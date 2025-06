ŠARADA MOĆI : Parada američkog predsjednika uz 250. godišnjicu Armije kojom je Trump zapravo proslavio svoj rođendan i godišnjicu braka podpredsjednika podsjećala je i po protokolu i sadržaju na slične manifestacije Putina ili Kim Jong Un-a, održana je u mučnoj atmosferi protesta i hapšenja širom Amerike ali i pokazala mnogo toga više od pukog egocentrizma moćnika …

­Američki predsjednik Donald Trump je po svaku cijenu želio vojnu paradu u Washington DCu još dok je stolovao u prvo mandatu (2017. do 2021.) no tada gradske vlasti zbog skupih troškova nisu to dozvolile a Trump nije imao apsolutnu vlast. Ove godine i u drugom mandatu imao je sve pretpostavke, osim toga njegov rođendan kao i godišnjica braka njegovog podpredsjednika (James David Vance) ­’slučajno su se poklopile’ sa 250- tim rođendanom američke vojske.

I bi parada 14. ovog mjeseca. Dok je šokirana američka javnost zbog njegovih nepredviđenih i na mahove čak i suludih poteza (carinske tarife, protjerivanje pored nelegalnih i legalnih emigranata, silne kontroverzne izvršne naredbe u formi zakona, najnoviji Zakon o ‘taksenim olakšicama’, nasilna kupovina Greenlanda, svađa sa medijima, susjednim državama, sa Canadom i Mexicom prije svega i sa najbližim suradnicima kao što je tajkun Elon Musk, pregovori na Bliskom Istoku, mirovni sastanci sa Ukrajinom i Putinom, svađe sa skoro svim medijima…) najavljivala proteste pod parolom ‘Bez Kraljeva’ i dok se po Los Angelesu na ulicama odvijao haos i sukobi demonstranata sa nacionalnom gardom koju je tamo poslao pored izričitog protivljenja vrha vlasti te savezne države, Trump je jučer salutirao a vojska paradirala uz zvuke vojnih i orkestar performansi.

Ova bespotrebna osim predsjedniku i njegovoj eliti u vlasti šarada je po izgledu i scenariju podsjetila na već viđene autoritativne i diktatorske pokazne vježbe moći i snage kod Putina ili Kim Jong UNa a u Americi nikad, koštaće porezne obaveznike najmanje 50 a najviše do stotinu miliona dolara ali Trump se uz fanfare, zvuke aviona, sjaj balona i metal tenkova i u svečanoj loži iza neprobojnog stakla osjećao upravo onako kako sebe i zamišlja ; kraljem. Salutirao je najviše sebi.

Osjećao se najvećim, najsnažnijim, najpametnijim i najhrabrijim, kao da ga baš briga što je čitavom Amerikom u svim saveznim državama na hiljade ljudi, dok je on ‘kunjao’ i umalo zaspao kao Biden, vrištalo : ‘Nećemo Kralja’.

Ponašao se kao u svom tornju i na svom imanju, kao da je vlasnik Bijele Kuće i gospodar svojih podanika, kao da je u svom tv nekadašnjem show programu ‘Apprentice’ u kojem je grmio na početnike u poslu koji su tražili posao ”Otpušten si’. ‘You are all Fired!’. Svi ste otpušteni, ja sam na svom tronu opušten.

No, parada je osim želje svih kraljeva i moćnika pokazala i još mnogo toga što je zabrinjavajuće od troška ove veselice. Vidjelo se da je osmišljena da se zaborave njegovi potezi i vladanje kojima će ‘Amerika ponovo postati najveća’ i da će je svojim predsjednikovanjem takvom učiniti, međutim zaborav sigurno nismo vidjeli. Naprotiv, ništa nije zaboravljeno, ionako podijeljeno društvo Trump je dodatno podijelio i uljuljkan većinom u vlasti srlja u još dublje i opasnije vode. A poželio je prvo situacijom u Los Angeles-u da pokaže zube tamošnjim demokratskim vlastima koje su ga već tužile zbog slanja vojske i marinaca na građane ovog grada pod izgovorom da su ‘u kriminalu jer su nesposobne da uhapse kriminalce emigrante’, da zaboravimo na njegovu ‘DOGE’ strategiju na čelu sa Elon Muskom bilionerom sa nacističkim pozdravom kao osmijehom, kojeg je uveo u vlast i postavio da uređuje stanje u Bijeloj Kući i u budžetu pa su se kao dva razmažena derišta posvađali i ‘gađaju’ se aferama po socijalnim mrežama. Onda, da zamaskira nesupješna obećanja sa novim obećanjima. Podsjetimo se. Njegove carinske tarife i njegov obračun sa državama Evrope, Azije i u susjedstvu još nisu zaživjele, svaki dan ih mijenja dok ove promjene stvaraju zbrku u ekonomiji i na tržištu, gdje cijene divljaju. Rekao je da ga zbog tarifa ‘svi zovu i ljube ga u guzicu’ moleći za pregovore, no vidimo da je to čista medijska podvala, ‘još pregovara’. Obećao je ‘od Kine naplatiti kroz tarife milijarde dolara’ a još se sa njom posluje po starom modelu. Obećao je ‘u roku od 24 sata po ulasku u Bijelu Kuću’ završiti rat u Ukrajini, rat još bjesni, iako je nediplomatski ismijao ukrajinskog predsjednika zbog njegovog stila oblačenja u Bijeloj Kući, a mirovni sporazum pretvorio u čisti trgovački posao na kojeg je Zelensky pristao. Dajući minerale i druga bogatstva države, rečeno mu je ‘ako ne pristaneš, nestaće te’, Putina ij epreviše ni ‘pritiskao’ n kritikovao. Ni deportacija emigracije ne ide onako kako ju je osmislio jer je više osveta prethodnoj administraciji nego li zaštita države …

Da, želio je još mnogo toga baciti u zaborav, kao što je i njegov najnoviji ‘veliki lijepi zakon’ o navodnim olakšicama ‘srednjoj’ i radničkoj klasi i sirotinji a sa njim se ukida zdravstveno osiguranje za desetine miliona najsiromašnijih građana i donose milioni i milijarde olakšica za njegove prijatelje i milijardere. Zbog kojeg se Elon Musk ‘povukao’ sa svojim napadima na predsjednika, gubi oko 22 milijarde dolara za programe firme ‘Space X’ ako ga prekriži Trump. Povećao je i plate državnim službenicima i dao prebogatim korporacijama benfite od kojih ‘boli glava’, dok mala i srednja poduzeća kukaju i najavljuju nova otpuštanja radnika

Šta sve planira i šta može učiiti Trump u buduće, to niko ne zna, parada i nije nešto najgore što može zadesiti ovu nekada demokratsku i moćnu svjetsku silu. Kojeg kao nikad u istoriji ranije po ulicama i plakatima otvoreno nazivaju nacistom i fašistom. Plan predsjednika je ‘reformisati NATO’ ili se čak isključiti iz njega, već je Ameriku isključio iz svjetskih procesa klime i energije, u mnogim poslovima UNa i Međunarodnog suda za ratne zločine i nikad se ne zna šta je slijedeće. Cijene najpotrebnjih namirnica i stanova su skočile a plate radnika ostaju ‘smrznute’ do daljnjega, kako će se postaviti u najnovijem sukobu Izraela i Teherana ostaje da se vidi. Za to vrijeme predsjednik tvrdi da je ‘već popravio stanje’, da je ‘ekonomija nikad bolja’.

Protesti ‘Bez Kraljeva’ će još jedno vrijeme potrajati međutim teško da će se šta bitnije izmijeniti do slijedećih izbora koji su daleko. Valja nama sa Kraljem. Koji je, sudeći po dosadašnjim reakcijama sudova koji poništavaju njegove uredbe i naredbe, preuzeo ovlasti i Kongresa i Senata, pa čak i Ustava.

photo : kraljevska parada, gore – u Americi, u sredini – Sjeverna Koreja, dolje – u Rusiji, arhiv