto lobiranja za prijem BiH u EU uživala po ko zna koji put ove godine sa sinom u državi Qatar i lobirala kod Kralju Harema da Fata Orlović putuje na hadž.

*** ‘Šerijatske konsultantice’ – novost u sistematizaciji radnih mjesta Rijaseta u avionu sa hadžijama.

* Islam nije jeftina religija, nije baš lako pratiti sve te propise (članarine, troškove sahrane, naknade hodžama za dženaze, muslimanski PDV zekjat, kurbani, sergije, odlazak na hadž) ali je zato jedina religija na svijetu koja se bavi kalkulatorom. Računanjem unci zlata i srebra kod određivanja poreza-zekjata (zekjat kalkulator). Kod nas u BiH pod vodstvom Islamske Zajednice BiH ova vjerska institucija je srasla sa vlašću, sa SDA braćom i postala totalno drugačija. Odvojena od naroda, ohola, bahata i rastrošna. Umjesto da se bavi religijom, otvara hotele i restorane, staračke islamske domove, islamske banke, bavi se građevinarstvom (evo najsvježije : u Tuzli su jučer bageri firme IZ otpočeli sa gradnjom psolovno-stambenog objekta u naselju Slatina na dječjem igralištu ‘Maracana’ koje je uprkos protivljenju naroda, građana tog mjesta promijenilo namjenu u urbanizmu grada) , registrovana je čak i za uvoz i izvoz ali državi ne plaća porez. I aktivno učestvuje u vlasti države BiH. Dok je administraciju dovela do maksimuma megalomanstva, praveći je po šemi države. Uredi, agencije, predstavništva, odjeli.. Čini se da već sada ima preko 400 uposlenih čije su plate poprilična tajna. No, ne treba njih kriviti, bh narod tako hoće i tako izgrađuje svoju islamsku državu, tako praktikuje svoju vjeru, nacija je skroz oduševljena svakodnevnom gradnjom ili otvaranjem novih džamija, islamskih ‘kulturnih’ centara u mjestima koje ne možeš naći na karti. Para ima, frcaju donacije braće Arapa i Turaka ali daje nemilice i država. Prati samo ministra Edina Ramića, ministra za raseljene i izbjeglice. I pratite ured za vakuf.

** Evo, koliko jučer u Mostaru zatemeljena još jedna džamija na zidinama nekog starog grada i kule, zapišavanje teritorija otpočeto prije tri decenije nastavlja se nesmanjenm žestinom i u te svrhe ne fali novca. Jučer je ministar Ramić odlijepio još koji milion u Vitezu za ‘izgradnju velikog objekta u naselju Grbavica’ i potpisao papir sa Islamskom Zajednicom, dao je love i za nekakav ‘Fatih-gym’ u Ahmićima. Izbrojati novootvorene džemate i islamske centre kao i milione državnih para koje kao Djed Mraz dijeli ministar Ramić sabraći u IZ je vrlo teško ali nacijo to mi zapravo želimo i tako neka bude. Čak i kad se ruše postojeće i da kažem ‘ispravne’ džamije da bi se napravile ‘još ljepše i novije’, mi to pozdravljamo.

Ako je to zato jer islam nije jeftina vjera a mi 99% vjernici u BiH, neka nam tako bude.

Nije jeftina sigurno, ne znam da li je ta skupoća po Božjoj zapovijedi ili propisima Reisata BiH međutim nas u vjeri ne može niko preteći. Opet, sa druge strane, nama nije skup odlazak na hadž po cijeni od 12.000 KMa po osobi, gdje nisu uračunati svi troškovi puta i smještaja (zbog čega se preporučuje iako se radi o halal poslu, pazi ovo, da se ponese kreditna kartica), mi se naprosto takmičimo da nas što više ode u Meku i da u 21. vijeku gađa kamenicama šejtane iliti đavole, da dobije titulu i da bude uzoriti i pošteni musliman kad se vrati. Tako postajemo sigurno hadžijska nacija i najpoštenija nacija na svijetu, jer kao što znamo tamo se ide sa poštenim parama.

*** Jedan aktivni hodža iz Gradačca je ipak zasjenio svu ovu priču iako samo iz Gradačca ove godine putuje 20 hadžija, i pobrao sve salve medijske slave jer ove godine tamo ide sa kompletnom familijom. Njih petero je tako bez problema u sveopštoj bh krizi i skupoći te pored hiljada gladnih i onih što nemaju za ljekove, uplatilo samo za put i smještaj 60.000 KMa, sa ostalim troškovima ta cifra će biti mnogo veća. Riječ je o familiji hafiza i hodže Mehić Kemala koji tamo vodi i sina od 20 godina i o kojoj porodici bruje mediji kao da su osvojili Nobel nagradu. Posebno se doima priča kako su ‘od detinjstva svaki dinar štedili za ovaj trenutak‘ jer su ‘imali takav nijet čim su se rodili’.

Naravno, glupo je tvrditi da djeca čim se rode ne pomisle ništa, sve drugi za njih odrađuju ali u ovoj našoj islamskoj bošnjačkoj priči oni o hadžu misle još dok su unutra, u materinom trbuhu, zato tu sreću ne treba kvariti. Niti treba propitivati odakle hodži lova, kad se zna da je to pošteno čak i kad ima benzinsku pumpu ili dionice u Bosnalijeku kao mnoge bh ahmedije, hodžinska se ne propituje. Sve čestitke familiji Mehić ali vjerovali oni ili ne, mogla se ta lova preraspodijeliti i na druge načine a da isto tako bude korisno i Bogu drago, no to je njihova odluka. Zato su svaki dan u novinama kao medijske zvijezde.

**** Ima još nešto interesatno uz ovaj hadžiluk i ovo agresivno vjersko reklamiranje po bh medijima, što bi valjalo pomenuti. Kao što znamo SDA ministrica vanjskih poslova Bisera Turković se zalagala svim bićem za ulazak u EU zbog čega je mjesecima lutala po arapskim i azijskim destinacijama i pisala pisma, Kralju Harema je poslala nekoliko sa molbom da se odobri put Fati Orlović ali braća su ostala pri svojoj odluci – nema hadžiluka za starije od 65 godina. Dakle, ove godine što mlađe to otpornije na bolesti i viruse, nana Fata iako predmet interesovanja vlasti BiH nije ‘prošla’, možda drugi put.

Ali zato zahvaljujući nezasitoj megalomanskoj Islamskoj Zajednici tamo u ovoj brojci od 996 hadžija putuje i dosta ‘nabiguza’ hadžija, onih što im put pošteno plaća Islamska Zajednica BiH.

Na desetine nekakvih nepoznatih zanimanja, evo citiramo, ovako. Na usluzi hadžijama na putu ‘će biti rukovodstvo, vodiči, šerijatske konsultantice za žene, tehničko osoblje, ljekari, medicinski tehničari’.

Tito dragi, ko da se ide u borbu, a ‘vodiči’ su mi posebno simpatični. Prslučići specijalno skrojeni i printani sa bh zastavom, da se zna, prije nego su to postali imali su posebne seminare i ispite koji su debelo plaćani. Kao što su debelo plaćeni i doktori, a kad su tu oni, onda daj i tehničara. Dobro da nisu u avion strpali i operacionu salu i nekoliko rentgen aparata.

Specijalna zahvala ide ovima, ček kako ih ono zovu, ah da, ‘šerijatskim konsultanticama’ koje će u avionu ‘konsultovati buduće hadžinice’. Šta će se sa budućim hadžijama konsultovati u avionu kad se na tako dalekom putu jede i spava to zna samo Reis i nosioci ovih novih zanimanja u IZ BiH. Koji će za taj trud biti nagrađeni i na ovom i na onom Svijetu. Nismo uspjeli saznati broj i imena tih šerijatskih savjetodavaljki, postoji velika mogućnost da je jedna od njih magistrica Elma Tatar Avdić. Koja je inače uposlenica u IZ BiH na mjestu šefice nakavog ‘ureda za brak i porodicu’.

photo: porodica hafiza i hodže Mehić Kemala Gradačac, ispod : ‘vodiči’ za hadžije sa direktorom ‘ureda za hadž’ Dževadom Hadžićem te Elma Tatar Avdić, direktorica ‘ureda za brak i porodicu’, arhiv Cross Atlantic