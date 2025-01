Ministar Oužnih snaga BiH Zukan Helez u u ‘delirium dronsu’ : u kasarni u Bugojnu svečano otvara radijatore i grijanje – donaciju Njemačke a priča o proizvodnji i prodaji bh dronova

Iako su ga nekoliko puta demantovali zvanični bh organi, ministar Oružanih snaga Zukan Helez ne prestaje da melje, priča, zabavlja i obezvređuje i funkciju i ministarstvo koje predstavlja. Da nije u zatvoru, njegov kolega ministar Nešić bi mu mogao parirati na ‘originalnosti’, ovako, ostao je još jedan iz plejade ‘trojkinih’ cirkusanata bradom i glavom – notorni prvi pendrek Policije ministar Ramo Isak sa familijom, ali sve ih je nadmašio Zukan.

Njegove priče i bajke nisu više ni za ‘šokantnog’ i ‘ekskluzivnog’ Hadžifejzovića i tv ‘Face’, Helez je postao toliko ‘originalan’ i napastan da mu niko drugi ne treba, a njegova ‘helezovština’ prelazi sve granice ukusa postajući novi pravac u radu ministara ‘trojke’. O pameti ili trezvenosti ne vrijedi ni raspravljati. Hvale o ministarskoj uspješnosti i nenadjebivosti odavno su van okvira ‘Nadrealista’ i Monty Python produkcije teškog crnog humora, no on nema namjeru stati. Samo bifla i povećava ‘pratioce’ na ‘fejsbuku’ kao kakva ostarjela starleta ili očuvana domaćica. Bh mediji svaki post prenose jer znaju da će biti praćeni i pročitani.

Opsjednut je ‘odgovorima’, pismima i reakcijama na ‘susjedstvo’ koje mu je dosta slično ali ponajviše o bošnjačkoj vojsci koju on tituliše ‘zajedničkim oružanim snagama BiH’ i sve njegove ‘bomba’-vijesti su uz tu Daytonsku komponentu i uspjehe ministra. U kojoj on sa kadrovima Srba i Hrvata opšti, da izvinete, samo putem medija, inspekcije ili podnošenjem krivičnih prijava, dok medijima stalno servira priču o ‘najzdravijem segmentu’ države Bosne. U želji da bude u ‘trendu’ sa opremljenošću i naoružavanjem bh sile koju predstavlja nakaradno ali dosljedno, Zukan nas svaki dan cilja namjerno budalastim vijestima. Da se nasmijemo, i da nas ‘oni naši dušmani, Srbi i Hrvati’ čuju. Potporu mu često daju i međunarodni predstavnici NATOa i EUROFORa,vjerovatno jer nemaju drugog izbora. On je ministar BiH, čivija, odgovorna i ozbiljna faca, izabrali smo ga.

Od onog da smo ‘garanti i čuvari neba’, da ‘kontrolišemo naše nebo’, pa preko ‘opremljenosti i naoružavanja najmdernijim oruđimai oružjima’ što je na žalost samo slatki i pijani san ministra, te preko ‘novih uniformi’, najviše se Zukan iživljava na nama bajkom o bh dronovima, to mu je sada najmodernije. Dok drugi u ‘okruženju’ kupuju turske, iranske, američke ili neke druge čak i izraelske dronove i avione, Zukan nas pali pričama o našim bh dronovima iz naše namjenske industrije… Vidjeli smo kako izgledaju ti njegovi ‘leteći cirkulari’ za drvo (ozbiljni i uvjerljivi kao i sam ministar) sa kojima se slika sa play station naočaima na faci, čuli smo iz ministarstava da nemaju podatke o proizvodnji tih dronova a kamo li o prodaju, ali evo Heleza opet.

‘BiH prroizvodi i prodaje dronove’. Kome i kako, ‘ne može otkriti’ jer je državna tajna’ ali zna da su ‘sklopljena dva ugovora’, ne smije reći sa kim’ i da je BiH već zardila 20 miliona KMa tom prodajom. Za detaljnije podatke koje on ne može otkriti upućuje na resorna ministarstva, navodeći da za prodaju dronova mora postojati dozvola četiri ministarsva BiH, iz ministarstava poručuju da ne znaju ništa o tome i da nema takvih govora.

Dakle, Helez namjerno laže i obmanjuje a vesela dokona i natociljana raja navija i klikće, ‘prati’ ga na ‘fejsbuku’ i užva. Sila smo Nebeska. Kao i prošle, evo opet Heleza o dronovima – jučer. U kasarni u Bugojnu gdje je ‘svečano otvorio radijatore i grijanje’ za vojsku, ista i malo dopunjena priča o ovim ubicama sa neba.

Ako mislite da i pored sveg utvrđenog raja neće povjerovati Zukanu, u krivu ste. Zna on dobro šta raji treba i šta fali. Pa ‘bifla’.

Da slučaj bude još vickastiji, i bez dronova, sa ovog svečanog otvora radijatora treba reći i ovo, što je ministar i naveo. Radi se o ‘sadaki’ – donaciji Njemačke a ne o parama isli sposobnosti pijanog i šaljivog ministra, koji laprda o dronovima a ne može i nije mogao obezbjediti vojsci čak ni grijanje. Ma ni uniforme, i ta priča je bila laž, američki ambasador u BiH je demantovao Heleza izjavom da su uniforme donacija Amerike. No, niko nije u stanju demantovati laži ministra sa ‘najvećim mudima’, jer njemu je sve oprošteno, makar ismijao i državu i ministarstvo. Zato jer je ovu titulu o muškom međunožju ‘zaradio’ na ‘naš’ pravi način. Opsovao je Dodiku mater, a nakon što mu je taj u Konjicu jula 2023. ‘uvrijedio majke i žrtve te opsovao genocid’ i sve drugo je manje važno. Zato je sve ostalo ‘naša’ poznata bošnjačka bajka. I Helez je bajka.

