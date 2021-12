Nakon teksta Cross Atlantica ‘Corona žurka’, Hanka Grabovica promptno izbrisala sve kompromitirajuće slike sa pivom, sada nam servira vakufname i nove uratke njenog seksi fotografa Nedima Mujića. Bog te malov’o, Tito dragi, skoro sve sami autonomaši ispod njene ljiljan zastave

Dana 08. ovog mjeseca objavili smo tekst pod naslovom ‘Corona žurka’ nakon uspješne akcije Hanke Bićo Grabovice utičke ‘Gulen’ učiteljice u još uspješnijoj ‘humanitarnoj večeri’ po cijeni od $50.00, gdje je lični fotograf ‘seksi’ Nedim Mujić obrijani vehabija postirao 86+ fotografija ovog poznatog bh ‘druženja’. Odmah koliko sutradan, sa face profila BACA (Bosnian American Community Association’ of Utica NY) nestale su slike pive, šarade i kiča, umesto toga osvanuo je spisak poznatih utičkih političara koji su ‘podržali’ Hanku, od šefa Policije do šefa Okruga Oneida.

Po onom odviše poznatom šnitu : čega nema nije se ni desilo, a desilo se bezbeli.

E, a onda je uslijedio novi post iz albuma njenog ličnog fotografa gdje su nam podastrili utičke biznise koji zagrljeni sa Hankom primaju vakufname, (na bosanskom : zahvalnice za datu lovu, valjda, šta znam) da se vidi kako Hanku osim Policije, sindikata, Škola, vatrogasaca i bolnica podržavaju svi, ama baš svi redom.

I, dobro, super, ove nove slike i nisu neko baš iznenađenje, obzirom da se face sa slika vole javno slikati i ljube svoje slike više nego je to normalno, kad je u pitanju Utica NY i njen ‘community’. I uglavnom iste ovakve slike godinama i decenijama parazitiraju na opštinskom budžetu (ne sve, izvinjavam se slikama koje su svojim radom postali biznismeni ali takvih je malo), gravitiraju kao meteori u blizini i zagrljaju sa lokalnom vlašću, izborima, Opštinom, ‘grantovima’ i naravno, sa odborom crkve konvertovane u džamiju (Bosnian Islamic Association of Utica NY, Inc sa kojom sav bh život u ovom gradu i počinje i svršava da prostite) gdje je Hanka pokušala ući u odbor ali je glasači nisu prepoznali.

Ni to ne bi bilo za ibret, hoću reći na bosanskom za čuđenje da većina uslikanih nisu ‘teški autonomaši’ (tako se predstavljaju kad zatreba a često zatreba), ‘ginu’ za Autonomiju do zadnje kapi bošnjačke krvi, a ovdje i sada s lakoćom zalegli pod zastavu sa ljiljanima. Kao što smo već pisali, Hanka je uz pomoć Nedima Mujića u logo znak svoje nove ‘firme’ BACA umjesto zvanične zastave BiH stavila zabranjene i ratne ljiljane, najljepše cvijeČe iz bošnjaĆke bašĆe, što bi rekla učiteljica Hanka na čistom bh jeziku.

Dakle(m), živjelo bratstvo i jedinstvo, diversity and vakufname, to će biti dobra odskočna daska svim njenim vlasnicima za neku blistaviju budućnost. Kao recimo ovu koja se servirala čitaocima BACA druženja : kako aplicirati za opštinski bespovratni ‘grant’ i kome se javiti. Opštini?

Pa, da, ali prvo Hanki, naravo. Požurite, ‘time is money’, kako to slikovito ponavlja ‘seksolog’ Mujić Nedim.

photo ilustracija : logo znak udruženja BACA Utica NY autorski rad Nedima Mujića, arhiv