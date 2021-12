Oni su spremni na sve, mikrofon ne ispuštaju ni kad im jave da im je umro otac ili majka, čak zapjevati mogu i pored kovčega supružnika ili popiti pivu iz cipele ako to gazda zatraži a sve to pravdati ‘profesionalizmom’, riječ je o pjevačima, našim mega zvijezdama od kojih će nam mnogi zapjevati i ove Nove Godine koja je pred vratima i uzeti od 10 do stotinu hiljada eura za sat pjevušenja

Bilo da se radi o ovim novijima ‘estradnim umjetnicima’ sa napumpanim guzama, usnama i skupim zubima koji se kote kao žohari i koje možete samo odgledati jer slušati nemate šta, ili onim starim zvijezdama narodne ili zabavne muzike koji su svojim pjesmama postali dio nas i našeg života (svaka čast malom broju izuzetaka), jedna stvar im je ista : za novac su prodali dušu đavolu i nemaju morala ni truna u sebi. Oni nisu nikakve moralne ni vertikale ni horizontale, to su moralne nule, isti su kao i političari.

Ukratko, obraz-guzica, ali ipak mi ih pratimo, slušamo a oni beru lovu i svoj imidž grade na ‘lajkovima’, uz mikrofon sa kojim bi ih trebalo obavezno i sahranit kad umru. I žive od nas odlično, kao i od medija i slikanja.

Tu nema izuzetaka, kako kod običnih lokalaca koji tamburaju najviše po dijaspori tako i kod profesionalaca gdje se utrpalo sve i svašta. Da i ne govorimo o hiljadama nekakvih ‘zvezda’ i ‘talenata’ što su se izrodili zadnje decenije kao žohari. Za pare su spremni na sve, ako treba i potući se, ako treba oklevetati državu iz koje potiču a pohvaliti onu gdje nastupaju, spremni su sve zaboravit i ‘polizati’, učlaniti se u političku partiju, samo daj koju marku, dinar ili euro, posebna su im poslastica pjevanje za stranku na vlasti i dijaspora. Dijasporu su načisto ispuhali i olešili a mnogi lokalni bizismeni dijaspore su na njihovim nastupima i uz nostalgiju zgrnuli svoja prva bogatstva.

Dobro, nekako se i može svariti taj žal za sticanjem imovine jer danas je lova sve, ali i tu bi trebala biti neka granica a pjevači je nemaju.

Ana lovi Milovana

Evo, uzeću za primjer samo zadnji ‘slučaj’ Ane Bekute koja se originalno zove Nada Polić i nenadjebivu ljubav između nje i Mrke (Milutin Mrkonjić), njenog ostarjelog švalera, bivšeg člana partije Aleksandra Vučića, koji je nedavno umro. Već godinama slušamo o nebeskoj ljubavi sa čovjekom koji ima i ženu i djecu i koji je ‘safatao’ Bekutu na jednom koncertu kad ju je uhvatio za dupe (ona to slikovito kaže : oko struka) nakon što je za njega otpjevala naručenu pjesmu, njihove slike krase tabloidi ovu zadnju čitavu deceniju.

Kad je Mrka završio u bolnici i prikopčan na aparate, Bekuta se ‘skrušeno’ pojavila u medijima pa pojasnila da ne može otkazati zakazani koncert u jednom Klubu u Beogradu jer je ona ‘profesionalac’. Onda je to poduprla tvrdnjom kako joj je Mrka rekao ‘nesmiješ stati, moraš pjevati’ i da ona to čini njemu u čast a zapravo ne može odoliti lovi. No, i to kad je prošlo, Mrka je umro ubrzo, Bekuta se oglasila na svom tweet profilu. ‘Povlačim se iz medija i neću pjevati za Novu Godinu u Banja Luci, žao mi je u bolu sam’, molim da me razumijete’. Razumjeli smo je, iako nije prošlo ni četrdeset dana od sahrane njenog neprežaljenog ‘partnera’, evo Bekute sa novim ‘tweet’ uratkom. ‘Pjevaću u Banja Luci za Novu godinu, život ide dalje, voli vas vaša Ana’. Tačno tako. Samo još da je rekla moram u Banja Luku jer to od mene traži Mrka iz groba bilo bi suptilnije, dobro je i ovako. I mi volimo Bekutu, ima dobre pjesme ali to njeno seruckanje sa omatorjelim ljubavnikom i žal za njim koji je ‘pičkin dim’ od žalovanja previše je dugo trajao, strast za lovom je nadjačao sve. Ana je ostala ‘profesionalac’. I nije ona jedini ‘profi’ pjevač gdje možeš sve, sve ti je oprošteno.



O mrtvima sve najbolje : Oj, Šabane svaka čast!

Šaban Šaulić je tako u jednom intervjuu pojasnio kako to izgleda. Došao je u dijasporu, u Americu i Canadu pa mu neposredno pred jedan nastup javili da mu je umro otac. I gle čuda, Šaban nije mogao odgoditi koncert iako je bio u bolu. I pjevao je, i slikao se, i pocupkivao samo da bi mi bili zadovoljni. Zbog ‘profesionalizma’ i ‘zbog nas’ nije mogao odgoditi koncert jer bi morao vratiti pare koje je već unaprijed dobio a para i imovine ima nezna ni nabrojati šta sve nema. Na isti način je postupio i Halid Bešlić. On je bio još ‘veći profesionalista’. Njemu su za smrt u familiji javili dok je na aerodromu čekao put za dijasporu ali kaže ‘raditi se mora a kako je meni to znam samo ja’. I nije odložio let, pjevao je kao da se ništa nije desilo. Znamo i mi kako mu je, bolje bi bilo da je ćutao



Era Ojdani ć : ­ š ajkača, pedofilija i nekrofilija

Koliko i kako moraš biti snažan da pjevaš i veseliš se a kod kuće ti sahrana ili dženaza, najpreciznije je dokazao stari ‘pedofil’ Era Ojdanić, u svom ‘profesionalizmu’ je otišao više od svih. Taj voli mikrofon i šajkaču više od Boga, pare posebno. Na Ibarskoj magistrali u Srbiji ima kuću i restoran, jedno do drugog. U restoranu je imao zakazanu svadbu a u kući dženazu, žena mu umrla i dovežena kući, spremao se ukop. Kaže ‘ja sam pjevao u restoranu dok su moju voljenu ženu u kući do restorana spremali za sahranu, morao sam. Jer ja sam profesionalac, kako ću iznevjeriti ljude koji su zakazali i platili svadbu’. Nisi ti profesionalac ti si niko i ništa. Ne zbog šajkače već zbog pedofilskih slika tvoga smežurnog polnog organa maloljetnicama i zbog tvoje pokvarene duše. Kad bi mogao ti bi za pare odpjevao i dok te spuštaju uzemlju, ali ‘ajde,. neka ti bude.



Šerif Konjević : meni moja vjera sve dozvoljava, Halid Be šlić : I meni moja corona

Primjera ima ‘mali milion’. Šerif Konjević će na beogradskoj tv odakle ne silazi vaziti o bratstvu i jedinstvu, zaboravio ‘Vukove sa Drine’ svoj omiljeni hit iz bh rata o upucavanju četnika, uniformi i sve drugo što mu je ‘babo poručio’ u pjesmi. Na poznatoj corona žurci u Sarajevu prošle godine iako ima video gdje on i Halid Bešlić pjevaju i piju uz rođendan jednog pozatog doktora dok je Sarajevo ‘zaključano’i dok se sirotinja kažnjava što hoda bez maske, Konjević će izjaviti ‘nisam pjevao, svratio sam na rođendan i kad sam vidio da se pije otišao sam, meni moja vjera to ne dozvoljava a i moja žena posti i klanja’. Majke mi, Tite mi, meni moja kultura ne dozvoljava da ovom idiotu ne kažem ništa više od toga a zaslužio je. Čak, pored odličnih njegovih hitova i pored toga što mu je Sarajevo dalo prestižnu 6. aprilsku nagradu, zaslužan je za nešto što niko ne zna osim vodstva grada Sarajeva. Nakon ove corona žurke pak, Halid Bešlić je angažovan da snima spot koji promoviše vakcinisanje i nošenje maski, odakle nam poručuje ‘nosite maske obavezno’. ‘Kino’ živo, Tite mi, kao da hoće reći maske su za vas, za mene je para i mikrofon.

Dino Merlin, Baja Mali Knindža, Hari Varešnović i Selma Bajrami : ja sam profi s tim se dičim, ja na porno zvijezdu ličim

Ili, svi znamo šta je i kako govorio Dino Merlin vlasnik pjesmuljka o Aliji, ali kad treba zapaliti beogradsku ‘Arenu’ i uzeti nekoliko stotina hiljada eura, Dino hadžija mjesec dana ranije rasplače svoje fanove i urlikne ‘Beograde volim te’ i sve mu je oprošteno. Tako radi i Hari Varešanović koji je dva dana kukao po srbijanskim tabloidima kako mu je ukraden ‘rolex’ u jednom hotelu u Beogradu, kao da je postao beskućnik, i kao da nije zaslužan penzioner estradni umjetnik kojem država BiH plaća osiguranje i penziju, dok on za jedna nastup odkalemi sto hiljada KM od države.

Znamo također da je Selma Bajrami sa svojim tetovažama na skrovnim mjestima prava poslastica za SDA stranku i da im je pjevala na skupovima dok nam braća iz saffova redovno nude i preporučuju ilahije i kaside i Muzaferije, tako se to radi. Po istom principu posluju i ‘estradnjaci’ iz Beograda. Čini se da bi čak i Baja Mali Knindža da hoće mogao komotno doći i održati koncert na Skenderiji. Dovoljno je da mjesec dana ranije pusti u medije kako je ‘Sarajevo njegov grad’ i kako su na Baščaršiji najbolji ćevapi, jufke i buredžike. Čisto poetsko pjevačko kurvanje.



Hanka Paldum : sve za jufke i Fikreta Abdi ća

Za kraj, moram spomenuti i ‘našu divu sevdaha’ Hanku Paldum. Ocvala baka Hanka sa sinom drogerašem koji po Sarajevu pravi pizdarije a Sud oprašta vazda, jezdi po Evropi kad nije u kući i kad ne razvlači jufke, obavezno kaže ‘puni baterije u džamiji’ u Njemačkoj, u onoj gdje je bila donator. I ne krije da ne voli Fikreta Abdića kao i čitava sarajevska vlast i velika većina Bošnjaka. No, ipak je prošle godine na veselici Abdića u organizaciji njegove kćerke Dunje na pompeznom ‘Teferiču’ došla da otpjeva Babi i ‘njegovima’ na stadionu svoje hitove, jer joj je Babo platio. Niko osim kladuškog lokalnog radia i Cross Atlantica nije ovjekovječio ovu ljubav i punjenje baterija na Babine akumulatore, čak je i diva Hanka bila škrta na svom instagramu ovako, kratko i nejasno: ‘pjevam u Vel. Kladuši, Bujrum’. 12.000 KM nije mala stvar za bujrum, za te pare je u Vel.Kladuši pjevao i Šaban Šaulić prije Hankice, još se i uslikao sa Abdićem i ‘otkrio’ kako je samo za njega napisao pjesmu ‘Ne ruši se gnijezdo lako dok je Babo živ’. A ni pojma sa pojmom, davno je pojasnio da to nema veze sa Babom.

Na što su sve spremni ‘umjetnici’, muzičari i pjevači samo daj im lovu, moglo bi se napisatina stotine romana.

Đ ani : ljudi izmislili čaše ali ja pijem iz cipela

Iako uzimaju na veliko, takav su karakter da su se spremni na kraju za par stotina eura potući se zbog bakšiša sa muzikom. Isto toliko albuma bi se moglo sastaviti o njihovim vilama, kućama, autima ili jahtama. Tako je osrednji pjevač iz Srbije a teški lovator Đani, pravog imena Radiša Trajković, za bakšiš od gazde na jednom nastupu pio pivo iz njegove cipele jer je to ovaj tražio. I u tome nije vidio ništa loše, kao ni u objavi svojih zgrada auta i vila.

Ni ja ne vidim ništa loše što onda ovakva sranja zabilježim, neka se nađu. Sad će Nova Godina pa će te vidjeti cifre sa kojima mlataraju. Koliko do jučer kukali su zbog corone, neki čak uzeli i pomoć od države.

Moralne vertikale ‘u žutom’.

